https://ria.ru/20230305/bayden-1855947850.html

Байден надавил на лидеров стран Балтии из-за их русофобии, пишут СМИ

Байден надавил на лидеров стран Балтии из-за их русофобии, пишут СМИ - РИА Новости, 05.03.2023

Байден надавил на лидеров стран Балтии из-за их русофобии, пишут СМИ

Президент США надавил на лидеров прибалтийских государств из-за их чрезмерной антироссийской риторики по поводу конфликта на Украине, пишет американская газета... РИА Новости, 05.03.2023

2023-03-05T12:29

2023-03-05T12:29

2023-03-05T13:42

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Президент США надавил на лидеров прибалтийских государств из-за их чрезмерной антироссийской риторики по поводу конфликта на Украине, пишет американская газета The Wall Street Journal. "Байден во время недавнего визита в Варшаву оказывал в кулуарах давление на лидеров стран Балтии из-за их частых призывов к поражению России на Украине", — приводит издание слова источника, знакомого с ходом переговоров.По словам собеседника издания, такие действия главы Белого дома оставили у его коллег сомнения относительно того, считает ли Вашингтон военное поражение России реалистичной целью.В статье отмечается также, что близкие союзники Киева в Восточной Европе выражают опасения насчет все чаще звучащих идей о том, что Украине на каком-то этапе следует подготовиться к переговорам с Кремлем.Западные политики постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и все более активно накачивают киевский режим оружием. В Москве на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.

https://ria.ru/20230305/putin-1855930629.html

https://ria.ru/20230305/ukraina-1855936910.html

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в мире, джо байден, украина, россия, балтия