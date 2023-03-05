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YouTube удалил канал пранкеров Вована и Лексуса - РИА Новости, 05.03.2023
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18:41 05.03.2023 (обновлено: 20:04 05.03.2023)
https://ria.ru/20230305/kanal-1855998712.html
YouTube удалил канал пранкеров Вована и Лексуса
YouTube удалил канал пранкеров Вована и Лексуса - РИА Новости, 05.03.2023
YouTube удалил канал пранкеров Вована и Лексуса
Видеоплатформа YouTube удалила канал известных российских пранкеров Вована и Лексуса, сообщили его авторы в своем аккаунте в Telegram. РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T18:41
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технологии
украина
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telegram
rutube
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Видеоплатформа YouTube удалила канал известных российских пранкеров Вована и Лексуса, сообщили его авторы в своем аккаунте в Telegram. "Пятого марта наш YouTube-канал "Шоу ВиЛ" был удален. Также с платформы был удален канал наших друзей — "Телега ONLINE", — говорится в заявлении.На опубликованных скриншотах видно, что канал удалили "за нарушение правил сообщества", на нем нашли "серьезные нарушения". Сами пранкеры назвали это политическим шагом, подтверждающим, что YouTube использует свою популярность в дискриминационных целях. При этом Вован и Лексус напомнили, что у них есть каналы на российских платформах Rutube и "ВКонтакте", а также в Telegram и на Reddit. В прошлом году YouTube уже удалял этот канал после публикации видеозаписей розыгрышей министра обороны Великобритании Бена Уоллеса и министра внутренних дел страны Прити Пател.На блокировку своих YouTube-каналов после начала спецоперации на Украине жаловались десятки российских медиаресурсов. В марте Роскомнадзор получил 54 таких обращения.
https://ria.ru/20220906/prank-1814755456.html
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технологии, украина, youtube, telegram, rutube, владимир краснов (пранкер вован), алексей столяров (лексус)
Технологии, Украина, YouTube, Telegram, Rutube, Владимир Краснов (пранкер Вован), Алексей Столяров (Лексус)
YouTube удалил канал пранкеров Вована и Лексуса

YouTube удалил канал российских пранкеров Вована и Лексуса якобы из-за нарушения правил

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПранкеры Вован и Лексус
Пранкеры Вован и Лексус - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Пранкеры Вован и Лексус. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Видеоплатформа YouTube удалила канал известных российских пранкеров Вована и Лексуса, сообщили его авторы в своем аккаунте в Telegram.
"Пятого марта наш YouTube-канал "Шоу ВиЛ" был удален. Также с платформы был удален канал наших друзей — "Телега ONLINE", — говорится в заявлении.
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На опубликованных скриншотах видно, что канал удалили "за нарушение правил сообщества", на нем нашли "серьезные нарушения".
Сами пранкеры назвали это политическим шагом, подтверждающим, что YouTube использует свою популярность в дискриминационных целях.
«

"Пытаясь зачистить следы, YouTube решил поголовно сносить все, что, на их взгляд, представляет угрозу", — отметили они.

При этом Вован и Лексус напомнили, что у них есть каналы на российских платформах Rutube и "ВКонтакте", а также в Telegram и на Reddit.
В прошлом году YouTube уже удалял этот канал после публикации видеозаписей розыгрышей министра обороны Великобритании Бена Уоллеса и министра внутренних дел страны Прити Пател.
На блокировку своих YouTube-каналов после начала спецоперации на Украине жаловались десятки российских медиаресурсов. В марте Роскомнадзор получил 54 таких обращения.
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