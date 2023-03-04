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"Сколько можно это терпеть?" В Киеве потребовали отставки Зеленского - РИА Новости, 04.03.2023
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19:32 04.03.2023 (обновлено: 20:20 04.03.2023)
https://ria.ru/20230304/zelenskiy-1855879664.html
"Сколько можно это терпеть?" В Киеве потребовали отставки Зеленского
"Сколько можно это терпеть?" В Киеве потребовали отставки Зеленского - РИА Новости, 04.03.2023
"Сколько можно это терпеть?" В Киеве потребовали отставки Зеленского
Владимиру Зеленскому нужно покинуть пост президента Украины, поскольку он не может обеспечить контроль над ситуацией в стране, заявил бывший советник Леонида... РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T19:32
2023-03-04T20:20
в мире
украина
киев
владимир зеленский
олег соскин
леонид кучма
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Владимиру Зеленскому нужно покинуть пост президента Украины, поскольку он не может обеспечить контроль над ситуацией в стране, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube-канале."В чем проблема Зеленский? Если ты не можешь руководить, то уйди в отставку", — сказал он.По словам эксперта, на Украине сложились тяжелые условия для жизни, а администрация Зеленского в это время продолжает наживаться на гражданах."Люди вообще кусок хлеба не могут купить, уже вообще молока нет, воды нет, живут в этих страшных условиях. А эти бесятся с жиру", — возмутился Соскин.Киевским властям следовало бы сконцентрироваться на проблемах украинцев, а не ужесточать контроль над средствами массовой информации, подытожил он.
https://ria.ru/20230304/putin-1855853584.html
https://ria.ru/20230303/zelenskiy-1855762352.html
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в мире, украина, киев, владимир зеленский, олег соскин, леонид кучма
В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Олег Соскин, Леонид Кучма
"Сколько можно это терпеть?" В Киеве потребовали отставки Зеленского

Экс-советник Кучмы Соскин призвал президента Украины Владимира Зеленского уйти в отставку

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Владимиру Зеленскому нужно покинуть пост президента Украины, поскольку он не может обеспечить контроль над ситуацией в стране, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube-канале.
"В чем проблема Зеленский? Если ты не можешь руководить, то уйди в отставку", — сказал он.
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По словам эксперта, на Украине сложились тяжелые условия для жизни, а администрация Зеленского в это время продолжает наживаться на гражданах.
"Люди вообще кусок хлеба не могут купить, уже вообще молока нет, воды нет, живут в этих страшных условиях. А эти бесятся с жиру", — возмутился Соскин.
Киевским властям следовало бы сконцентрироваться на проблемах украинцев, а не ужесточать контроль над средствами массовой информации, подытожил он.
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В миреУкраинаКиевВладимир ЗеленскийОлег СоскинЛеонид Кучма
 
 
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