https://ria.ru/20230304/zaporozhe-1855796188.html

В Запорожье зреет бунт против режима Зеленского, заявил Рогов

В Запорожье зреет бунт против режима Зеленского, заявил Рогов - РИА Новости, 04.03.2023

В Запорожье зреет бунт против режима Зеленского, заявил Рогов

В городе Запорожье, который остается под контролем украинских войск, все больше нарастает недовольство киевским режимом, заявил РИА Новости председатель... РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T08:00

2023-03-04T08:00

2023-03-04T09:18

запорожье

запорожская область

киев

владимир зеленский

владимир рогов

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар — РИА Новости. В городе Запорожье, который остается под контролем украинских войск, все больше нарастает недовольство киевским режимом, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. "Зеленский и его окружение проиграли битву за души и умы запорожцев. В городе зреет бунт и недовольство украинским режимом. Запорожцы негативно воспринимают все, что делает и говорит Зеленский, и ждут скорейшего освобождения", — сказал он. По словам собеседника агентства, все больше случаев неповиновения властям отмечается и в украинских отрядах территориальной обороны. Запорожская область стала российским регионом 30 сентября по итогам референдума, 93,11 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киев результаты голосования не признает и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем России находится более 70 процентов Запорожской области, украинская армия продолжает удерживать областной центр.

https://ria.ru/20230303/batalony-1855738698.html

https://ria.ru/20230302/zaporozhe-1855275009.html

запорожье

запорожская область

киев

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запорожье, запорожская область, киев, владимир зеленский, владимир рогов, безопасность