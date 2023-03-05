https://ria.ru/20230305/dtp-1855993455.html

Под Нижним Новгородом автобус столкнулся с двумя автомобилями

Под Нижним Новгородом автобус столкнулся с двумя автомобилями - РИА Новости, 05.03.2023

Под Нижним Новгородом автобус столкнулся с двумя автомобилями

Один человек погиб, ещё шестеро пострадали при столкновении автобуса и двух легковых автомобилей в Нижегородской области, сообщил министр здравоохранения... РИА Новости, 05.03.2023

2023-03-05T18:03

2023-03-05T18:03

2023-03-05T18:03

происшествия

авто

нижний новгород

нижегородская область

кстовский район

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 мар - РИА Новости. Один человек погиб, ещё шестеро пострадали при столкновении автобуса и двух легковых автомобилей в Нижегородской области, сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов. ДТП с участием рейсового автобус (маршрут №225) и двух легковых автомобилей произошло в воскресенье днём в Кстовском районе возле деревни Ржавка. "По предварительной информации, семь пострадавших, из них один погибший. Детей среди пострадавших нет", - написал Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале. По его словам, на месте ДТП работают три бригады центра медицины катастроф и одна бригада скорой медицинской помощи Кстово.

https://ria.ru/20230113/dtp-1844604812.html

нижний новгород

нижегородская область

кстовский район

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происшествия, авто, нижний новгород, нижегородская область, кстовский район