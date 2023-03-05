https://ria.ru/20230305/dtp-1856001065.html

На Кубани в ДТП пострадали шесть человек

На Кубани в ДТП пострадали шесть человек - РИА Новости, 05.03.2023

На Кубани в ДТП пострадали шесть человек

Шесть человек пострадали, в том числе трое несовершеннолетних, при столкновении двух легковых автомобилей в Туапсинском районе Кубани, сообщили в краевом ГУ МВД РИА Новости, 05.03.2023

2023-03-05T19:01

2023-03-05T19:01

2023-03-05T19:01

происшествия

авто

туапсинский район

краснодарский край

россия

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КРАСНОДАР, 5 мар - РИА Новости. Шесть человек пострадали, в том числе трое несовершеннолетних, при столкновении двух легковых автомобилей в Туапсинском районе Кубани, сообщили в краевом ГУ МВД России. По данным ведомства, авария произошла в Туапсинском районе в 15 часов 30 минут на автодороге "Джубга-Сочи". Девятнадцатилетний водитель автомобиля "ВАЗ-21124" выехал на встречную полосу и столкнулся с Hyundai Solaris. "В результате ДТП пострадали шесть человек, трое из которых несовершеннолетние - пассажиры авто "ВАЗ-21124". Погибших нет", - говорится в сообщении. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего, добавляют в ведомстве.

https://ria.ru/20230304/dtp-1855835421.html

https://ria.ru/20230304/dtp-1855827339.html

туапсинский район

краснодарский край

россия

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происшествия, авто, туапсинский район, краснодарский край, россия