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Слова Зеленского о положении ВСУ шокировали пользователей Сети - РИА Новости, 04.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:28 04.03.2023 (обновлено: 14:16 04.03.2023)
https://ria.ru/20230304/zelenskiy-1855802958.html
Слова Зеленского о положении ВСУ шокировали пользователей Сети
Слова Зеленского о положении ВСУ шокировали пользователей Сети - РИА Новости, 04.03.2023
Слова Зеленского о положении ВСУ шокировали пользователей Сети
Пользователи Twitter активно обсуждают заявление Владимира Зеленского о нехватке оружия и боеприпасов для ВСУ. РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T09:28
2023-03-04T14:16
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
эгилс левитс
россия
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Пользователи Twitter активно обсуждают заявление Владимира Зеленского о нехватке оружия и боеприпасов для ВСУ.Накануне во время пресс-конференции с президентом Латвии Эгилсом Левитсом украинский лидер пожаловался на недостаточное количество артиллерии, снарядов, военных самолетов и танков."Конец игры, привыкай к этому", — написал один из комментаторов. "Куда уходят все эти миллиарды военной поддержки?" — поинтересовался второй."Дипломатия тоже в плохом состоянии", — отметил третий. "После долгого и интересного "информационного" путешествия мы, наконец, узнаем, у кого все заканчивается", — поделился мнением еще один пользователь. Западные политики постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и все более активно накачивают киевский режим оружием. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, цели спецоперации будут достигнуты, ее будущее и успех не вызывают сомнений.
https://ria.ru/20230304/prognoz-1855786577.html
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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, эгилс левитс, россия, латвия, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Эгилс Левитс, Россия, Латвия, Дмитрий Песков
Слова Зеленского о положении ВСУ шокировали пользователей Сети

Пользователи Twitter раскритиковали Зеленского после слов о нехватке о вооружений для ВСУ

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Пользователи Twitter активно обсуждают заявление Владимира Зеленского о нехватке оружия и боеприпасов для ВСУ.
Накануне во время пресс-конференции с президентом Латвии Эгилсом Левитсом украинский лидер пожаловался на недостаточное количество артиллерии, снарядов, военных самолетов и танков.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
"Смертельно для ВСУ". Чешский генерал дал Украине неутешительный прогноз
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"Конец игры, привыкай к этому", — написал один из комментаторов.
"Куда уходят все эти миллиарды военной поддержки?" — поинтересовался второй.
"Дипломатия тоже в плохом состоянии", — отметил третий.
"После долгого и интересного "информационного" путешествия мы, наконец, узнаем, у кого все заканчивается", — поделился мнением еще один пользователь.
«
"Эй, Зеленский, возможно, сейчас самое подходящее время заключить сделку, чтобы спасти большую часть вашей страны", — подытожили читатели.
Западные политики постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и все более активно накачивают киевский режим оружием. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, цели спецоперации будут достигнуты, ее будущее и успех не вызывают сомнений.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныЭгилс ЛевитсРоссияЛатвияДмитрий Песков
 
 
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