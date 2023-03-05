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Полиция Израиля применила водометы против протестующих в Тель-Авиве - РИА Новости, 05.03.2023
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00:58 05.03.2023 (обновлено: 03:01 05.03.2023)
https://ria.ru/20230305/izrail-1855907541.html
Полиция Израиля применила водометы против протестующих в Тель-Авиве
Полиция Израиля применила водометы против протестующих в Тель-Авиве - РИА Новости, 05.03.2023
Полиция Израиля применила водометы против протестующих в Тель-Авиве
Полиция Израиля применила водометы против протестующих в Тель-Авиве, сообщает газета Times of Israel. РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T00:58
2023-03-05T03:01
в мире
израиль
тель-авив
иерусалим
ицхак герцог
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Полиция Израиля применила водометы против протестующих в Тель-Авиве, сообщает газета Times of Israel. Ранее издание сообщало, что десятки тысяч человек по всему Израилю вышли на массовые протесты в субботу против судебной реформы. Массовые протесты продолжаются в Израиле на фоне одобрения к рассмотрению в кнессете второй части планируемой судебной реформы. Израильтяне протестуют против судебной реформы девятую неделю подряд. "Полиция использует водометы против демонстрантов, пытающихся перекрыть шоссе Аялон", - говорится в сообщении издания. Представленный законопроект ограничит влияние Верховного суда на процесс принятия базовых законов, позволит парламентариям оспаривать решения Верховного суда, даст правительству контроль над процедурой назначения судей. Первую часть предлагаемой реформы израильский кнессет принял в первом чтении в минувший понедельник. Ранее президент Израиля Ицхак Герцог призвал правительство приостановить процесс проведения реформы и вернуться к диалогу с оппозицией. Противники реформы проводят регулярные многотысячные демонстрации в Тель-Авиве и Иерусалиме с начала января.
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в мире, израиль, тель-авив, иерусалим, ицхак герцог
В мире, Израиль, Тель-Авив, Иерусалим, Ицхак Герцог
Полиция Израиля применила водометы против протестующих в Тель-Авиве

Times of Israel: полиция Израиля применила водометы против протестующих в Тель-Авиве

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильтяне, выступающие против судебной реформы собрались на площади напротив здания Кнессета в Иерусалиме
Израильтяне, выступающие против судебной реформы собрались на площади напротив здания Кнессета в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильтяне, выступающие против судебной реформы собрались на площади напротив здания Кнессета в Иерусалиме
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Полиция Израиля применила водометы против протестующих в Тель-Авиве, сообщает газета Times of Israel.
Ранее издание сообщало, что десятки тысяч человек по всему Израилю вышли на массовые протесты в субботу против судебной реформы. Массовые протесты продолжаются в Израиле на фоне одобрения к рассмотрению в кнессете второй части планируемой судебной реформы. Израильтяне протестуют против судебной реформы девятую неделю подряд.
"Полиция использует водометы против демонстрантов, пытающихся перекрыть шоссе Аялон", - говорится в сообщении издания.
Представленный законопроект ограничит влияние Верховного суда на процесс принятия базовых законов, позволит парламентариям оспаривать решения Верховного суда, даст правительству контроль над процедурой назначения судей. Первую часть предлагаемой реформы израильский кнессет принял в первом чтении в минувший понедельник.
Ранее президент Израиля Ицхак Герцог призвал правительство приостановить процесс проведения реформы и вернуться к диалогу с оппозицией. Противники реформы проводят регулярные многотысячные демонстрации в Тель-Авиве и Иерусалиме с начала января.
Кнессет - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
Кнессет Израиля утвердил законопроект о смертной казни для террористов
1 марта, 17:00
 
В миреИзраильТель-АвивИерусалимИцхак Герцог
 
 
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