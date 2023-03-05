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Эксперт рассказала, какие страны смогут поставлять газ через турецкий хаб - РИА Новости, 05.03.2023
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07:15 05.03.2023 (обновлено: 07:19 05.03.2023)
https://ria.ru/20230305/khab-1855920505.html
Эксперт рассказала, какие страны смогут поставлять газ через турецкий хаб
Эксперт рассказала, какие страны смогут поставлять газ через турецкий хаб - РИА Новости, 05.03.2023
Эксперт рассказала, какие страны смогут поставлять газ через турецкий хаб
Поставщиками газа через хаб в Турции смогут стать Россия, Азербайджан, Иран, а также экспортеры сжиженного природного газа, в число которых входят Алжир, Катар, РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T07:15
2023-03-05T07:19
экономика
турция
россия
европа
евгений попов
владимир путин
северный поток
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Поставщиками газа через хаб в Турции смогут стать Россия, Азербайджан, Иран, а также экспортеры сжиженного природного газа, в число которых входят Алжир, Катар, США и другие страны, отметила в комментарии РИА Новости аналитик "Выгон Консалтинг" Евгения Попова. Впервые о турецком газовом хабе заговорили в октябре прошлого года. Тогда – через две недели после взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2" на дне Балтийского моря – президент России Владимир Путин заявил, что утраченный объем транзита российского газа можно переместить в регион Черного моря. Он отметил возможность создать в Турции газовый хаб, который мог бы стать площадкой для поставок в другие страны, прежде всего в Европу, а также для определения газовых цен, которые с 2021 года выросли в несколько раз – до исторических рекордов. Турция положительно отреагировала на предложение создать газовый хаб, и лидеры двух стран поручили профильным ведомствам начать соответствующую работу. Однако Европа встретила предложение без энтузиазма. Западные СМИ сообщали, что создание инфраструктур, позволяющих импортировать больше российского газа, "не имеет никакого смысла", а Еврокомиссия напомнила, что Евросоюз стремится быстрее снизить зависимость от газа из России. Турецкий газовый хаб, вероятно, станет "своеобразным газораспределительным центром", прежде всего для трубопроводных поставок в страны Южной и Юго-Восточной Европы, предполагает собеседница агентства. Также он может стать "новой точкой" для создания электронной торговой площадки, а новый ценовой индекс может стать региональным бенчмарком, добавляет аналитик. Однако существенное наращивание российских поставок, даже при строительстве новой морской инфраструктуры из России в Турцию, без расширения Трансбалканского газопровода (проходит по территориям Турции, Болгарии, Румынии, Молдавии, Украины) и строительства интерконнекторов внутри Европы маловероятно, отмечает собеседница агентства. Целевым рынком являются страны Южной и Юго-Восточной Европы, но в ближайшей перспективе они вряд ли сильно нарастят поставки, констатирует аналитик.
https://ria.ru/20230304/gaz-1855792712.html
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экономика, турция, россия, европа, евгений попов, владимир путин, северный поток
Экономика, Турция, Россия, Европа, Евгений Попов, Владимир Путин, Северный поток
Эксперт рассказала, какие страны смогут поставлять газ через турецкий хаб

Попова: поставлять газ через турецкий хаб смогут Россия, Иран, США и другие страны

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомпрессорная станция "Казачья"
Компрессорная станция Казачья - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Компрессорная станция "Казачья". Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Поставщиками газа через хаб в Турции смогут стать Россия, Азербайджан, Иран, а также экспортеры сжиженного природного газа, в число которых входят Алжир, Катар, США и другие страны, отметила в комментарии РИА Новости аналитик "Выгон Консалтинг" Евгения Попова.
Впервые о турецком газовом хабе заговорили в октябре прошлого года. Тогда – через две недели после взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2" на дне Балтийского моря – президент России Владимир Путин заявил, что утраченный объем транзита российского газа можно переместить в регион Черного моря. Он отметил возможность создать в Турции газовый хаб, который мог бы стать площадкой для поставок в другие страны, прежде всего в Европу, а также для определения газовых цен, которые с 2021 года выросли в несколько раз – до исторических рекордов.
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Турция положительно отреагировала на предложение создать газовый хаб, и лидеры двух стран поручили профильным ведомствам начать соответствующую работу. Однако Европа встретила предложение без энтузиазма. Западные СМИ сообщали, что создание инфраструктур, позволяющих импортировать больше российского газа, "не имеет никакого смысла", а Еврокомиссия напомнила, что Евросоюз стремится быстрее снизить зависимость от газа из России.
Турецкий газовый хаб, вероятно, станет "своеобразным газораспределительным центром", прежде всего для трубопроводных поставок в страны Южной и Юго-Восточной Европы, предполагает собеседница агентства. Также он может стать "новой точкой" для создания электронной торговой площадки, а новый ценовой индекс может стать региональным бенчмарком, добавляет аналитик.
«
"Поставщиками газа могут стать РФ, Азербайджан, Иран, в перспективе Туркменистан, и другие поставщики СПГ (Алжир, Катар, США и прочие)", – полагает Попова.
Однако существенное наращивание российских поставок, даже при строительстве новой морской инфраструктуры из России в Турцию, без расширения Трансбалканского газопровода (проходит по территориям Турции, Болгарии, Румынии, Молдавии, Украины) и строительства интерконнекторов внутри Европы маловероятно, отмечает собеседница агентства.
Целевым рынком являются страны Южной и Юго-Восточной Европы, но в ближайшей перспективе они вряд ли сильно нарастят поставки, констатирует аналитик.
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ЭкономикаТурцияРоссияЕвропаЕвгений ПоповВладимир ПутинСеверный поток
 
 
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