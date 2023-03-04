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Число жертв землетрясений в Турции достигло почти 46 тысяч человек

Число жертв землетрясений в Турции достигло почти 46 тысяч человек - РИА Новости, 04.03.2023

Число жертв землетрясений в Турции достигло почти 46 тысяч человек

Число жертв землетрясений, произошедших 6 февраля на юго-востоке Турции, достигло почти 46 тысяч, сообщил в субботу глава МВД Сулейман Сойлу. РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T23:43

2023-03-04T23:43

2023-03-04T23:43

в мире

сильное землетрясение в турции и сирии

турция

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СТАМБУЛ, 4 мар - РИА Новости. Число жертв землетрясений, произошедших 6 февраля на юго-востоке Турции, достигло почти 46 тысяч, сообщил в субботу глава МВД Сулейман Сойлу."Жертвами землетрясений стали 45 тысяч 968 человек, из них 4 тысячи 267 - это сирийцы", - заявил Сойлу на брифинге, транслировавшемся телеканалами.По его словам, число афтершоков за почти месяц превысило 13 тысяч.Он отметил, что работы по сносу тяжело поврежденных зданий идут одновременно с разбором завалов. В частности, в городе Антакья разрушено более 58% зданий.Сойлу сообщил, что единовременное пособие в 10 тысяч лир (около 530 долларов) получили более миллиона и 61 тысячи семей.Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века".

турция

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в мире, сильное землетрясение в турции и сирии, турция