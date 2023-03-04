https://ria.ru/20230304/zarplata-1855856527.html
Реальная месячная зарплата украинцев сократилась примерно на 14 процентов
Реальная месячная зарплата украинцев сократилась примерно на 14 процентов - РИА Новости, 04.03.2023
Реальная месячная зарплата украинцев сократилась примерно на 14 процентов
По данным государственной службы статистики Украины, среднемесячная зарплата украинцев упала на 55 долларов, однако на динамику реальной зарплаты повлияла... РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T16:37
2023-03-04T16:37
2023-03-04T18:28
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. По данным государственной службы статистики Украины, среднемесячная зарплата украинцев упала на 55 долларов, однако на динамику реальной зарплаты повлияла среднегодовая инфляция в 20,2%, так реальная зарплата за год сократилась примерно на 14%, сообщает в субботу издание "РБК-Украина". "Среднемесячная зарплата украинцев в 2022 году составила 14 847 гривен. Между тем, с учетом официального курса НБУ зарплаты украинцев за 2022 год упали на 55 долларов до 459 долларов. Поскольку реальный курс доллара был выше, то изменение может быть более существенным", - сообщает издание со ссылкой на Государственную службу статистики. При этом, как отмечает издание, госстат пока не публикует данных по изменению реальной зарплаты за 2022 год, однако известно, что среднегодовая инфляция составила 20,2%. Таким образом, реальные зарплаты за год сократились примерно на 14%. Ранее советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко сообщил, что инфляция на Украине весной сохранится на уровне 30%.
https://ria.ru/20230304/ukraina-1855846606.html
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в мире, украина, владимир зеленский, олег устенко, нацбанк украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Олег Устенко, Нацбанк Украины
Реальная месячная зарплата украинцев сократилась примерно на 14 процентов
Служба статистики Украины: реальная зарплата граждан за год сократилась на 14 процентов