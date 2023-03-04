https://ria.ru/20230304/zhaloby-1855849584.html

Паслер попросил военную прокуратуру разобраться с жалобами мобилизованных

Паслер попросил военную прокуратуру разобраться с жалобами мобилизованных - РИА Новости, 04.03.2023

Паслер попросил военную прокуратуру разобраться с жалобами мобилизованных

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер обратился в военную прокуратуру с просьбой разобраться с жалобами мобилизованных, которых, по их утверждению, в ДНР РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T15:47

2023-03-04T15:47

2023-03-04T16:22

специальная военная операция на украине

безопасность

денис паслер

оренбургская область

донецкая народная республика

частичная мобилизация в россии

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УФА, 4 мар - РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер обратился в военную прокуратуру с просьбой разобраться с жалобами мобилизованных, которых, по их утверждению, в ДНР отправили на штурм без подготовки, сообщили в правительстве области. Местные издания пишут, что полк мобилизованных из области после отправки в ДНР расформировали, передали в подчинение местной народной милиции и отправляют на штурм без подготовки. Якобы у них нет даже схематических карт, чтобы ориентироваться на местности, они идут на штурм вслепую, не зная, как действовать. "По ситуации, о которой рассказали бойцы и жены мобилизованных, которые выполняют задачи в зоне СВО, губернатор Денис Паслер обратился в военную прокуратуру, идет проверка", - рассказали в правительстве Оренбургской области. Отмечается, что по поручению главы региона вице-губернатор-руководитель аппарата губернатора Дмитрий Кулагин связался с командованием части. "Вопросом обеспечения бойцов в зоне СВО правительство региона занимается системно с первых дней начала операции. Очередная партия груза нашим бойцам была доставлена в конце февраля. Все необходимое для передовой, включая технику, на которую был запрос у бойцов. В этой работе участвуют все - правительство региона и жители - бизнес, общественники, школьники и пенсионеры, трудовые коллективы, представители партии "Единая Россия", - говорится в сообщении. За все время из области бойцам передали больше 150 тонн груза.

https://ria.ru/20230213/mobilizatsiya-1851731341.html

https://ria.ru/20230212/mobilizovannye-1851540546.html

оренбургская область

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, денис паслер, оренбургская область, донецкая народная республика, частичная мобилизация в россии