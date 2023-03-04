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Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье

Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье - РИА Новости, 04.03.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье

Украинские СМИ сообщают о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье, в восьми областях Украины объявлена воздушная тревога. РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T14:25

2023-03-04T14:25

2023-03-04T14:53

в мире

запорожье

киев

украина

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье, в восьми областях Украины объявлена воздушная тревога."В Запорожье прозвучали два взрыва", - сообщило украинское издание "Общественное" ("Суспильное") в своем телеграм-канале.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога звучит в ряде областей, в том числе в Черкасской, Полтавской, Сумской, Кировоградской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской и Харьковской.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

запорожье

киев

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в мире, запорожье, киев, украина