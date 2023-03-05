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Байден надавил на лидеров стран Балтии из-за их русофобии, пишут СМИ - РИА Новости, 05.03.2023
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12:29 05.03.2023 (обновлено: 13:42 05.03.2023)
https://ria.ru/20230305/bayden-1855947850.html
Байден надавил на лидеров стран Балтии из-за их русофобии, пишут СМИ
Байден надавил на лидеров стран Балтии из-за их русофобии, пишут СМИ - РИА Новости, 05.03.2023
Байден надавил на лидеров стран Балтии из-за их русофобии, пишут СМИ
Президент США надавил на лидеров прибалтийских государств из-за их чрезмерной антироссийской риторики по поводу конфликта на Украине, пишет американская газета... РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T12:29
2023-03-05T13:42
в мире
джо байден
украина
россия
балтия
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Президент США надавил на лидеров прибалтийских государств из-за их чрезмерной антироссийской риторики по поводу конфликта на Украине, пишет американская газета The Wall Street Journal. "Байден во время недавнего визита в Варшаву оказывал в кулуарах давление на лидеров стран Балтии из-за их частых призывов к поражению России на Украине", — приводит издание слова источника, знакомого с ходом переговоров.По словам собеседника издания, такие действия главы Белого дома оставили у его коллег сомнения относительно того, считает ли Вашингтон военное поражение России реалистичной целью.В статье отмечается также, что близкие союзники Киева в Восточной Европе выражают опасения насчет все чаще звучащих идей о том, что Украине на каком-то этапе следует подготовиться к переговорам с Кремлем.Западные политики постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и все более активно накачивают киевский режим оружием. В Москве на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.
https://ria.ru/20230305/putin-1855930629.html
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в мире, джо байден, украина, россия, балтия
В мире, Джо Байден, Украина, Россия, Балтия
Байден надавил на лидеров стран Балтии из-за их русофобии, пишут СМИ

WSJ: Байден надавил на лидеров стран Балтии из-за их призывов нанести России поражение

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Президент США надавил на лидеров прибалтийских государств из-за их чрезмерной антироссийской риторики по поводу конфликта на Украине, пишет американская газета The Wall Street Journal.
"Байден во время недавнего визита в Варшаву оказывал в кулуарах давление на лидеров стран Балтии из-за их частых призывов к поражению России на Украине", — приводит издание слова источника, знакомого с ходом переговоров.
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По словам собеседника издания, такие действия главы Белого дома оставили у его коллег сомнения относительно того, считает ли Вашингтон военное поражение России реалистичной целью.
В статье отмечается также, что близкие союзники Киева в Восточной Европе выражают опасения насчет все чаще звучащих идей о том, что Украине на каком-то этапе следует подготовиться к переговорам с Кремлем.
Западные политики постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и все более активно накачивают киевский режим оружием. В Москве на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.
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