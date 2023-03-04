Рейтинг@Mail.ru
В США рассказали, что станет с Зеленским после поражения Украины - РИА Новости, 04.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:02 04.03.2023 (обновлено: 21:12 04.03.2023)
https://ria.ru/20230304/zelenskiy-1855891376.html
В США рассказали, что станет с Зеленским после поражения Украины
В США рассказали, что станет с Зеленским после поражения Украины - РИА Новости, 04.03.2023
В США рассказали, что станет с Зеленским после поражения Украины
Владимиру Зеленскому придется скрываться на Западе после того, как Украина потерпит поражение на поле боя, заявил бывший советник главы Пентагона полковник... РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T21:02
2023-03-04T21:12
в мире
украина
кипр
сша
владимир зеленский
министерство обороны сша
специальная военная операция на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/19/1854261461_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_61b126eba45e518bb64f3561bd33568c.jpg
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Владимиру Зеленскому придется скрываться на Западе после того, как Украина потерпит поражение на поле боя, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в опубликованном на YouTube интервью американскому журналисту Стефану Гарднеру."У украинского лидера и ближайшего окружения открыты крупные банковские счета на Кипре, они владеют недвижимостью в западных странах. Я уверен, что, когда конфликт закончится, он сбежит туда задолго до того, как до него доберутся. Он вполне может осесть в США", — отметил эксперт.По его мнению, США и союзники сделали ставку на Зеленского как на актера, и он справился со своей сложной ролью. В то же время президенты Украины не хватает профессиональных навыков для более глубокого понимания политической ситуации, добавил Макгрегор.Хлынувшие рекой американские деньги открыли новые возможности для коррумпированных украинских чиновников. Они сбывают иностранное оружие на черном рынке, занимаются отмыванием выделенных средств и прячут украденное за границей, подытожил полковник.
https://ria.ru/20230304/zelenskiy-1855879664.html
https://ria.ru/20230304/putin-1855853584.html
украина
кипр
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Иванников
Кирилл Иванников
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/19/1854261461_6:0:2735:2047_1920x0_80_0_0_8468027d726cea7e89982a4a4a071e88.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, кипр, сша, владимир зеленский, министерство обороны сша
В мире, Украина, Кипр, США, Владимир Зеленский, Министерство обороны США, Специальная военная операция на Украине
В США рассказали, что станет с Зеленским после поражения Украины

Экс-советник Пентагона Макгрегор спрогнозировал бегство Владимира Зеленского в США

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Владимиру Зеленскому придется скрываться на Западе после того, как Украина потерпит поражение на поле боя, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в опубликованном на YouTube интервью американскому журналисту Стефану Гарднеру.
"У украинского лидера и ближайшего окружения открыты крупные банковские счета на Кипре, они владеют недвижимостью в западных странах. Я уверен, что, когда конфликт закончится, он сбежит туда задолго до того, как до него доберутся. Он вполне может осесть в США", — отметил эксперт.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
"Сколько можно это терпеть?" В Киеве потребовали отставки Зеленского
Вчера, 19:32
По его мнению, США и союзники сделали ставку на Зеленского как на актера, и он справился со своей сложной ролью. В то же время президенты Украины не хватает профессиональных навыков для более глубокого понимания политической ситуации, добавил Макгрегор.
Хлынувшие рекой американские деньги открыли новые возможности для коррумпированных украинских чиновников. Они сбывают иностранное оружие на черном рынке, занимаются отмыванием выделенных средств и прячут украденное за границей, подытожил полковник.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
"Он не блефует". Американский разведчик припомнил слова Путина об Украине
Вчера, 16:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКипрСШАВладимир ЗеленскийМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала