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Друг погибшего в брянском селе рассказал о героизме товарища - РИА Новости, 05.03.2023
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20:08 05.03.2023
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Друг погибшего в брянском селе рассказал о героизме товарища
Друг погибшего в брянском селе рассказал о героизме товарища - РИА Новости, 05.03.2023
Друг погибшего в брянском селе рассказал о героизме товарища
Погибший при нападении украинских диверсантов в брянских Любечанах Леонид Голованов, перевозивший в день трагедии детей в школу, до последнего старался отвести... РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T20:08
2023-03-05T20:08
украина
климовский район
россия
сергей бондаренко
владимир путин
фсб
происшествия
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КЛИМОВО (Брянская область), 5 мар - РИА Новости, Дарья Ураева. Погибший при нападении украинских диверсантов в брянских Любечанах Леонид Голованов, перевозивший в день трагедии детей в школу, до последнего старался отвести машину от боевиков, а детям скомандовал пригнуться, рассказал РИА Новости его близкий друг и бывший коллега Сергей Бондаренко. В четверг с Украины на территорию сел Любечане и Сушаны Климовского района проникла диверсионно-разведывательная группа. По официальным данным, она обстреляла как минимум два автомобиля, убив водителей. Одним из них был Леонид Голованов, который вез детей - 10-летнего мальчика и двух девочек - к школьному автобусу в соседний населенный пункт. Мальчик смог выбраться и спасти девочек, хотя сам получил ранение. Президент РФ Владимир Путин назвал этот инцидент терактом. Силовики провели мероприятия по уничтожению проникших в регион вооруженных украинских националистов, вечером в четверг ФСБ сообщила, что диверсанты выдавлены на Украину, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар. Коллеги по цехуДруг погибшего от рук украинских диверсантов мужчины Сергей Бондаренко руководит Климовским газовым участком филиала АО "Газпром-распределение Брянск" в городе Новозыбкове. С погибшим Головановым, до выхода того на пенсию, он проработал вместе 15 лет. "Я был мастером, он пришел сначала водителем-слесарем, работал водителем по доставке баллонов с сжиженным газом. Пять лет, по-моему, отработал. А в последнее время работал водителем-слесарем службы аварийно-восстановительных работ", - вспоминает мужчина. Голованов ушел на пенсию три года назад, рассказал он, а до этого работал на аварийно-восстановительных работах, выезжал в том числе на заявки по утечкам газа. "И не только в домовладениях утечки газа, но и на ШРП (шкафной газорегуляторный пункт – ред.). И те самые пожары, которые происходят в весеннее засушье и осенью, когда трава сухая - вся эта работа выполнялась им. Это не просто работа, это работа, сопряженная с ежедневным риском", - отметил мужчина. Настоящий мужикГолованов никогда не отказывал в помощи, вспоминает его друг. "Что это был за человек? Прекрасный был человек. Сказать по-русски - это был настоящий мужик. Очень трудоспособный, ответственный, находчивый, прямолинейный, отзывчивый, для него не было чужого горя, если требовалась его помощь - никогда не отказывал", - отметил Бондаренко. По его словам, Голованов подвозил детей до школьного автобуса в соседний населенный пункт по просьбе их родителей и в день трагедии совершил настоящий подвиг: скомандовал детям пригнуться на пол, а сам пытался развернуть автомобиль и уехать. "Он видел прекрасно, что перед ним стоят люди, которые готовы на все, и он до последнего момента старался развернуть машину и уехать, но пуля его остановила. И думал он в этот момент не о себе, он думал о жизнях детей, которых вез. Я в этом даже не сомневаюсь, что он скомандовал им лечь на пол. Это сами дети рассказали. И то, что он себе не простил бы, если бы кто из детей погиб, а он остался бы жив, я в этом тоже не сомневаюсь", - подчеркнул мужчина. Как рассказал друг, Голованов проходил срочную службу в погранвойсках, и они регулярно отмечали День пограничника. "Мы встречались в День пограничника и отмечали. Он поздравлял меня на День флота, я поздравлял его на День погранвойск. Более 20 лет знали друг друга, семьями дружили, собирались на торжественные мероприятия. Были очень близки. Он служил на границе, на границе и погиб. Погиб как герой - спасая жизни других людей. Это человек с большой буквы", - заявил Бондаренко. Сейчас, добавил мужчина, он старается помочь семье Голованова, его вдове Тамаре. Про себя Бондаренко отметил, что доволен работой и покидать родные края не намерен, даже несмотря на непростую ситуацию на границе. "Великолепно нам живется, я выполняю свою работу. Где родился, там и пригодился. А находить какие-то моменты, все бросать и куда-то уезжать - я считаю, что это совершенно не по-мужски", - заключил он.
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украина, климовский район, россия, сергей бондаренко, владимир путин, фсб, происшествия
Украина, Климовский район, Россия, Сергей Бондаренко, Владимир Путин, ФСБ, Происшествия
Друг погибшего в брянском селе рассказал о героизме товарища

Друг о погибшем под Брянском Голованове: он до конца старался отвести машину от боевиков

© ФСБ РоссииКадр видео ФСБ РФ из Брянской области
Кадр видео ФСБ РФ из Брянской области
© ФСБ России
Читать ria.ru в
КЛИМОВО (Брянская область), 5 мар - РИА Новости, Дарья Ураева. Погибший при нападении украинских диверсантов в брянских Любечанах Леонид Голованов, перевозивший в день трагедии детей в школу, до последнего старался отвести машину от боевиков, а детям скомандовал пригнуться, рассказал РИА Новости его близкий друг и бывший коллега Сергей Бондаренко.
В четверг с Украины на территорию сел Любечане и Сушаны Климовского района проникла диверсионно-разведывательная группа. По официальным данным, она обстреляла как минимум два автомобиля, убив водителей. Одним из них был Леонид Голованов, который вез детей - 10-летнего мальчика и двух девочек - к школьному автобусу в соседний населенный пункт. Мальчик смог выбраться и спасти девочек, хотя сам получил ранение. Президент РФ Владимир Путин назвал этот инцидент терактом. Силовики провели мероприятия по уничтожению проникших в регион вооруженных украинских националистов, вечером в четверг ФСБ сообщила, что диверсанты выдавлены на Украину, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар.
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Коллеги по цеху

Друг погибшего от рук украинских диверсантов мужчины Сергей Бондаренко руководит Климовским газовым участком филиала АО "Газпром-распределение Брянск" в городе Новозыбкове. С погибшим Головановым, до выхода того на пенсию, он проработал вместе 15 лет.
"Я был мастером, он пришел сначала водителем-слесарем, работал водителем по доставке баллонов с сжиженным газом. Пять лет, по-моему, отработал. А в последнее время работал водителем-слесарем службы аварийно-восстановительных работ", - вспоминает мужчина.
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Голованов ушел на пенсию три года назад, рассказал он, а до этого работал на аварийно-восстановительных работах, выезжал в том числе на заявки по утечкам газа.
"И не только в домовладениях утечки газа, но и на ШРП (шкафной газорегуляторный пункт – ред.). И те самые пожары, которые происходят в весеннее засушье и осенью, когда трава сухая - вся эта работа выполнялась им. Это не просто работа, это работа, сопряженная с ежедневным риском", - отметил мужчина.

Настоящий мужик

Голованов никогда не отказывал в помощи, вспоминает его друг.
"Что это был за человек? Прекрасный был человек. Сказать по-русски - это был настоящий мужик. Очень трудоспособный, ответственный, находчивый, прямолинейный, отзывчивый, для него не было чужого горя, если требовалась его помощь - никогда не отказывал", - отметил Бондаренко.
По его словам, Голованов подвозил детей до школьного автобуса в соседний населенный пункт по просьбе их родителей и в день трагедии совершил настоящий подвиг: скомандовал детям пригнуться на пол, а сам пытался развернуть автомобиль и уехать.
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"Он видел прекрасно, что перед ним стоят люди, которые готовы на все, и он до последнего момента старался развернуть машину и уехать, но пуля его остановила. И думал он в этот момент не о себе, он думал о жизнях детей, которых вез. Я в этом даже не сомневаюсь, что он скомандовал им лечь на пол. Это сами дети рассказали. И то, что он себе не простил бы, если бы кто из детей погиб, а он остался бы жив, я в этом тоже не сомневаюсь", - подчеркнул мужчина.
Как рассказал друг, Голованов проходил срочную службу в погранвойсках, и они регулярно отмечали День пограничника. "Мы встречались в День пограничника и отмечали. Он поздравлял меня на День флота, я поздравлял его на День погранвойск. Более 20 лет знали друг друга, семьями дружили, собирались на торжественные мероприятия. Были очень близки. Он служил на границе, на границе и погиб. Погиб как герой - спасая жизни других людей. Это человек с большой буквы", - заявил Бондаренко.
Сейчас, добавил мужчина, он старается помочь семье Голованова, его вдове Тамаре. Про себя Бондаренко отметил, что доволен работой и покидать родные края не намерен, даже несмотря на непростую ситуацию на границе.
"Великолепно нам живется, я выполняю свою работу. Где родился, там и пригодился. А находить какие-то моменты, все бросать и куда-то уезжать - я считаю, что это совершенно не по-мужски", - заключил он.
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