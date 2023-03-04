https://ria.ru/20230304/zelenskiy-1855802958.html

Слова Зеленского о положении ВСУ шокировали пользователей Сети

Слова Зеленского о положении ВСУ шокировали пользователей Сети - РИА Новости, 04.03.2023

Слова Зеленского о положении ВСУ шокировали пользователей Сети

Пользователи Twitter активно обсуждают заявление Владимира Зеленского о нехватке оружия и боеприпасов для ВСУ. РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T09:28

2023-03-04T09:28

2023-03-04T14:16

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир зеленский

вооруженные силы украины

эгилс левитс

россия

латвия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850924741_0:103:3078:1834_1920x0_80_0_0_3d88f02b2562c49f7e09f64ae94ed220.jpg

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Пользователи Twitter активно обсуждают заявление Владимира Зеленского о нехватке оружия и боеприпасов для ВСУ.Накануне во время пресс-конференции с президентом Латвии Эгилсом Левитсом украинский лидер пожаловался на недостаточное количество артиллерии, снарядов, военных самолетов и танков."Конец игры, привыкай к этому", — написал один из комментаторов. "Куда уходят все эти миллиарды военной поддержки?" — поинтересовался второй."Дипломатия тоже в плохом состоянии", — отметил третий. "После долгого и интересного "информационного" путешествия мы, наконец, узнаем, у кого все заканчивается", — поделился мнением еще один пользователь. Западные политики постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и все более активно накачивают киевский режим оружием. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, цели спецоперации будут достигнуты, ее будущее и успех не вызывают сомнений.

https://ria.ru/20230304/prognoz-1855786577.html

https://ria.ru/20230304/otkaz-1855790609.html

украина

россия

латвия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, эгилс левитс, россия, латвия, дмитрий песков