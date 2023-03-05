https://ria.ru/20230305/bayden-1855947850.html
Байден надавил на лидеров стран Балтии из-за их русофобии, пишут СМИ
Байден надавил на лидеров стран Балтии из-за их русофобии, пишут СМИ - РИА Новости, 05.03.2023
Байден надавил на лидеров стран Балтии из-за их русофобии, пишут СМИ
Президент США надавил на лидеров прибалтийских государств из-за их чрезмерной антироссийской риторики по поводу конфликта на Украине, пишет американская газета... РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T12:29
2023-03-05T12:29
2023-03-05T13:42
в мире
джо байден
украина
россия
балтия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1a/1847531690_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_72aefd15c0dd06127c65cf55609775e2.jpg
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Президент США надавил на лидеров прибалтийских государств из-за их чрезмерной антироссийской риторики по поводу конфликта на Украине, пишет американская газета The Wall Street Journal. "Байден во время недавнего визита в Варшаву оказывал в кулуарах давление на лидеров стран Балтии из-за их частых призывов к поражению России на Украине", — приводит издание слова источника, знакомого с ходом переговоров.По словам собеседника издания, такие действия главы Белого дома оставили у его коллег сомнения относительно того, считает ли Вашингтон военное поражение России реалистичной целью.В статье отмечается также, что близкие союзники Киева в Восточной Европе выражают опасения насчет все чаще звучащих идей о том, что Украине на каком-то этапе следует подготовиться к переговорам с Кремлем.Западные политики постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и все более активно накачивают киевский режим оружием. В Москве на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.
https://ria.ru/20230305/putin-1855930629.html
https://ria.ru/20230305/ukraina-1855936910.html
украина
россия
балтия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1a/1847531690_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_ec7635a86ce2ce51b506d18c91b15233.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джо байден, украина, россия, балтия
В мире, Джо Байден, Украина, Россия, Балтия
Байден надавил на лидеров стран Балтии из-за их русофобии, пишут СМИ
WSJ: Байден надавил на лидеров стран Балтии из-за их призывов нанести России поражение
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости.
Президент США надавил на лидеров прибалтийских государств из-за их чрезмерной антироссийской риторики по поводу конфликта на Украине, пишет американская газета The Wall Street Journal
.
"Байден во время недавнего визита в Варшаву оказывал в кулуарах давление на лидеров стран Балтии из-за их частых призывов к поражению России на Украине", — приводит издание слова источника, знакомого с ходом переговоров.
Во Франции расшифровали сигналы Байдена и Шольца Путину
По словам собеседника издания, такие действия главы Белого дома оставили у его коллег сомнения относительно того, считает ли Вашингтон военное поражение России реалистичной целью.
В статье отмечается также, что близкие союзники Киева в Восточной Европе выражают опасения насчет все чаще звучащих идей о том, что Украине на каком-то этапе следует подготовиться к переговорам с Кремлем.
Западные политики постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и все более активно накачивают киевский режим оружием. В Москве на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.
Слова Харрис об Украине вызвали хохот у глобального Юга, заявили в США