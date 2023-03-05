https://ria.ru/20230305/borrel-1855974017.html

В Twitter задали Боррелю один вопрос после слов о России

В Twitter задали Боррелю один вопрос после слов о России - РИА Новости, 05.03.2023

В Twitter задали Боррелю один вопрос после слов о России

Пользователи Twitter активно обсуждают заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о том, что исключение России из G20 противоречило бы принципу... РИА Новости, 05.03.2023

2023-03-05T15:35

2023-03-05T15:35

2023-03-05T17:55

в мире

жозеп боррель

россия

европа

евросоюз

александр грушко

большая двадцатка

брюгге

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/03/1786664551_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_4edcdf38ca477b7983a01b6ff2137074.jpg

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Пользователи Twitter активно обсуждают заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о том, что исключение России из G20 противоречило бы принципу многосторонности. "Внезапно Запад открыл для себя принципы?" — поинтересовался один из комментаторов. "Теперь он заговорил по-другому", — отметил другой. "А как же угроза европейскому саду", — сыронизировал третий. "Позиция ЕС и НАТО остается маргинальной", — поделился мнением еще один пользователь. В октябре во время выступления в Брюгге на открытии Европейской дипломатической академии Боррель заявил, что "привилегированная Европа — это сад, а окружающий ее мир — джунгли", способные вторгнуться в хорошо отлаженный механизм. Эти слова вызвали неоднозначную реакцию в международном сообществе.После начала украинского конфликта с призывами исключить Россию из "Большой двадцатки" не раз выступали США и Украина, которая в объединение не входит. При этом заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Александр Грушко отмечал, что попытки исключить Россию из G20 обречены на провал.

https://ria.ru/20230305/putin-1855930629.html

https://ria.ru/20230303/zapad-1855590078.html

россия

европа

брюгге

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, жозеп боррель, россия, европа, евросоюз, александр грушко, большая двадцатка, брюгге