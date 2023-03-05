Рейтинг@Mail.ru
В Нижегородской области столкнулись два автомобиля, погибли двое детей - РИА Новости, 05.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:32 05.03.2023 (обновлено: 22:21 05.03.2023)
https://ria.ru/20230305/dtp-1856020172.html
В Нижегородской области столкнулись два автомобиля, погибли двое детей
В Нижегородской области столкнулись два автомобиля, погибли двое детей - РИА Новости, 05.03.2023
В Нижегородской области столкнулись два автомобиля, погибли двое детей
Двое детей погибли при столкновении двух легковых машин в Нижегородской области, сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов. Как позже... РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T21:32
2023-03-05T22:21
происшествия
нижегородская область
кстовский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818717615_0:8:3626:2048_1920x0_80_0_0_62c53de2e8baafa440b778c2b67603cd.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 мар - РИА Новости. Двое детей погибли при столкновении двух легковых машин в Нижегородской области, сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов. Как позже уточнили в минздраве региона, ранения получили двое детей и двое взрослых.ДТП произошло в 18.20 в Кстовском районе на автодороге Чернышиха – Большое Мурашкино. "Столкнулись два легковых автомобиля. В результате ДТП пострадали, по предварительной информации, четыре человека, из них трое детей. Двое пострадавших детей (девочки девяти лет и три года) в крайне тяжелом состоянии с тяжелой сочетанной травмой двумя машинами скорой медицинской помощи доставлены в ближайшую Большемурашкинскую ЦРБ. К сожалению, реанимационные мероприятия не дали результата", - написал Мелик-Гусейнов в Telegram-канале. Еще двух пострадавших бригады скорой медицинской помощи эвакуируют в детскую областную больницу и областную клиническую больницу имени Семашко. Информация о пострадавших уточняется.Как позже уточнили в минздраве региона, в ДТП ранения получили двое детей - мальчик семи лет и девочка четырех лет, а также их отец (предположительно, с лёгкой травмой) и женщина, госпитализированная с сочетанной травмой в состоянии средней тяжести.
https://ria.ru/20220929/dtp-1820334485.html
нижегородская область
кстовский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818717615_619:0:3350:2048_1920x0_80_0_0_15395773cdd07a2a807945161b63d439.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, нижегородская область, кстовский район
Происшествия, Нижегородская область, Кстовский район
В Нижегородской области столкнулись два автомобиля, погибли двое детей

Глава Минздрава региона: в ДТП с двумя машинами в Нижегородской области погибли двое детей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 мар - РИА Новости. Двое детей погибли при столкновении двух легковых машин в Нижегородской области, сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов. Как позже уточнили в минздраве региона, ранения получили двое детей и двое взрослых.
ДТП произошло в 18.20 в Кстовском районе на автодороге Чернышиха – Большое Мурашкино.
"Столкнулись два легковых автомобиля. В результате ДТП пострадали, по предварительной информации, четыре человека, из них трое детей. Двое пострадавших детей (девочки девяти лет и три года) в крайне тяжелом состоянии с тяжелой сочетанной травмой двумя машинами скорой медицинской помощи доставлены в ближайшую Большемурашкинскую ЦРБ. К сожалению, реанимационные мероприятия не дали результата", - написал Мелик-Гусейнов в Telegram-канале.
Еще двух пострадавших бригады скорой медицинской помощи эвакуируют в детскую областную больницу и областную клиническую больницу имени Семашко. Информация о пострадавших уточняется.
Как позже уточнили в минздраве региона, в ДТП ранения получили двое детей - мальчик семи лет и девочка четырех лет, а также их отец (предположительно, с лёгкой травмой) и женщина, госпитализированная с сочетанной травмой в состоянии средней тяжести.
На месте ДТП на выезде из Махачкалы - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
Крупные ДТП в России в 2022 году
29 сентября 2022, 15:12
 
ПроисшествияНижегородская областьКстовский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала