https://ria.ru/20230305/dnr-1855906193.html

Украинские войска 16 раз за сутки обстреляли территорию ДНР

Украинские войска 16 раз за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 05.03.2023

Украинские войска 16 раз за сутки обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 16 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 40 боеприпасов, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 05.03.2023

2023-03-05T00:34

2023-03-05T00:34

2023-03-05T00:41

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

горловка

донецк

сцкк

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ДОНЕЦК, 5 мар — РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 16 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 40 боеприпасов, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК. Под огнем оказались районы четырех населенных пунктов республики: Горловка, Ясиноватский район, Донецк и Старомихайловка. Также поступили сведения о гибели двух гражданских лиц в Калининском районе Горловки. Ведомство добавило, что четыре человека в Кировском районе Донецка и Старомихайловке получили ранения. В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировали 26 обстрелов.

https://ria.ru/20230305/dnepropetrovsk-1855905856.html

донецкая народная республика

горловка

донецк

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происшествия, донецкая народная республика, горловка, донецк, сцкк