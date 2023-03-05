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В Австрии потребовали проверять благосостояние украинских беженцев

В Австрии потребовали проверять благосостояние украинских беженцев - РИА Новости, 05.03.2023

В Австрии потребовали проверять благосостояние украинских беженцев

Читатели Exxpress выступили против оказания помощи богатым украинским беженцам и поддержали предложение политика Готфрида Вальдхаусля о проверке всех... РИА Новости, 05.03.2023

2023-03-05T09:52

2023-03-05T09:52

2023-03-05T10:18

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Читатели Exxpress выступили против оказания помощи богатым украинским беженцам и поддержали предложение политика Готфрида Вальдхаусля о проверке всех переехавших лиц на наличие транспортных средств и ведение роскошного образа жизни."Каждый день я получаю жалобы населения на роскошные автомобили у украинских беженцев. Я тоже не понимаю, почему мы должны поддерживать кого-то, кто возит своих детей в детский сад на внедорожнике за 70 000 евро", — сказал Вальдхаусль.В комментариях высказали свою позицию."Мы в Австрии сейчас видим машины, которых не было до начала конфликта. Например, Toyota Land Cruiser с 6,9-литровым бензиновым двигателем", - заметил читатель."Совершенно верно! И немедленно отправить дезертиров назад", - поддержал Вальдхаусля комментатор."Я за оказание гуманитарной помощи беженцам с восточной Украины - они действительно пострадали. Но у нас тут элита с запада Украины, отправляющая своих же соотечественников в мясорубку и не желающая мира", - поделился пользователь."Нет причин, почему мы должны финансировать богатых украинцев! Наше правительство раздает наши деньги всем приехавшим в страну людям, независимо от того, могут ли они себя обеспечивать", - возмутился читатель.“А в принципе водители мощных BMW, Mercedes и Audi должны пройти более детальную проверку на необходимость муниципального и социального жилья", - подытожили в дискуссии.Ранее украинские беженцы устроили скандал в одной из школ датского города Хельсингер из-за учительницы русского происхождения. Также они негативно восприняли указ Польши об обязательстве самостоятельно платить за размещение в центрах проживания, поскольку расценивали эту меру как гипотетическую.

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в мире, австрия, украина, польша