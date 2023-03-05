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Под Нижним Новгородом автобус столкнулся с двумя автомобилями - РИА Новости, 05.03.2023
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18:03 05.03.2023
https://ria.ru/20230305/dtp-1855993455.html
Под Нижним Новгородом автобус столкнулся с двумя автомобилями
Под Нижним Новгородом автобус столкнулся с двумя автомобилями - РИА Новости, 05.03.2023
Под Нижним Новгородом автобус столкнулся с двумя автомобилями
Один человек погиб, ещё шестеро пострадали при столкновении автобуса и двух легковых автомобилей в Нижегородской области, сообщил министр здравоохранения... РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T18:03
2023-03-05T18:03
происшествия
авто
нижний новгород
нижегородская область
кстовский район
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 мар - РИА Новости. Один человек погиб, ещё шестеро пострадали при столкновении автобуса и двух легковых автомобилей в Нижегородской области, сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов. ДТП с участием рейсового автобус (маршрут №225) и двух легковых автомобилей произошло в воскресенье днём в Кстовском районе возле деревни Ржавка. "По предварительной информации, семь пострадавших, из них один погибший. Детей среди пострадавших нет", - написал Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале. По его словам, на месте ДТП работают три бригады центра медицины катастроф и одна бригада скорой медицинской помощи Кстово.
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происшествия, авто, нижний новгород, нижегородская область, кстовский район
Происшествия, Авто, Нижний Новгород, Нижегородская область, Кстовский район
Под Нижним Новгородом автобус столкнулся с двумя автомобилями

В ДТП с автобусом под Нижним Новгородом погиб человек, еще шесть пострадали

© РИА Новости / Максим БлиновСотрудник ГИБДД
Сотрудник ГИБДД - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Сотрудник ГИБДД. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 мар - РИА Новости. Один человек погиб, ещё шестеро пострадали при столкновении автобуса и двух легковых автомобилей в Нижегородской области, сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.
ДТП с участием рейсового автобус (маршрут №225) и двух легковых автомобилей произошло в воскресенье днём в Кстовском районе возле деревни Ржавка.
"По предварительной информации, семь пострадавших, из них один погибший. Детей среди пострадавших нет", - написал Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале.
По его словам, на месте ДТП работают три бригады центра медицины катастроф и одна бригада скорой медицинской помощи Кстово.
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ПроисшествияАвтоНижний НовгородНижегородская областьКстовский район
 
 
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