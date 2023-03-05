https://ria.ru/20230305/bespilotnik-1855936066.html
В России создали дрон с "ночным зрением" для мониторинга нефтегазопроводов
В России создали дрон с "ночным зрением" для мониторинга нефтегазопроводов - РИА Новости, 05.03.2023
В России создали дрон с "ночным зрением" для мониторинга нефтегазопроводов
Беспилотник "Аэромедик мини" с камерой ночного видения для мониторинга трубопроводов и нефтегазопроводов разработали российские инженеры, рассказали РИА Новости РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T10:28
2023-03-05T10:28
2023-03-05T10:28
технологии
россия
нижний новгород
национальная технологическая инициатива (нти)
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Беспилотник "Аэромедик мини" с камерой ночного видения для мониторинга трубопроводов и нефтегазопроводов разработали российские инженеры, рассказали РИА Новости в пресс-службе Фонда поддержки проектов НТИ. "Российские инженеры создали беспилотный летательный аппарат типа "конвертоплан" с камерой ночного видения с 30-кратным зумом, который сможет проводить мониторинг трубопроводов и нефтегазопроводов в любое время суток. Беспилотник разработан нижегородской компанией "Клеверкоптер", - говорится в сообщении. Как уточняется, аппарат со взлетным весом до 30 килограммов способен преодолевать до 200 километров со скоростью до 100 километров в час. На беспилотник может быть установлена трехосевая гиростабилизированная камера ночного видения с 30-кратным зумом. "В настоящее время мы заканчиваем сборку аппарата "Аэромедик мини" и готовим его к испытаниям, которые начнутся в ближайшие месяцы. Оснащенный автопилотом и камерой ночного видения конвертоплан будет использоваться для решения мониторинговых задач: он сможет обследовать нефте- и газопроводы и другую подобную инфраструктуру. Одна из ключевых особенностей аппарата – гибридная силовая установка (1 бензиновый и 8 электрических двигателей), что позволяет ему летать на расстояния до 200 километров", – рассказал гендиректор компании "Клеверкоптер" Сергей Гусев. Также он добавил, что аппарат может применяться и для доставки небольших грузов весом до 5 килограммов.
https://ria.ru/20230208/bespilotnik-1850444168.html
https://ria.ru/20221220/dron-1839882947.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, нижний новгород, национальная технологическая инициатива (нти)
Технологии, Россия, Нижний Новгород, Национальная технологическая инициатива (НТИ)
В России создали дрон с "ночным зрением" для мониторинга нефтегазопроводов
НТИ: в России создали дрон с камерой ночного видения для мониторинга нефтегазопроводов
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Беспилотник "Аэромедик мини" с камерой ночного видения для мониторинга трубопроводов и нефтегазопроводов разработали российские инженеры, рассказали РИА Новости в пресс-службе Фонда поддержки проектов НТИ.
"Российские инженеры создали беспилотный летательный аппарат типа "конвертоплан" с камерой ночного видения с 30-кратным зумом, который сможет проводить мониторинг трубопроводов и нефтегазопроводов в любое время суток. Беспилотник разработан нижегородской компанией "Клеверкоптер", - говорится в сообщении.
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Как уточняется, аппарат со взлетным весом до 30 килограммов способен преодолевать до 200 километров со скоростью до 100 километров в час. На беспилотник может быть установлена трехосевая гиростабилизированная камера ночного видения с 30-кратным зумом.
"В настоящее время мы заканчиваем сборку аппарата "Аэромедик мини" и готовим его к испытаниям, которые начнутся в ближайшие месяцы. Оснащенный автопилотом и камерой ночного видения конвертоплан будет использоваться для решения мониторинговых задач: он сможет обследовать нефте- и газопроводы и другую подобную инфраструктуру. Одна из ключевых особенностей аппарата – гибридная силовая установка (1 бензиновый и 8 электрических двигателей), что позволяет ему летать на расстояния до 200 километров", – рассказал гендиректор компании "Клеверкоптер" Сергей Гусев.
Также он добавил, что аппарат может применяться и для доставки небольших грузов весом до 5 килограммов.
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