https://ria.ru/20230304/zelenskiy-1855891376.html
В США рассказали, что станет с Зеленским после поражения Украины
В США рассказали, что станет с Зеленским после поражения Украины - РИА Новости, 04.03.2023
В США рассказали, что станет с Зеленским после поражения Украины
Владимиру Зеленскому придется скрываться на Западе после того, как Украина потерпит поражение на поле боя, заявил бывший советник главы Пентагона полковник... РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T21:02
2023-03-04T21:02
2023-03-04T21:12
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кипр
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владимир зеленский
министерство обороны сша
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Владимиру Зеленскому придется скрываться на Западе после того, как Украина потерпит поражение на поле боя, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в опубликованном на YouTube интервью американскому журналисту Стефану Гарднеру."У украинского лидера и ближайшего окружения открыты крупные банковские счета на Кипре, они владеют недвижимостью в западных странах. Я уверен, что, когда конфликт закончится, он сбежит туда задолго до того, как до него доберутся. Он вполне может осесть в США", — отметил эксперт.По его мнению, США и союзники сделали ставку на Зеленского как на актера, и он справился со своей сложной ролью. В то же время президенты Украины не хватает профессиональных навыков для более глубокого понимания политической ситуации, добавил Макгрегор.Хлынувшие рекой американские деньги открыли новые возможности для коррумпированных украинских чиновников. Они сбывают иностранное оружие на черном рынке, занимаются отмыванием выделенных средств и прячут украденное за границей, подытожил полковник.
https://ria.ru/20230304/zelenskiy-1855879664.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, кипр, сша, владимир зеленский, министерство обороны сша
В мире, Украина, Кипр, США, Владимир Зеленский, Министерство обороны США, Специальная военная операция на Украине
В США рассказали, что станет с Зеленским после поражения Украины
Экс-советник Пентагона Макгрегор спрогнозировал бегство Владимира Зеленского в США