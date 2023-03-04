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В Калининградской области открылся первый в мире Дом янтарной моды - РИА Новости, 04.03.2023
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Культура
 
14:41 04.03.2023 (обновлено: 14:49 04.03.2023)
https://ria.ru/20230304/yantar-1855840081.html
В Калининградской области открылся первый в мире Дом янтарной моды
В Калининградской области открылся первый в мире Дом янтарной моды - РИА Новости, 04.03.2023
В Калининградской области открылся первый в мире Дом янтарной моды
Первый в мире Дом янтарной моды открылся на территории Калининградского янтарного комбината, в специально отреставрированном для него старинном особняке,... РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T14:41
2023-03-04T14:49
культура
калининградская область
россия
сергей зверев (стилист)
сергей соседов
владимир путин
калининградский янтарный комбинат
ростех
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КАЛИНИНГРАД, 4 мар - РИА Новости. Первый в мире Дом янтарной моды открылся на территории Калининградского янтарного комбината, в специально отреставрированном для него старинном особняке, сообщила в субботу журналистам пресс-служба предприятия. "В Калининградской области открылся первый в мире Дом янтарной моды. Уникальное креативное пространство, расположившееся в одном из старинных зданий на территории Калининградского янтарного комбината (входит в Ростех), станет экспериментальной площадкой для творческой публики, художников, ювелиров", - говорится в сообщении. В пресс-службе предприятия рассказали, что идея создания особого креативного пространства, связанного с балтийским самоцветом, родилась на комбинате несколько лет назад. Специально для Дома янтарной моды был отреставрирован особняк постройки начала XX века, расположенный на территории предприятия. В день рождения Дома янтарной моды молодые российские дизайнеры одежды представили свои коллекции, дополненные изделиями из янтаря. Специальными гостями мероприятия стали шоумен Сергей Зверев и телеведущий Сергей Соседов. "Оригинальное украшение авторства Калининградского комбината теперь пополнит и гардероб одного из самых стильных персон российского шоу-бизнеса, обладателя звания "Король гламура" Сергея Зверева. В качестве подарка ему преподнесли уникальный галстук из граненого янтаря черного лака", - рассказали в пресс-службе комбината. В новом здании, как отметили на предприятии, будут проходить Недели янтарной моды, творческие семинары и тренинги, мастер-классы. Ранее сообщалось, что найденный накануне крупный самородок "Гламурный" станет первым экспонатом в будущем музее Дома янтарной моды. АО "Калининградский янтарный комбинат" – единственное в России и крупнейшее в мире промышленное предприятие полного цикла – от добычи янтаря-сырца до изготовления из него ювелирной и сувенирной продукции. Комбинат разрабатывает Приморский карьер, где сосредоточено около 90% мировых запасов янтаря. По указу президента России Владимира Путина, в 2013 году комбинат был передан под управление государственной корпорации Ростех.
https://ria.ru/20230303/vystavka-1855337012.html
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калининградская область, россия, сергей зверев (стилист), сергей соседов, владимир путин, калининградский янтарный комбинат, ростех
Культура, Калининградская область, Россия, Сергей Зверев (стилист), Сергей Соседов, Владимир Путин, Калининградский янтарный комбинат, Ростех
В Калининградской области открылся первый в мире Дом янтарной моды

В Калининградской области на предприятии Ростеха открылся первый в мире Дом янтарной моды

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкМодель на показе коллекции одежды молодых российских дизайнеров, дополненных украшениями из янтаря, в рамках открытия первого в мире Дома янтарной моды в Калининграде
Модель на показе коллекции одежды молодых российских дизайнеров, дополненных украшениями из янтаря, в рамках открытия первого в мире Дома янтарной моды в Калининграде - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
© РИА Новости / Виталий Невар
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Модель на показе коллекции одежды молодых российских дизайнеров, дополненных украшениями из янтаря, в рамках открытия первого в мире Дома янтарной моды в Калининграде
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 4 мар - РИА Новости. Первый в мире Дом янтарной моды открылся на территории Калининградского янтарного комбината, в специально отреставрированном для него старинном особняке, сообщила в субботу журналистам пресс-служба предприятия.
"В Калининградской области открылся первый в мире Дом янтарной моды. Уникальное креативное пространство, расположившееся в одном из старинных зданий на территории Калининградского янтарного комбината (входит в Ростех), станет экспериментальной площадкой для творческой публики, художников, ювелиров", - говорится в сообщении.
© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанк

Модели на показе коллекции одежды молодых российских дизайнеров, дополненных украшениями из янтаря, в рамках открытия первого в мире Дома янтарной моды в Калининграде.

Модели на показе коллекции одежды молодых российских дизайнеров, дополненных украшениями из янтаря, в рамках открытия Дома янтарной моды в Калининграде

Модели на показе коллекции одежды молодых российских дизайнеров, дополненных украшениями из янтаря, в рамках открытия первого в мире Дома янтарной моды в Калининграде.

© РИА Новости / Виталий Невар
Перейти в медиабанк
1 из 3
© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанк

Модель на показе коллекции одежды молодых российских дизайнеров, дополненных украшениями из янтаря, в рамках открытия первого в мире Дома янтарной моды в Калининграде.

Модель на показе коллекции одежды молодых российских дизайнеров, дополненных украшениями из янтаря, в рамках открытия Дома янтарной моды в Калининграде

Модель на показе коллекции одежды молодых российских дизайнеров, дополненных украшениями из янтаря, в рамках открытия первого в мире Дома янтарной моды в Калининграде.

© РИА Новости / Виталий Невар
Перейти в медиабанк
2 из 3
© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанк

Модель на показе коллекции одежды молодых российских дизайнеров, дополненных украшениями из янтаря, в рамках открытия первого в мире Дома янтарной моды в Калининграде.

Модель на показе коллекции одежды молодых российских дизайнеров, дополненных украшениями из янтаря, в рамках открытия Дома янтарной моды в Калининграде

Модель на показе коллекции одежды молодых российских дизайнеров, дополненных украшениями из янтаря, в рамках открытия первого в мире Дома янтарной моды в Калининграде.

© РИА Новости / Виталий Невар
Перейти в медиабанк
3 из 3

Модели на показе коллекции одежды молодых российских дизайнеров, дополненных украшениями из янтаря, в рамках открытия первого в мире Дома янтарной моды в Калининграде.

© РИА Новости / Виталий Невар
Перейти в медиабанк
1 из 3

Модель на показе коллекции одежды молодых российских дизайнеров, дополненных украшениями из янтаря, в рамках открытия первого в мире Дома янтарной моды в Калининграде.

© РИА Новости / Виталий Невар
Перейти в медиабанк
2 из 3

Модель на показе коллекции одежды молодых российских дизайнеров, дополненных украшениями из янтаря, в рамках открытия первого в мире Дома янтарной моды в Калининграде.

© РИА Новости / Виталий Невар
Перейти в медиабанк
3 из 3
В пресс-службе предприятия рассказали, что идея создания особого креативного пространства, связанного с балтийским самоцветом, родилась на комбинате несколько лет назад. Специально для Дома янтарной моды был отреставрирован особняк постройки начала XX века, расположенный на территории предприятия.
В день рождения Дома янтарной моды молодые российские дизайнеры одежды представили свои коллекции, дополненные изделиями из янтаря. Специальными гостями мероприятия стали шоумен Сергей Зверев и телеведущий Сергей Соседов.
"Оригинальное украшение авторства Калининградского комбината теперь пополнит и гардероб одного из самых стильных персон российского шоу-бизнеса, обладателя звания "Король гламура" Сергея Зверева. В качестве подарка ему преподнесли уникальный галстук из граненого янтаря черного лака", - рассказали в пресс-службе комбината.
Дмитрий Плавинский Мираж в Эгейском море 1997
В Русском музее открылась выставка мастеров андеграунда 1960 – 1980-х годов
3 марта, 10:52
В новом здании, как отметили на предприятии, будут проходить Недели янтарной моды, творческие семинары и тренинги, мастер-классы.
Ранее сообщалось, что найденный накануне крупный самородок "Гламурный" станет первым экспонатом в будущем музее Дома янтарной моды.
АО "Калининградский янтарный комбинат" – единственное в России и крупнейшее в мире промышленное предприятие полного цикла – от добычи янтаря-сырца до изготовления из него ювелирной и сувенирной продукции. Комбинат разрабатывает Приморский карьер, где сосредоточено около 90% мировых запасов янтаря.
По указу президента России Владимира Путина, в 2013 году комбинат был передан под управление государственной корпорации Ростех.
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КультураКалининградская областьРоссияСергей Зверев (стилист)Сергей СоседовВладимир ПутинКалининградский янтарный комбинатРостех
 
 
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