https://ria.ru/20230305/antarktida-1855995167.html

Ученые забили тревогу из-за изменений вокруг Антарктиды

Ученые забили тревогу из-за изменений вокруг Антарктиды - РИА Новости, 05.03.2023

Ученые забили тревогу из-за изменений вокруг Антарктиды

Ученые зафиксировали самую низкую за 44 года площадь льда в Антарктиде, пишет газета Guardian. РИА Новости, 05.03.2023

2023-03-05T18:19

2023-03-05T18:19

2023-03-05T21:17

антарктида

наука

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Ученые зафиксировали самую низкую за 44 года площадь льда в Антарктиде, пишет газета Guardian."Лед продолжал таять, достигнув 25 февраля нового рекордно низкого уровня в 1,79 миллиона квадратных километров и превысив предыдущий рекорд на 136 тысяч квадратных километров", — говорится в материале.По данным издания, за четыре десятилетия спутниковых наблюдений на континенте никогда не было меньше льда, чем сейчас."Мы видим меньше льда повсюду. Это циркумполярное (относящиеся к одной из полярных зон Земного шара. — Прим. ред.) событие", — рассказал эксперт по антарктическому морскому льду из Университета Тасмании Уилла Хоббса.Как уточнила климатолог из Университета Монаша Ариан Пурич, уменьшение площади ледяного покрова может быть вызвано сменой ветров и попадающей с суши в океан талой водой. Она также предупредила, что изменения вокруг Антарктиды могут повлиять на глобальный климат.

https://ria.ru/20230127/aysberg-1847942407.html

https://ria.ru/20230119/arbuzy-1845820914.html

антарктида

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антарктида, наука