https://ria.ru/20230305/gas-1855964709.html

Британия приостановила поставки газа в Европу по трубопроводу

Британия приостановила поставки газа в Европу по трубопроводу - РИА Новости, 05.03.2023

Британия приостановила поставки газа в Европу по трубопроводу

Поставки газа по одному из важнейших маршрутов из Великобритании в Европу приостановлены по техническим причинам, передает агентство Блумберг со ссылкой на... РИА Новости, 05.03.2023

2023-03-05T14:50

2023-03-05T14:50

2023-03-05T20:59

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Поставки газа по одному из важнейших маршрутов из Великобритании в Европу приостановлены по техническим причинам, передает агентство Блумберг со ссылкой на компанию-оператора Interconnector. "Экспорт по крупному трубопроводу, по которому природный газ доставляется в Европу из Соединенного Королевства через Бельгию, был остановлен из-за отказа оборудования", — говорится в сообщении. По предварительным оценкам, пауза продлится до 8 марта. Отмечается, что трубопровод стал важным источником энергоресурсов для Евросоюза после сокращения импорта из России.Евросоюз прошел зиму с рекордными запасами газа в подземных хранилищах — по последним данным, они заполнены почти на 60 процентов, что вдвое выше показателя предыдущего года. При этом, как заявляла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, экспорт из России за восемь месяцев прошлого года сократился на 80 процентов, но ЕС смог значительно нарастить поставки американского сжиженного газа из США. По итогам 2022 года они выросли в 2,4 раза, превысив 50 миллионов тонн.

https://ria.ru/20230304/gaz-1855792712.html

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экономика, европа, великобритания, евросоюз, бельгия