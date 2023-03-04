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Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье - РИА Новости, 04.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:25 04.03.2023 (обновлено: 14:53 04.03.2023)
https://ria.ru/20230304/vzryv-1855836902.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье - РИА Новости, 04.03.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье
Украинские СМИ сообщают о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье, в восьми областях Украины объявлена воздушная тревога. РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T14:25
2023-03-04T14:53
в мире
запорожье
киев
украина
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье, в восьми областях Украины объявлена воздушная тревога."В Запорожье прозвучали два взрыва", - сообщило украинское издание "Общественное" ("Суспильное") в своем телеграм-канале.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога звучит в ряде областей, в том числе в Черкасской, Полтавской, Сумской, Кировоградской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской и Харьковской.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
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в мире, запорожье, киев, украина
В мире, Запорожье, Киев, Украина, Специальная военная операция на Украине
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье

Украинское издание "Суспильное": в Запорожье прогремели два взрыва

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье, в восьми областях Украины объявлена воздушная тревога.
"В Запорожье прозвучали два взрыва", - сообщило украинское издание "Общественное" ("Суспильное") в своем телеграм-канале.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога звучит в ряде областей, в том числе в Черкасской, Полтавской, Сумской, Кировоградской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской и Харьковской.
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