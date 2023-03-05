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В Нижегородской области столкнулись два автомобиля, погибли двое детей
В Нижегородской области столкнулись два автомобиля, погибли двое детей - РИА Новости, 05.03.2023
В Нижегородской области столкнулись два автомобиля, погибли двое детей
Двое детей погибли при столкновении двух легковых машин в Нижегородской области, сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов. Как позже... РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T21:32
2023-03-05T21:32
2023-03-05T22:21
происшествия
нижегородская область
кстовский район
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 мар - РИА Новости. Двое детей погибли при столкновении двух легковых машин в Нижегородской области, сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов. Как позже уточнили в минздраве региона, ранения получили двое детей и двое взрослых.ДТП произошло в 18.20 в Кстовском районе на автодороге Чернышиха – Большое Мурашкино. "Столкнулись два легковых автомобиля. В результате ДТП пострадали, по предварительной информации, четыре человека, из них трое детей. Двое пострадавших детей (девочки девяти лет и три года) в крайне тяжелом состоянии с тяжелой сочетанной травмой двумя машинами скорой медицинской помощи доставлены в ближайшую Большемурашкинскую ЦРБ. К сожалению, реанимационные мероприятия не дали результата", - написал Мелик-Гусейнов в Telegram-канале. Еще двух пострадавших бригады скорой медицинской помощи эвакуируют в детскую областную больницу и областную клиническую больницу имени Семашко. Информация о пострадавших уточняется.Как позже уточнили в минздраве региона, в ДТП ранения получили двое детей - мальчик семи лет и девочка четырех лет, а также их отец (предположительно, с лёгкой травмой) и женщина, госпитализированная с сочетанной травмой в состоянии средней тяжести.
https://ria.ru/20220929/dtp-1820334485.html
нижегородская область
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происшествия, нижегородская область, кстовский район
Происшествия, Нижегородская область, Кстовский район
В Нижегородской области столкнулись два автомобиля, погибли двое детей
Глава Минздрава региона: в ДТП с двумя машинами в Нижегородской области погибли двое детей
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 мар - РИА Новости.
Двое детей погибли при столкновении двух легковых машин в Нижегородской области, сообщил
министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов. Как позже уточнили в минздраве региона, ранения получили двое детей и двое взрослых.
ДТП произошло в 18.20 в Кстовском районе
на автодороге Чернышиха – Большое Мурашкино.
"Столкнулись два легковых автомобиля. В результате ДТП пострадали, по предварительной информации, четыре человека, из них трое детей. Двое пострадавших детей (девочки девяти лет и три года) в крайне тяжелом состоянии с тяжелой сочетанной травмой двумя машинами скорой медицинской помощи доставлены в ближайшую Большемурашкинскую ЦРБ. К сожалению, реанимационные мероприятия не дали результата", - написал Мелик-Гусейнов в Telegram-канале.
Еще двух пострадавших бригады скорой медицинской помощи эвакуируют в детскую областную больницу и областную клиническую больницу имени Семашко. Информация о пострадавших уточняется.
Как позже уточнили в минздраве региона, в ДТП ранения получили двое детей - мальчик семи лет и девочка четырех лет, а также их отец (предположительно, с лёгкой травмой) и женщина, госпитализированная с сочетанной травмой в состоянии средней тяжести.
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