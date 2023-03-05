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Шольц заявил, что экономика ФРГ легко пережила отказ от российского газа
Шольц заявил, что экономика ФРГ легко пережила отказ от российского газа - РИА Новости, 05.03.2023
Шольц заявил, что экономика ФРГ легко пережила отказ от российского газа
Экономика Германии легко пережила отказ от российского газа, не ощутив дефицита энергоносителей, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью телеканалу CNN. РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T19:00
2023-03-05T19:00
2023-03-05T19:50
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европа
олаф шольц
экономика
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ВАШИНГТОН, 5 мар — РИА Новости. Экономика Германии легко пережила отказ от российского газа, не ощутив дефицита энергоносителей, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью телеканалу CNN."Никто на самом деле не ожидал год назад, что экономически мы с легкостью переживем ситуацию, когда из России больше не будет поставок газа в Германию и многие регионы Европы. Но мы это сделали", — утверждает он.По словам политика, отказ от российского голубого топлива после начала конфликта на Украине не спровоцировал "ни дефицит энергоносителей, ни экономический кризис, ни социальную нестабильность".Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.
https://ria.ru/20230223/sanktsii-1854053115.html
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германия, россия, европа, олаф шольц, экономика
Германия, Россия, Европа, Олаф Шольц, Экономика
Шольц заявил, что экономика ФРГ легко пережила отказ от российского газа
Канцлер ФРГ Шольц заявил, что экономика Германии легко пережила отказ от российского газа