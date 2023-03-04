https://ria.ru/20230304/zelenskiy-1855891376.html

В США рассказали, что станет с Зеленским после поражения Украины

В США рассказали, что станет с Зеленским после поражения Украины - РИА Новости, 04.03.2023

В США рассказали, что станет с Зеленским после поражения Украины

Владимиру Зеленскому придется скрываться на Западе после того, как Украина потерпит поражение на поле боя, заявил бывший советник главы Пентагона полковник... РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T21:02

2023-03-04T21:02

2023-03-04T21:12

в мире

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кипр

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владимир зеленский

министерство обороны сша

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Владимиру Зеленскому придется скрываться на Западе после того, как Украина потерпит поражение на поле боя, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в опубликованном на YouTube интервью американскому журналисту Стефану Гарднеру."У украинского лидера и ближайшего окружения открыты крупные банковские счета на Кипре, они владеют недвижимостью в западных странах. Я уверен, что, когда конфликт закончится, он сбежит туда задолго до того, как до него доберутся. Он вполне может осесть в США", — отметил эксперт.По его мнению, США и союзники сделали ставку на Зеленского как на актера, и он справился со своей сложной ролью. В то же время президенты Украины не хватает профессиональных навыков для более глубокого понимания политической ситуации, добавил Макгрегор.Хлынувшие рекой американские деньги открыли новые возможности для коррумпированных украинских чиновников. Они сбывают иностранное оружие на черном рынке, занимаются отмыванием выделенных средств и прячут украденное за границей, подытожил полковник.

https://ria.ru/20230304/zelenskiy-1855879664.html

https://ria.ru/20230304/putin-1855853584.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, украина, кипр, сша, владимир зеленский, министерство обороны сша