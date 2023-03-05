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Британия приостановила поставки газа в Европу по трубопроводу - РИА Новости, 05.03.2023
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14:50 05.03.2023 (обновлено: 20:59 05.03.2023)
https://ria.ru/20230305/gas-1855964709.html
Британия приостановила поставки газа в Европу по трубопроводу
Британия приостановила поставки газа в Европу по трубопроводу - РИА Новости, 05.03.2023
Британия приостановила поставки газа в Европу по трубопроводу
Поставки газа по одному из важнейших маршрутов из Великобритании в Европу приостановлены по техническим причинам, передает агентство Блумберг со ссылкой на... РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T14:50
2023-03-05T20:59
экономика
европа
великобритания
евросоюз
бельгия
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Поставки газа по одному из важнейших маршрутов из Великобритании в Европу приостановлены по техническим причинам, передает агентство Блумберг со ссылкой на компанию-оператора Interconnector. "Экспорт по крупному трубопроводу, по которому природный газ доставляется в Европу из Соединенного Королевства через Бельгию, был остановлен из-за отказа оборудования", — говорится в сообщении. По предварительным оценкам, пауза продлится до 8 марта. Отмечается, что трубопровод стал важным источником энергоресурсов для Евросоюза после сокращения импорта из России.Евросоюз прошел зиму с рекордными запасами газа в подземных хранилищах — по последним данным, они заполнены почти на 60 процентов, что вдвое выше показателя предыдущего года. При этом, как заявляла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, экспорт из России за восемь месяцев прошлого года сократился на 80 процентов, но ЕС смог значительно нарастить поставки американского сжиженного газа из США. По итогам 2022 года они выросли в 2,4 раза, превысив 50 миллионов тонн.
https://ria.ru/20230304/gaz-1855792712.html
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экономика, европа, великобритания, евросоюз, бельгия
Экономика, Европа, Великобритания, Евросоюз, Бельгия
Британия приостановила поставки газа в Европу по трубопроводу

Bloomberg: Британия до 8 марта прекратила прокачку газа в Европу из-за отказа оборудования

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкТрубопровод
Трубопровод - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Трубопровод. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Поставки газа по одному из важнейших маршрутов из Великобритании в Европу приостановлены по техническим причинам, передает агентство Блумберг со ссылкой на компанию-оператора Interconnector.
"Экспорт по крупному трубопроводу, по которому природный газ доставляется в Европу из Соединенного Королевства через Бельгию, был остановлен из-за отказа оборудования", — говорится в сообщении.
По предварительным оценкам, пауза продлится до 8 марта.
Отмечается, что трубопровод стал важным источником энергоресурсов для Евросоюза после сокращения импорта из России.
Евросоюз прошел зиму с рекордными запасами газа в подземных хранилищах — по последним данным, они заполнены почти на 60 процентов, что вдвое выше показателя предыдущего года. При этом, как заявляла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, экспорт из России за восемь месяцев прошлого года сократился на 80 процентов, но ЕС смог значительно нарастить поставки американского сжиженного газа из США. По итогам 2022 года они выросли в 2,4 раза, превысив 50 миллионов тонн.
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