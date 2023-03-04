https://ria.ru/20230304/zhaloby-1855849584.html
Паслер попросил военную прокуратуру разобраться с жалобами мобилизованных
Паслер попросил военную прокуратуру разобраться с жалобами мобилизованных - РИА Новости, 04.03.2023
Паслер попросил военную прокуратуру разобраться с жалобами мобилизованных
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер обратился в военную прокуратуру с просьбой разобраться с жалобами мобилизованных, которых, по их утверждению, в ДНР РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T15:47
2023-03-04T15:47
2023-03-04T16:22
специальная военная операция на украине
безопасность
денис паслер
оренбургская область
донецкая народная республика
частичная мобилизация в россии
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УФА, 4 мар - РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер обратился в военную прокуратуру с просьбой разобраться с жалобами мобилизованных, которых, по их утверждению, в ДНР отправили на штурм без подготовки, сообщили в правительстве области. Местные издания пишут, что полк мобилизованных из области после отправки в ДНР расформировали, передали в подчинение местной народной милиции и отправляют на штурм без подготовки. Якобы у них нет даже схематических карт, чтобы ориентироваться на местности, они идут на штурм вслепую, не зная, как действовать. "По ситуации, о которой рассказали бойцы и жены мобилизованных, которые выполняют задачи в зоне СВО, губернатор Денис Паслер обратился в военную прокуратуру, идет проверка", - рассказали в правительстве Оренбургской области. Отмечается, что по поручению главы региона вице-губернатор-руководитель аппарата губернатора Дмитрий Кулагин связался с командованием части. "Вопросом обеспечения бойцов в зоне СВО правительство региона занимается системно с первых дней начала операции. Очередная партия груза нашим бойцам была доставлена в конце февраля. Все необходимое для передовой, включая технику, на которую был запрос у бойцов. В этой работе участвуют все - правительство региона и жители - бизнес, общественники, школьники и пенсионеры, трудовые коллективы, представители партии "Единая Россия", - говорится в сообщении. За все время из области бойцам передали больше 150 тонн груза.
https://ria.ru/20230213/mobilizatsiya-1851731341.html
https://ria.ru/20230212/mobilizovannye-1851540546.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, денис паслер, оренбургская область, донецкая народная республика, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Денис Паслер, Оренбургская область, Донецкая Народная Республика, Частичная мобилизация в России
Паслер попросил военную прокуратуру разобраться с жалобами мобилизованных
Оренбургский губернатор Паслер обратился в военную прокуратуру после жалоб мобилизованных
УФА, 4 мар - РИА Новости.
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер обратился в военную прокуратуру с просьбой разобраться с жалобами мобилизованных, которых, по их утверждению, в ДНР отправили на штурм без подготовки, сообщили
в правительстве области.
Местные издания пишут, что полк мобилизованных из области после отправки в ДНР расформировали, передали в подчинение местной народной милиции и отправляют на штурм без подготовки. Якобы у них нет даже схематических карт, чтобы ориентироваться на местности, они идут на штурм вслепую, не зная, как действовать.
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"По ситуации, о которой рассказали бойцы и жены мобилизованных, которые выполняют задачи в зоне СВО, губернатор Денис Паслер обратился в военную прокуратуру, идет проверка", - рассказали в правительстве Оренбургской области.
Отмечается, что по поручению главы региона вице-губернатор-руководитель аппарата губернатора Дмитрий Кулагин связался с командованием части.
"Вопросом обеспечения бойцов в зоне СВО правительство региона занимается системно с первых дней начала операции. Очередная партия груза нашим бойцам была доставлена в конце февраля. Все необходимое для передовой, включая технику, на которую был запрос у бойцов. В этой работе участвуют все - правительство региона и жители - бизнес, общественники, школьники и пенсионеры, трудовые коллективы, представители партии "Единая Россия", - говорится в сообщении.
За все время из области бойцам передали больше 150 тонн груза.
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