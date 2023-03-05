Рейтинг@Mail.ru
Ученые забили тревогу из-за изменений вокруг Антарктиды - РИА Новости, 05.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:19 05.03.2023 (обновлено: 21:17 05.03.2023)
https://ria.ru/20230305/antarktida-1855995167.html
Ученые забили тревогу из-за изменений вокруг Антарктиды
Ученые забили тревогу из-за изменений вокруг Антарктиды - РИА Новости, 05.03.2023
Ученые забили тревогу из-за изменений вокруг Антарктиды
Ученые зафиксировали самую низкую за 44 года площадь льда в Антарктиде, пишет газета Guardian. РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T18:19
2023-03-05T21:17
антарктида
наука
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570133744_0:0:2074:1166_1920x0_80_0_0_25633ea56c26154bdd0f0f41fae04d3e.jpg
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Ученые зафиксировали самую низкую за 44 года площадь льда в Антарктиде, пишет газета Guardian."Лед продолжал таять, достигнув 25 февраля нового рекордно низкого уровня в 1,79 миллиона квадратных километров и превысив предыдущий рекорд на 136 тысяч квадратных километров", — говорится в материале.По данным издания, за четыре десятилетия спутниковых наблюдений на континенте никогда не было меньше льда, чем сейчас."Мы видим меньше льда повсюду. Это циркумполярное (относящиеся к одной из полярных зон Земного шара. — Прим. ред.) событие", — рассказал эксперт по антарктическому морскому льду из Университета Тасмании Уилла Хоббса.Как уточнила климатолог из Университета Монаша Ариан Пурич, уменьшение площади ледяного покрова может быть вызвано сменой ветров и попадающей с суши в океан талой водой. Она также предупредила, что изменения вокруг Антарктиды могут повлиять на глобальный климат.
https://ria.ru/20230127/aysberg-1847942407.html
https://ria.ru/20230119/arbuzy-1845820914.html
антарктида
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570133744_46:0:1834:1340_1920x0_80_0_0_33c203e0f8f89031a2ba8b293db4214e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
антарктида, наука
Антарктида, Наука
Ученые забили тревогу из-за изменений вокруг Антарктиды

Guardian: площадь льда вокруг Антарктиды уменьшилась до рекордного уровня с 1979 года

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкАйсберги у побережья Антарктиды
Айсберги у побережья Антарктиды - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Ученые зафиксировали самую низкую за 44 года площадь льда в Антарктиде, пишет газета Guardian.
"Лед продолжал таять, достигнув 25 февраля нового рекордно низкого уровня в 1,79 миллиона квадратных километров и превысив предыдущий рекорд на 136 тысяч квадратных километров", — говорится в материале.
Айсберг A-74 - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
Ученые рассказали, что будет с айсбергом, отколовшимся от Антарктиды
27 января, 16:31
По данным издания, за четыре десятилетия спутниковых наблюдений на континенте никогда не было меньше льда, чем сейчас.
"Мы видим меньше льда повсюду. Это циркумполярное (относящиеся к одной из полярных зон Земного шара. — Прим. ред.) событие", — рассказал эксперт по антарктическому морскому льду из Университета Тасмании Уилла Хоббса.
Как уточнила климатолог из Университета Монаша Ариан Пурич, уменьшение площади ледяного покрова может быть вызвано сменой ветров и попадающей с суши в океан талой водой. Она также предупредила, что изменения вокруг Антарктиды могут повлиять на глобальный климат.
Полярник с антарктическим томатом
По вкусу как астраханские. Зачем Россия выращивает арбузы в Антарктиде
19 января, 08:00
 
АнтарктидаНаука
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала