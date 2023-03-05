https://ria.ru/20230305/dnr-1855906193.html
Украинские войска 16 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска 16 раз за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 05.03.2023
Украинские войска 16 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 16 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 40 боеприпасов, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T00:34
2023-03-05T00:34
2023-03-05T00:41
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
горловка
донецк
сцкк
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ДОНЕЦК, 5 мар — РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 16 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 40 боеприпасов, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК. Под огнем оказались районы четырех населенных пунктов республики: Горловка, Ясиноватский район, Донецк и Старомихайловка. Также поступили сведения о гибели двух гражданских лиц в Калининском районе Горловки. Ведомство добавило, что четыре человека в Кировском районе Донецка и Старомихайловке получили ранения. В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировали 26 обстрелов.
https://ria.ru/20230305/dnepropetrovsk-1855905856.html
донецкая народная республика
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происшествия, донецкая народная республика, горловка, донецк, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Горловка, Донецк, СЦКК
Украинские войска 16 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 16 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 40 боеприпасов