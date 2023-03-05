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СМИ: самолет вернулся в аэропорт Стамбула из-за невыносимого запаха дуриана - РИА Новости, 05.03.2023
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23:44 05.03.2023
https://ria.ru/20230305/durian-1856030846.html
СМИ: самолет вернулся в аэропорт Стамбула из-за невыносимого запаха дуриана
СМИ: самолет вернулся в аэропорт Стамбула из-за невыносимого запаха дуриана - РИА Новости, 05.03.2023
СМИ: самолет вернулся в аэропорт Стамбула из-за невыносимого запаха дуриана
Самолет, выполнявший рейс Стамбул-Барселона, вернулся в аэропорт вылета из-за неприятного запаха тропического фрукта дуриан в грузовом отсеке, передает... РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T23:44
2023-03-05T23:44
в мире
стамбул
барселона (город)
болгария
turkish airlines
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СТАМБУЛ/АНКАРА, 5 мар – РИА Новости. Самолет, выполнявший рейс Стамбул-Барселона, вернулся в аэропорт вылета из-за неприятного запаха тропического фрукта дуриан в грузовом отсеке, передает телеканал TRT Haber. Фрукт дуриан описывают как "ад снаружи - рай внутри" из-за резкого запаха. Считается, что причиной запаха является сера, которая в большом количестве содержится во фрукте, при соединении с воздухом она окисляется. Самолет авиакомпании Turkish Airlines вылетел из Стамбула в Барселону в 15.35, а в 16.45 совершил экстренную посадку в аэропорту вылета, сообщает агентство IHA. "Рейс под номером "TK 1855", вылетавший из Стамбула в Барселону, получил предупреждение от датчиков в грузовом отсеке во время полета. После того как экипаж заметил запах, капитан-пилот самолета решил вернуться в аэропорт Стамбула в качестве меры предосторожности, находясь над воздушным пространством Болгарии. После осмотра груза самолета, который без проблем приземлился в Стамбуле, было установлено, что датчики сработали из-за тропического фрукта под названием "дуриан", который в спелом виде имеет тяжелый запах", - передает телеканал. Сообщается, что пассажиры отправились в Барселону другим рейсом.
https://ria.ru/20220407/vanil-1782102831.html
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стамбул
барселона (город)
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в мире, стамбул, барселона (город), болгария, turkish airlines
В мире, Стамбул, Барселона (город), Болгария, Turkish Airlines
СМИ: самолет вернулся в аэропорт Стамбула из-за невыносимого запаха дуриана

TRT Haber: самолет вернулся в аэропорт Стамбула из-за невыносимого запаха дуриана

© Pixabay / truthseeker08Дуриан
Дуриан - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
© Pixabay / truthseeker08
Дуриан . Архивное фото
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СТАМБУЛ/АНКАРА, 5 мар – РИА Новости. Самолет, выполнявший рейс Стамбул-Барселона, вернулся в аэропорт вылета из-за неприятного запаха тропического фрукта дуриан в грузовом отсеке, передает телеканал TRT Haber.
Фрукт дуриан описывают как "ад снаружи - рай внутри" из-за резкого запаха. Считается, что причиной запаха является сера, которая в большом количестве содержится во фрукте, при соединении с воздухом она окисляется.
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Самолет авиакомпании Turkish Airlines вылетел из Стамбула в Барселону в 15.35, а в 16.45 совершил экстренную посадку в аэропорту вылета, сообщает агентство IHA.
"Рейс под номером "TK 1855", вылетавший из Стамбула в Барселону, получил предупреждение от датчиков в грузовом отсеке во время полета. После того как экипаж заметил запах, капитан-пилот самолета решил вернуться в аэропорт Стамбула в качестве меры предосторожности, находясь над воздушным пространством Болгарии. После осмотра груза самолета, который без проблем приземлился в Стамбуле, было установлено, что датчики сработали из-за тропического фрукта под названием "дуриан", который в спелом виде имеет тяжелый запах", - передает телеканал.
Сообщается, что пассажиры отправились в Барселону другим рейсом.
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