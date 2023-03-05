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В Twitter задали Боррелю один вопрос после слов о России - РИА Новости, 05.03.2023
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15:35 05.03.2023 (обновлено: 17:55 05.03.2023)
https://ria.ru/20230305/borrel-1855974017.html
В Twitter задали Боррелю один вопрос после слов о России
В Twitter задали Боррелю один вопрос после слов о России - РИА Новости, 05.03.2023
В Twitter задали Боррелю один вопрос после слов о России
Пользователи Twitter активно обсуждают заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о том, что исключение России из G20 противоречило бы принципу... РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T15:35
2023-03-05T17:55
в мире
жозеп боррель
россия
европа
евросоюз
александр грушко
большая двадцатка
брюгге
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Пользователи Twitter активно обсуждают заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о том, что исключение России из G20 противоречило бы принципу многосторонности. "Внезапно Запад открыл для себя принципы?" — поинтересовался один из комментаторов. "Теперь он заговорил по-другому", — отметил другой. "А как же угроза европейскому саду", — сыронизировал третий. "Позиция ЕС и НАТО остается маргинальной", — поделился мнением еще один пользователь. В октябре во время выступления в Брюгге на открытии Европейской дипломатической академии Боррель заявил, что "привилегированная Европа — это сад, а окружающий ее мир — джунгли", способные вторгнуться в хорошо отлаженный механизм. Эти слова вызвали неоднозначную реакцию в международном сообществе.После начала украинского конфликта с призывами исключить Россию из "Большой двадцатки" не раз выступали США и Украина, которая в объединение не входит. При этом заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Александр Грушко отмечал, что попытки исключить Россию из G20 обречены на провал.
https://ria.ru/20230305/putin-1855930629.html
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в мире, жозеп боррель, россия, европа, евросоюз, александр грушко, большая двадцатка, брюгге
В мире, Жозеп Боррель, Россия, Европа, Евросоюз, Александр Грушко, Большая двадцатка, Брюгге
В Twitter задали Боррелю один вопрос после слов о России

Пользователи Twitter приветствовали слова Борреля о невозможности исключить Россию из G20

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Пользователи Twitter активно обсуждают заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о том, что исключение России из G20 противоречило бы принципу многосторонности.

"Внезапно Запад открыл для себя принципы?" — поинтересовался один из комментаторов.
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"Теперь он заговорил по-другому", — отметил другой.
"А как же угроза европейскому саду", — сыронизировал третий.
"Позиция ЕС и НАТО остается маргинальной", — поделился мнением еще один пользователь.
«
"Что-то щелкнуло в голове "Джунгли" Борреля", — подытожили читатели.
В октябре во время выступления в Брюгге на открытии Европейской дипломатической академии Боррель заявил, что "привилегированная Европа — это сад, а окружающий ее мир — джунгли", способные вторгнуться в хорошо отлаженный механизм. Эти слова вызвали неоднозначную реакцию в международном сообществе.
После начала украинского конфликта с призывами исключить Россию из "Большой двадцатки" не раз выступали США и Украина, которая в объединение не входит. При этом заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Александр Грушко отмечал, что попытки исключить Россию из G20 обречены на провал.
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В миреЖозеп БоррельРоссияЕвропаЕвросоюзАлександр ГрушкоБольшая двадцаткаБрюгге
 
 
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