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В Перу десять человек погибли в ДТП с автобусом - РИА Новости, 05.03.2023
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22:35 05.03.2023
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В Перу десять человек погибли в ДТП с автобусом
В Перу десять человек погибли в ДТП с автобусом - РИА Новости, 05.03.2023
В Перу десять человек погибли в ДТП с автобусом
Десять человек погибли в результате ДТП с автобусом в центре Перу, есть пострадавшие, сообщает радио RPP. РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T22:35
2023-03-05T22:35
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БУЭНОС-АЙРЕС, 5 мар – РИА Новости. Десять человек погибли в результате ДТП с автобусом в центре Перу, есть пострадавшие, сообщает радио RPP. "Десять человек сгорели в воскресенье в результате столкновения автобуса и мототакси… в провинции Касма региона Анкаш", - отмечает СМИ. Возгорание возникло после ДТП. Водитель мототакси погиб, а водитель автобуса доставлен в полицию. В аварии пострадали семь человек, они доставлены в больницу.
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в мире, авто, перу
В мире, Авто, Перу
В Перу десять человек погибли в ДТП с автобусом

RPP: десять человек сгорели в Перу в ДТП с автобусом, еще семь пострадали

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы
Сотрудник пожарной службы - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Сотрудник пожарной службы. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 5 мар – РИА Новости. Десять человек погибли в результате ДТП с автобусом в центре Перу, есть пострадавшие, сообщает радио RPP.
"Десять человек сгорели в воскресенье в результате столкновения автобуса и мототакси… в провинции Касма региона Анкаш", - отмечает СМИ.
Возгорание возникло после ДТП. Водитель мототакси погиб, а водитель автобуса доставлен в полицию.
В аварии пострадали семь человек, они доставлены в больницу.
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