https://ria.ru/20230305/dtp-1856025672.html
В Перу десять человек погибли в ДТП с автобусом
В Перу десять человек погибли в ДТП с автобусом - РИА Новости, 05.03.2023
В Перу десять человек погибли в ДТП с автобусом
Десять человек погибли в результате ДТП с автобусом в центре Перу, есть пострадавшие, сообщает радио RPP. РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T22:35
2023-03-05T22:35
2023-03-05T22:35
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БУЭНОС-АЙРЕС, 5 мар – РИА Новости. Десять человек погибли в результате ДТП с автобусом в центре Перу, есть пострадавшие, сообщает радио RPP. "Десять человек сгорели в воскресенье в результате столкновения автобуса и мототакси… в провинции Касма региона Анкаш", - отмечает СМИ. Возгорание возникло после ДТП. Водитель мототакси погиб, а водитель автобуса доставлен в полицию. В аварии пострадали семь человек, они доставлены в больницу.
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в мире, авто, перу
В Перу десять человек погибли в ДТП с автобусом
RPP: десять человек сгорели в Перу в ДТП с автобусом, еще семь пострадали