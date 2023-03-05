https://ria.ru/20230305/izrail-1855907541.html

Полиция Израиля применила водометы против протестующих в Тель-Авиве

Полиция Израиля применила водометы против протестующих в Тель-Авиве - РИА Новости, 05.03.2023

Полиция Израиля применила водометы против протестующих в Тель-Авиве

Полиция Израиля применила водометы против протестующих в Тель-Авиве, сообщает газета Times of Israel. РИА Новости, 05.03.2023

2023-03-05T00:58

2023-03-05T00:58

2023-03-05T03:01

в мире

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тель-авив

иерусалим

ицхак герцог

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Полиция Израиля применила водометы против протестующих в Тель-Авиве, сообщает газета Times of Israel. Ранее издание сообщало, что десятки тысяч человек по всему Израилю вышли на массовые протесты в субботу против судебной реформы. Массовые протесты продолжаются в Израиле на фоне одобрения к рассмотрению в кнессете второй части планируемой судебной реформы. Израильтяне протестуют против судебной реформы девятую неделю подряд. "Полиция использует водометы против демонстрантов, пытающихся перекрыть шоссе Аялон", - говорится в сообщении издания. Представленный законопроект ограничит влияние Верховного суда на процесс принятия базовых законов, позволит парламентариям оспаривать решения Верховного суда, даст правительству контроль над процедурой назначения судей. Первую часть предлагаемой реформы израильский кнессет принял в первом чтении в минувший понедельник. Ранее президент Израиля Ицхак Герцог призвал правительство приостановить процесс проведения реформы и вернуться к диалогу с оппозицией. Противники реформы проводят регулярные многотысячные демонстрации в Тель-Авиве и Иерусалиме с начала января.

https://ria.ru/20230301/izrail-1855173420.html

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в мире, израиль, тель-авив, иерусалим, ицхак герцог