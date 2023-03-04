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В Таджикистане произошло землетрясение - РИА Новости, 04.03.2023
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14:47 04.03.2023
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В Таджикистане произошло землетрясение
В Таджикистане произошло землетрясение - РИА Новости, 04.03.2023
В Таджикистане произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой в 4 произошло рано утром на востоке Таджикистана, в Горно-Бадахшанской автономной области, сообщила РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T14:47
2023-03-04T14:47
в мире
таджикистан
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ДУШАНБЕ, 4 мар - РИА Новости, Лидия Исамова. Землетрясение магнитудой в 4 произошло рано утром на востоке Таджикистана, в Горно-Бадахшанской автономной области, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Комитета по чрезвычайным ситуациям страны Умеда Юсуфи. По словам Юсуфи, магнитуда толчка в Мургабе составила 3, в административном центре ГБАО - Хороге - 2. "Жертв и разрушений не зарегистрировано", - сказала она.
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в мире, таджикистан
В мире, Таджикистан
В Таджикистане произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4 произошло в Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана

© Sputnik / Амир Исаев | Перейти в медиабанкГород Хорог в Таджикистане
Город Хорог в Таджикистане - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
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ДУШАНБЕ, 4 мар - РИА Новости, Лидия Исамова. Землетрясение магнитудой в 4 произошло рано утром на востоке Таджикистана, в Горно-Бадахшанской автономной области, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Комитета по чрезвычайным ситуациям страны Умеда Юсуфи.
«
"Эпицентр подземного толчка, произошедшего в 05.23 местного времени (03.23 мск), находился в 370 километрах юго-восточнее Душанбе, в 97 километрах восточнее Сарезского озера. Магнитуда землетрясения составила 4", - сказала она.
По словам Юсуфи, магнитуда толчка в Мургабе составила 3, в административном центре ГБАО - Хороге - 2.
"Жертв и разрушений не зарегистрировано", - сказала она.
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