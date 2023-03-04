https://ria.ru/20230304/zemletryasenie-1855840879.html

В Таджикистане произошло землетрясение

В Таджикистане произошло землетрясение - РИА Новости, 04.03.2023

В Таджикистане произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой в 4 произошло рано утром на востоке Таджикистана, в Горно-Бадахшанской автономной области, сообщила РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T14:47

2023-03-04T14:47

2023-03-04T14:47

в мире

таджикистан

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ДУШАНБЕ, 4 мар - РИА Новости, Лидия Исамова. Землетрясение магнитудой в 4 произошло рано утром на востоке Таджикистана, в Горно-Бадахшанской автономной области, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Комитета по чрезвычайным ситуациям страны Умеда Юсуфи. По словам Юсуфи, магнитуда толчка в Мургабе составила 3, в административном центре ГБАО - Хороге - 2. "Жертв и разрушений не зарегистрировано", - сказала она.

https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html

таджикистан

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, таджикистан