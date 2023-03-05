https://ria.ru/20230305/izrail-1855913329.html

Организаторы заявили о 400 тысячах протестующих по всему Израилю

Организаторы заявили о 400 тысячах протестующих по всему Израилю - РИА Новости, 05.03.2023

Организаторы заявили о 400 тысячах протестующих по всему Израилю

Около 400 тысяч протестующих против судебной реформы вышли на демонстрации по всему Израилю, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на организаторов... РИА Новости, 05.03.2023

2023-03-05T02:45

2023-03-05T02:45

2023-03-05T02:45

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тель-авив

иерусалим

ицхак герцог

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Около 400 тысяч протестующих против судебной реформы вышли на демонстрации по всему Израилю, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на организаторов протестов. Ранее издание сообщало, что десятки тысяч человек по всему Израилю протестовали в субботу против судебной реформы. Издание отмечало, что полиция Израиля применила водометы против протестующих в Тель-Авиве "Организаторы утверждают, что, по их подсчетам, по всей стране в общей сложности около 400 000 протестующих", - говорится в сообщении газеты. Массовые протесты продолжаются в Израиле на фоне одобрения к рассмотрению в кнессете второй части планируемой судебной реформы. Израильтяне протестуют против судебной реформы девятую неделю подряд. Представленный законопроект ограничит влияние Верховного суда на процесс принятия базовых законов, позволит парламентариям оспаривать решения Верховного суда, даст правительству контроль над процедурой назначения судей. Первую часть предлагаемой реформы израильский кнессет принял в первом чтении в минувший понедельник. Ранее президент Израиля Ицхак Герцог призвал правительство приостановить процесс реформы и вернуться к диалогу с оппозицией. Противники реформы проводят регулярные многотысячные демонстрации в Тель-Авиве и Иерусалиме с начала января.

https://ria.ru/20230301/izrail-1855173420.html

https://ria.ru/20230228/provokatsii-1854964951.html

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в мире, израиль, тель-авив, иерусалим, ицхак герцог