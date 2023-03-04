В Запорожье зреет бунт против режима Зеленского, заявил Рогов
Рогов заявил о зреющем в Запорожье бунте против режима президента Украины Зеленского
© Фото : Public domainЗдание городского совета Запорожья
© Фото : Public domain
Здание городского совета Запорожья. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар — РИА Новости. В городе Запорожье, который остается под контролем украинских войск, все больше нарастает недовольство киевским режимом, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Зеленский и его окружение проиграли битву за души и умы запорожцев. В городе зреет бунт и недовольство украинским режимом. Запорожцы негативно воспринимают все, что делает и говорит Зеленский, и ждут скорейшего освобождения", — сказал он.
По словам собеседника агентства, все больше случаев неповиновения властям отмечается и в украинских отрядах территориальной обороны.
«
"Запорожская территориальная оборона наиболее непослушная. Даже поднимался вопрос об ее расформировании, потому что было больше десятка боестолкновений с украинскими боевиками, после чего запорожцы оставляли позиции на линии боевого соприкосновения и переходили на нашу сторону", — добавил Рогов.
Запорожская область стала российским регионом 30 сентября по итогам референдума, 93,11 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киев результаты голосования не признает и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем России находится более 70 процентов Запорожской области, украинская армия продолжает удерживать областной центр.