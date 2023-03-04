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В Запорожье зреет бунт против режима Зеленского, заявил Рогов - РИА Новости, 04.03.2023
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08:00 04.03.2023 (обновлено: 09:18 04.03.2023)
https://ria.ru/20230304/zaporozhe-1855796188.html
В Запорожье зреет бунт против режима Зеленского, заявил Рогов
В Запорожье зреет бунт против режима Зеленского, заявил Рогов - РИА Новости, 04.03.2023
В Запорожье зреет бунт против режима Зеленского, заявил Рогов
В городе Запорожье, который остается под контролем украинских войск, все больше нарастает недовольство киевским режимом, заявил РИА Новости председатель... РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T08:00
2023-03-04T09:18
запорожье
запорожская область
киев
владимир зеленский
владимир рогов
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар — РИА Новости. В городе Запорожье, который остается под контролем украинских войск, все больше нарастает недовольство киевским режимом, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. "Зеленский и его окружение проиграли битву за души и умы запорожцев. В городе зреет бунт и недовольство украинским режимом. Запорожцы негативно воспринимают все, что делает и говорит Зеленский, и ждут скорейшего освобождения", — сказал он. По словам собеседника агентства, все больше случаев неповиновения властям отмечается и в украинских отрядах территориальной обороны. Запорожская область стала российским регионом 30 сентября по итогам референдума, 93,11 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киев результаты голосования не признает и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем России находится более 70 процентов Запорожской области, украинская армия продолжает удерживать областной центр.
https://ria.ru/20230303/batalony-1855738698.html
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запорожье, запорожская область, киев, владимир зеленский, владимир рогов, безопасность
Запорожье, Запорожская область, Киев, Владимир Зеленский, Владимир Рогов, Безопасность
В Запорожье зреет бунт против режима Зеленского, заявил Рогов

Рогов заявил о зреющем в Запорожье бунте против режима президента Украины Зеленского

© Фото : Public domainЗдание городского совета Запорожья
Здание городского совета Запорожья - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
© Фото : Public domain
Здание городского совета Запорожья. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар — РИА Новости. В городе Запорожье, который остается под контролем украинских войск, все больше нарастает недовольство киевским режимом, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Зеленский и его окружение проиграли битву за души и умы запорожцев. В городе зреет бунт и недовольство украинским режимом. Запорожцы негативно воспринимают все, что делает и говорит Зеленский, и ждут скорейшего освобождения", — сказал он.
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По словам собеседника агентства, все больше случаев неповиновения властям отмечается и в украинских отрядах территориальной обороны.
«

"Запорожская территориальная оборона наиболее непослушная. Даже поднимался вопрос об ее расформировании, потому что было больше десятка боестолкновений с украинскими боевиками, после чего запорожцы оставляли позиции на линии боевого соприкосновения и переходили на нашу сторону", — добавил Рогов.

Запорожская область стала российским регионом 30 сентября по итогам референдума, 93,11 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киев результаты голосования не признает и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем России находится более 70 процентов Запорожской области, украинская армия продолжает удерживать областной центр.
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ЗапорожьеЗапорожская областьКиевВладимир ЗеленскийВладимир РоговБезопасность
 
 
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