https://ria.ru/20230305/khab-1855920505.html

Эксперт рассказала, какие страны смогут поставлять газ через турецкий хаб

Эксперт рассказала, какие страны смогут поставлять газ через турецкий хаб - РИА Новости, 05.03.2023

Эксперт рассказала, какие страны смогут поставлять газ через турецкий хаб

Поставщиками газа через хаб в Турции смогут стать Россия, Азербайджан, Иран, а также экспортеры сжиженного природного газа, в число которых входят Алжир, Катар, РИА Новости, 05.03.2023

2023-03-05T07:15

2023-03-05T07:15

2023-03-05T07:19

экономика

турция

россия

европа

евгений попов

владимир путин

северный поток

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Поставщиками газа через хаб в Турции смогут стать Россия, Азербайджан, Иран, а также экспортеры сжиженного природного газа, в число которых входят Алжир, Катар, США и другие страны, отметила в комментарии РИА Новости аналитик "Выгон Консалтинг" Евгения Попова. Впервые о турецком газовом хабе заговорили в октябре прошлого года. Тогда – через две недели после взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2" на дне Балтийского моря – президент России Владимир Путин заявил, что утраченный объем транзита российского газа можно переместить в регион Черного моря. Он отметил возможность создать в Турции газовый хаб, который мог бы стать площадкой для поставок в другие страны, прежде всего в Европу, а также для определения газовых цен, которые с 2021 года выросли в несколько раз – до исторических рекордов. Турция положительно отреагировала на предложение создать газовый хаб, и лидеры двух стран поручили профильным ведомствам начать соответствующую работу. Однако Европа встретила предложение без энтузиазма. Западные СМИ сообщали, что создание инфраструктур, позволяющих импортировать больше российского газа, "не имеет никакого смысла", а Еврокомиссия напомнила, что Евросоюз стремится быстрее снизить зависимость от газа из России. Турецкий газовый хаб, вероятно, станет "своеобразным газораспределительным центром", прежде всего для трубопроводных поставок в страны Южной и Юго-Восточной Европы, предполагает собеседница агентства. Также он может стать "новой точкой" для создания электронной торговой площадки, а новый ценовой индекс может стать региональным бенчмарком, добавляет аналитик. Однако существенное наращивание российских поставок, даже при строительстве новой морской инфраструктуры из России в Турцию, без расширения Трансбалканского газопровода (проходит по территориям Турции, Болгарии, Румынии, Молдавии, Украины) и строительства интерконнекторов внутри Европы маловероятно, отмечает собеседница агентства. Целевым рынком являются страны Южной и Юго-Восточной Европы, но в ближайшей перспективе они вряд ли сильно нарастят поставки, констатирует аналитик.

https://ria.ru/20230304/gaz-1855792712.html

турция

россия

европа

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экономика, турция, россия, европа, евгений попов, владимир путин, северный поток