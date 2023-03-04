Рейтинг@Mail.ru
Кишинев отказывается от молдавского языка - РИА Новости, 04.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 04.03.2023 (обновлено: 08:07 04.03.2023)
https://ria.ru/20230304/yazyk-1855770166.html
Кишинев отказывается от молдавского языка
Кишинев отказывается от молдавского языка - РИА Новости, 04.03.2023
Кишинев отказывается от молдавского языка
В ходе дебатов в молдавском парламенте по поводу внесенного правящей партией "Действие и солидарность" (ПДС) законопроекта о переименовании молдавского языка в... РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T08:00
2023-03-04T08:07
молдавия
румыния
кишинев
майя санду
аналитика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg
В ходе дебатов в молдавском парламенте по поводу внесенного правящей партией "Действие и солидарность" (ПДС) законопроекта о переименовании молдавского языка в румынский представители оппозиции из Блока коммунистов и социалистов (БКС) называли партию президента Майи Санду "манкуртами" — и дело дошло до драки. Впрочем, побитые коммуно-социалистами сторонники "Действия и солидарности" все же приняли законопроект в первом чтении.Нечто подобное бывало и прежде, причем даже не в законодательном собрании — депутаты всякие бывают, в том числе горячие и невоздержанные, — а на сугубо академическом форуме. В мирном 1973-м, когда все бури, казалось, еще были за чертой горизонта, банкет по случаю завершения VII Международного съезда славистов в Варшаве был ознаменован массовой потасовкой между югославскими и болгарскими учеными. Первые считали македонский язык отдельным национальным языком, вторые — что он всего лишь диалект болгарского. Спор был столь острым, что лингвистические аргументы перешли в физические.Лукреций писал: "Tantum religio potest suadere malorum" ("К сколь великим бедствиям приводит религия"). Однако выясняется, что не только религия, но и лингвистика.Хотя предмет спора не столько лингвистический, сколько сугубо политический. Как сформулировал исследователь идиша М. Л. Вайнрайх, "язык — это диалект с армией и флотом". Ибо других объективных критериев, позволяющих безошибочно отделить язык от всего лишь диалекта, то есть наречия в рамках общего языка, не существует.Одно время существовал термин "сербохорватский язык". И с аполитичной точки зрения язык был действительно единым. Да, конечно, сербы пользовались кириллицей (вуковица), а хорваты латиницей, но сербское и хорватское наречия были чрезвычайно близки, а диалектальные различия минимальны. В самом хорватском языке тоже выделялись отдельные говоры, разница между которыми была не меньше, чем с сербским. Полному взаимопониманию (в лингвистическом, не в социальном смысле) это нимало не препятствовало. Между тем мы знаем, что носители единого, по сути, языка резали друг друга с чудовищной жестокостью.Напротив, такой взаимной ненависти между немцами последние века не наблюдалось, хотя с лингвистическим взаимопониманием были — и сейчас имеются — серьезные трудности. Немец из Берлина с трудом поймет или вовсе не поймет Boarisch, то есть верхнебаварское наречие. У баварца тоже будут большие трудности с северонемецким Plattdeutsch. Об этом еще М. В. Ломоносов писал, исходя из опыта собственных похождений в Германии.Тот же Plattdeutsch, или нижненемецкий, скорее ближе к голландскому. Однако немецкий и голландский — разные языки, потому что у Голландии есть свои армия и флот.Такого типа лингвистические курьезы можно перечислять до бесконечности. Был единый русский язык с наречиями юго-западного (Украина) и северо-западного (Белоруссия) краев. Сейчас об этом можно, конечно, вспоминать, но армия и флот Юго-Запада и Северо-Запада все будут портить.С молдавским и румынским та же картина, особенно если учесть отсутствие сильной диалектальной раздробленности. В румынском несколько больше введенных в XIX веке латинизмов, в молдавском — славянизмов, но все это не критично. А что касается письменности, зародившейся в XVI веке, то и в Молдавии, и в Румынии она очень долгое время была единой — кириллической. Нынешняя румынская латиница есть относительно недавняя инновация.Но опять же пути этих двух стран некогда разошлись, Молдавия обзавелась своей армией (не сказать чтобы мощной, так ведь и румынская армия тоже давно есть притча во языцех), и тут уже не лингвистика, но политика властно говорит свое слово. Майя Санду любой ценой желает войти в Румынию европейским шляхом (смотри украинский образец). Блок социалистов и коммунистов, недостаточно воодушевленный этим образцом (в самом деле, соблазнительного тут мало), предпочитает до поры до времени сохранять status quo. Полагая, что мирная бедность имеет преимущество перед героической европеизацией.Благодаря президенту республики, особо удачно выбравшей время и место для того, чтобы и в Молдавии насладиться бучей, боевой, кипучей, практически нулевое различие между молдавским и румынским языками сделалось оселком отчаянной борьбы — вплоть до мордобоя. Носители европейских начал не могут не шебаршить — такова уж их природа.
https://ria.ru/20230210/moldaviya-1851201651.html
https://ria.ru/20230111/yazyk-1844221052.html
https://ria.ru/20230301/moldaviya-1855195441.html
https://ria.ru/20230209/moldaviya-1850584245.html
молдавия
румыния
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Максим Соколов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102132/50/1021325094_0:0:772:771_100x100_80_0_0_00368990cdfa1153b421f77aefd5ef9c.jpg
Максим Соколов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102132/50/1021325094_0:0:772:771_100x100_80_0_0_00368990cdfa1153b421f77aefd5ef9c.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_bf90ecb593a25de94e4fda609cc3d609.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
молдавия, румыния, кишинев, майя санду, аналитика
Молдавия, Румыния, Кишинев, Майя Санду, Аналитика

Кишинев отказывается от молдавского языка

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Максим Соколов
Максим Соколов
Все материалы
В ходе дебатов в молдавском парламенте по поводу внесенного правящей партией "Действие и солидарность" (ПДС) законопроекта о переименовании молдавского языка в румынский представители оппозиции из Блока коммунистов и социалистов (БКС) называли партию президента Майи Санду "манкуртами" — и дело дошло до драки. Впрочем, побитые коммуно-социалистами сторонники "Действия и солидарности" все же приняли законопроект в первом чтении.
Нечто подобное бывало и прежде, причем даже не в законодательном собрании — депутаты всякие бывают, в том числе горячие и невоздержанные, — а на сугубо академическом форуме. В мирном 1973-м, когда все бури, казалось, еще были за чертой горизонта, банкет по случаю завершения VII Международного съезда славистов в Варшаве был ознаменован массовой потасовкой между югославскими и болгарскими учеными. Первые считали македонский язык отдельным национальным языком, вторые — что он всего лишь диалект болгарского. Спор был столь острым, что лингвистические аргументы перешли в физические.
Военнослужащие ВС Молдовы во время международных военных учений Rapid Trident 2016 - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
НАТО стала ближе. В Молдавии приняли роковое решение
10 февраля, 17:51
Лукреций писал: "Tantum religio potest suadere malorum" ("К сколь великим бедствиям приводит религия"). Однако выясняется, что не только религия, но и лингвистика.
Хотя предмет спора не столько лингвистический, сколько сугубо политический. Как сформулировал исследователь идиша М. Л. Вайнрайх, "язык — это диалект с армией и флотом". Ибо других объективных критериев, позволяющих безошибочно отделить язык от всего лишь диалекта, то есть наречия в рамках общего языка, не существует.
Одно время существовал термин "сербохорватский язык". И с аполитичной точки зрения язык был действительно единым. Да, конечно, сербы пользовались кириллицей (вуковица), а хорваты латиницей, но сербское и хорватское наречия были чрезвычайно близки, а диалектальные различия минимальны. В самом хорватском языке тоже выделялись отдельные говоры, разница между которыми была не меньше, чем с сербским. Полному взаимопониманию (в лингвистическом, не в социальном смысле) это нимало не препятствовало. Между тем мы знаем, что носители единого, по сути, языка резали друг друга с чудовищной жестокостью.
Напротив, такой взаимной ненависти между немцами последние века не наблюдалось, хотя с лингвистическим взаимопониманием были — и сейчас имеются — серьезные трудности. Немец из Берлина с трудом поймет или вовсе не поймет Boarisch, то есть верхнебаварское наречие. У баварца тоже будут большие трудности с северонемецким Plattdeutsch. Об этом еще М. В. Ломоносов писал, исходя из опыта собственных похождений в Германии.
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
Румыния попросила Украину признать, что молдавского языка не существует
11 января, 18:30
Тот же Plattdeutsch, или нижненемецкий, скорее ближе к голландскому. Однако немецкий и голландский — разные языки, потому что у Голландии есть свои армия и флот.
Такого типа лингвистические курьезы можно перечислять до бесконечности. Был единый русский язык с наречиями юго-западного (Украина) и северо-западного (Белоруссия) краев. Сейчас об этом можно, конечно, вспоминать, но армия и флот Юго-Запада и Северо-Запада все будут портить.
С молдавским и румынским та же картина, особенно если учесть отсутствие сильной диалектальной раздробленности. В румынском несколько больше введенных в XIX веке латинизмов, в молдавском — славянизмов, но все это не критично. А что касается письменности, зародившейся в XVI веке, то и в Молдавии, и в Румынии она очень долгое время была единой — кириллической. Нынешняя румынская латиница есть относительно недавняя инновация.
Премьер Румынии Николае Чукэ - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
Румыния видит все больше попыток дестабилизировать Молдавию, заявил премьер
1 марта, 18:16
Но опять же пути этих двух стран некогда разошлись, Молдавия обзавелась своей армией (не сказать чтобы мощной, так ведь и румынская армия тоже давно есть притча во языцех), и тут уже не лингвистика, но политика властно говорит свое слово. Майя Санду любой ценой желает войти в Румынию европейским шляхом (смотри украинский образец). Блок социалистов и коммунистов, недостаточно воодушевленный этим образцом (в самом деле, соблазнительного тут мало), предпочитает до поры до времени сохранять status quo. Полагая, что мирная бедность имеет преимущество перед героической европеизацией.
Благодаря президенту республики, особо удачно выбравшей время и место для того, чтобы и в Молдавии насладиться бучей, боевой, кипучей, практически нулевое различие между молдавским и румынским языками сделалось оселком отчаянной борьбы — вплоть до мордобоя. Носители европейских начал не могут не шебаршить — такова уж их природа.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
"Это все изменит". Власти Молдавии перешли черту
9 февраля, 08:00
 
МолдавияРумынияКишиневМайя СандуАналитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала