https://ria.ru/20230305/antarktida-1855995167.html
Ученые забили тревогу из-за изменений вокруг Антарктиды
Ученые забили тревогу из-за изменений вокруг Антарктиды - РИА Новости, 05.03.2023
Ученые забили тревогу из-за изменений вокруг Антарктиды
Ученые зафиксировали самую низкую за 44 года площадь льда в Антарктиде, пишет газета Guardian. РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T18:19
2023-03-05T18:19
2023-03-05T21:17
антарктида
наука
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570133744_0:0:2074:1166_1920x0_80_0_0_25633ea56c26154bdd0f0f41fae04d3e.jpg
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Ученые зафиксировали самую низкую за 44 года площадь льда в Антарктиде, пишет газета Guardian."Лед продолжал таять, достигнув 25 февраля нового рекордно низкого уровня в 1,79 миллиона квадратных километров и превысив предыдущий рекорд на 136 тысяч квадратных километров", — говорится в материале.По данным издания, за четыре десятилетия спутниковых наблюдений на континенте никогда не было меньше льда, чем сейчас."Мы видим меньше льда повсюду. Это циркумполярное (относящиеся к одной из полярных зон Земного шара. — Прим. ред.) событие", — рассказал эксперт по антарктическому морскому льду из Университета Тасмании Уилла Хоббса.Как уточнила климатолог из Университета Монаша Ариан Пурич, уменьшение площади ледяного покрова может быть вызвано сменой ветров и попадающей с суши в океан талой водой. Она также предупредила, что изменения вокруг Антарктиды могут повлиять на глобальный климат.
https://ria.ru/20230127/aysberg-1847942407.html
https://ria.ru/20230119/arbuzy-1845820914.html
антарктида
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570133744_46:0:1834:1340_1920x0_80_0_0_33c203e0f8f89031a2ba8b293db4214e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
антарктида, наука
Ученые забили тревогу из-за изменений вокруг Антарктиды
Guardian: площадь льда вокруг Антарктиды уменьшилась до рекордного уровня с 1979 года
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости.
Ученые зафиксировали самую низкую за 44 года площадь льда в Антарктиде, пишет газета Guardian
.
"Лед продолжал таять, достигнув 25 февраля нового рекордно низкого уровня в 1,79 миллиона квадратных километров и превысив предыдущий рекорд на 136 тысяч квадратных километров", — говорится в материале.
Ученые рассказали, что будет с айсбергом, отколовшимся от Антарктиды
По данным издания, за четыре десятилетия спутниковых наблюдений на континенте никогда не было меньше льда, чем сейчас.
"Мы видим меньше льда повсюду. Это циркумполярное (относящиеся к одной из полярных зон Земного шара. — Прим. ред.) событие", — рассказал эксперт по антарктическому морскому льду из Университета Тасмании Уилла Хоббса.
Как уточнила климатолог из Университета Монаша Ариан Пурич, уменьшение площади ледяного покрова может быть вызвано сменой ветров и попадающей с суши в океан талой водой. Она также предупредила, что изменения вокруг Антарктиды могут повлиять на глобальный климат.
По вкусу как астраханские. Зачем Россия выращивает арбузы в Антарктиде