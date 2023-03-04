Рейтинг@Mail.ru
Паслер попросил военную прокуратуру разобраться с жалобами мобилизованных - РИА Новости, 04.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:47 04.03.2023 (обновлено: 16:22 04.03.2023)
https://ria.ru/20230304/zhaloby-1855849584.html
Паслер попросил военную прокуратуру разобраться с жалобами мобилизованных
Паслер попросил военную прокуратуру разобраться с жалобами мобилизованных - РИА Новости, 04.03.2023
Паслер попросил военную прокуратуру разобраться с жалобами мобилизованных
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер обратился в военную прокуратуру с просьбой разобраться с жалобами мобилизованных, которых, по их утверждению, в ДНР РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T15:47
2023-03-04T16:22
специальная военная операция на украине
безопасность
денис паслер
оренбургская область
донецкая народная республика
частичная мобилизация в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839653011_317:649:2804:2048_1920x0_80_0_0_5c841d6b671137803b82bcdedd899081.jpg
УФА, 4 мар - РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер обратился в военную прокуратуру с просьбой разобраться с жалобами мобилизованных, которых, по их утверждению, в ДНР отправили на штурм без подготовки, сообщили в правительстве области. Местные издания пишут, что полк мобилизованных из области после отправки в ДНР расформировали, передали в подчинение местной народной милиции и отправляют на штурм без подготовки. Якобы у них нет даже схематических карт, чтобы ориентироваться на местности, они идут на штурм вслепую, не зная, как действовать. "По ситуации, о которой рассказали бойцы и жены мобилизованных, которые выполняют задачи в зоне СВО, губернатор Денис Паслер обратился в военную прокуратуру, идет проверка", - рассказали в правительстве Оренбургской области. Отмечается, что по поручению главы региона вице-губернатор-руководитель аппарата губернатора Дмитрий Кулагин связался с командованием части. "Вопросом обеспечения бойцов в зоне СВО правительство региона занимается системно с первых дней начала операции. Очередная партия груза нашим бойцам была доставлена в конце февраля. Все необходимое для передовой, включая технику, на которую был запрос у бойцов. В этой работе участвуют все - правительство региона и жители - бизнес, общественники, школьники и пенсионеры, трудовые коллективы, представители партии "Единая Россия", - говорится в сообщении. За все время из области бойцам передали больше 150 тонн груза.
https://ria.ru/20230213/mobilizatsiya-1851731341.html
https://ria.ru/20230212/mobilizovannye-1851540546.html
оренбургская область
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839653011_309:511:2358:2048_1920x0_80_0_0_73da6cce465462af0d4a582091b27da0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, денис паслер, оренбургская область, донецкая народная республика, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Денис Паслер, Оренбургская область, Донецкая Народная Республика, Частичная мобилизация в России
Паслер попросил военную прокуратуру разобраться с жалобами мобилизованных

Оренбургский губернатор Паслер обратился в военную прокуратуру после жалоб мобилизованных

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМобилизованные военнослужащие
Мобилизованные военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Мобилизованные военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 4 мар - РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер обратился в военную прокуратуру с просьбой разобраться с жалобами мобилизованных, которых, по их утверждению, в ДНР отправили на штурм без подготовки, сообщили в правительстве области.
Местные издания пишут, что полк мобилизованных из области после отправки в ДНР расформировали, передали в подчинение местной народной милиции и отправляют на штурм без подготовки. Якобы у них нет даже схематических карт, чтобы ориентироваться на местности, они идут на штурм вслепую, не зная, как действовать.
Частичная мобилизация - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
В СПЧ отреагировали на жалобы мобилизованных из Смоленска
13 февраля, 16:12
"По ситуации, о которой рассказали бойцы и жены мобилизованных, которые выполняют задачи в зоне СВО, губернатор Денис Паслер обратился в военную прокуратуру, идет проверка", - рассказали в правительстве Оренбургской области.
Отмечается, что по поручению главы региона вице-губернатор-руководитель аппарата губернатора Дмитрий Кулагин связался с командованием части.
"Вопросом обеспечения бойцов в зоне СВО правительство региона занимается системно с первых дней начала операции. Очередная партия груза нашим бойцам была доставлена в конце февраля. Все необходимое для передовой, включая технику, на которую был запрос у бойцов. В этой работе участвуют все - правительство региона и жители - бизнес, общественники, школьники и пенсионеры, трудовые коллективы, представители партии "Единая Россия", - говорится в сообщении.
За все время из области бойцам передали больше 150 тонн груза.
Военнослужащий - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
Мобилизованных, обратившихся к главе Татарстана, вернули в свой полк
12 февраля, 16:53
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДенис ПаслерОренбургская областьДонецкая Народная РеспубликаЧастичная мобилизация в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала