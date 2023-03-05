https://ria.ru/20230305/kanal-1855998712.html

YouTube удалил канал пранкеров Вована и Лексуса

YouTube удалил канал пранкеров Вована и Лексуса - РИА Новости, 05.03.2023

YouTube удалил канал пранкеров Вована и Лексуса

Видеоплатформа YouTube удалила канал известных российских пранкеров Вована и Лексуса, сообщили его авторы в своем аккаунте в Telegram. РИА Новости, 05.03.2023

2023-03-05T18:41

2023-03-05T18:41

2023-03-05T20:04

технологии

украина

youtube

telegram

rutube

владимир краснов (пранкер вован)

алексей столяров (лексус)

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Видеоплатформа YouTube удалила канал известных российских пранкеров Вована и Лексуса, сообщили его авторы в своем аккаунте в Telegram. "Пятого марта наш YouTube-канал "Шоу ВиЛ" был удален. Также с платформы был удален канал наших друзей — "Телега ONLINE", — говорится в заявлении.На опубликованных скриншотах видно, что канал удалили "за нарушение правил сообщества", на нем нашли "серьезные нарушения". Сами пранкеры назвали это политическим шагом, подтверждающим, что YouTube использует свою популярность в дискриминационных целях. При этом Вован и Лексус напомнили, что у них есть каналы на российских платформах Rutube и "ВКонтакте", а также в Telegram и на Reddit. В прошлом году YouTube уже удалял этот канал после публикации видеозаписей розыгрышей министра обороны Великобритании Бена Уоллеса и министра внутренних дел страны Прити Пател.На блокировку своих YouTube-каналов после начала спецоперации на Украине жаловались десятки российских медиаресурсов. В марте Роскомнадзор получил 54 таких обращения.

https://ria.ru/20220906/prank-1814755456.html

https://ria.ru/20230119/youtube-1845958996.html

украина

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технологии, украина, youtube, telegram, rutube, владимир краснов (пранкер вован), алексей столяров (лексус)