https://ria.ru/20230304/vmeshatelstvo-1855790763.html
Посольство России обвинило США во вмешательстве во внутренние дела
Посольство России обвинило США во вмешательстве во внутренние дела - РИА Новости, 04.03.2023
Посольство России обвинило США во вмешательстве во внутренние дела
Посольство России рассматривает введенные США санкции против российских граждан, работающих в системе юстиции, как вмешательство во внутренние дела с целью... РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T04:45
2023-03-04T04:45
2023-03-04T09:38
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ВАШИНГТОН, 4 мар — РИА Новости. Посольство России рассматривает введенные США санкции против российских граждан, работающих в системе юстиции, как вмешательство во внутренние дела с целью препятствия правосудию, заявил в пятницу пресс-секретарь российской дипмиссии Игорь Гиренко. Ранее днем США ввели рестрикции против шести представителей юстиции России в связи с делом оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзы*. Среди попавших под санкции указан заместитель министра юстиции России Олег Свириденко, судья Басманного суда Москвы Елена Ленская, судья Хамовнического районного суда Диана Мищенко и другие. Вашингтон обвиняет попавших под санкции якобы в нарушении прав человека. "Расцениваем введенные 3 марта Вашингтоном санкции против ряда российских должностных лиц под предлогом их якобы причастности к нарушению прав Владимира Кара-Мурзы* как вмешательство во внутренние дела нашей страны с целью воспрепятствовать правосудию", — сказал Гиренко, чей комментарий опубликован в телеграм-канале посольства России. Он напомнил, что данный российский гражданин обвиняется в серьезных преступлениях, среди которых: государственная измена, распространение заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил России, а также сотрудничество с нежелательной в России организацией. Кара-Мурзу* обвиняют в госизмене и распространении фейков про российскую армию. В начале февраля Басманный суд Москвы продлил срок ареста Кара-Мурзы* до 12 марта.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20230304/solsberi-1855787027.html
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в мире, россия, сша, москва, владимир кара-мурза, олег свириденко, елена ленская
В мире, Россия, США, Москва, Владимир Кара-Мурза, Олег Свириденко, Елена Ленская
Посольство России обвинило США во вмешательстве во внутренние дела
Посольство России назвало санкции США по делу Кара-Мурзы вмешательством во внутренние дела
ВАШИНГТОН, 4 мар — РИА Новости.
Посольство России рассматривает введенные США санкции против российских граждан, работающих в системе юстиции, как вмешательство во внутренние дела с целью препятствия правосудию, заявил в пятницу пресс-секретарь российской дипмиссии
Игорь Гиренко.
Ранее днем США ввели рестрикции против шести представителей юстиции России в связи с делом оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзы*. Среди попавших под санкции указан заместитель министра юстиции России Олег Свириденко
, судья Басманного суда Москвы
Елена Ленская, судья Хамовнического районного суда Диана Мищенко и другие. Вашингтон обвиняет попавших под санкции якобы в нарушении прав человека.
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"Расцениваем введенные 3 марта Вашингтоном санкции против ряда российских должностных лиц под предлогом их якобы причастности к нарушению прав Владимира Кара-Мурзы* как вмешательство во внутренние дела нашей страны с целью воспрепятствовать правосудию", — сказал Гиренко, чей комментарий опубликован в телеграм-канале посольства России.
Он напомнил, что данный российский гражданин обвиняется в серьезных преступлениях, среди которых: государственная измена, распространение заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил России, а также сотрудничество с нежелательной в России организацией.
«
"То, с какой одержимостью здесь штампуют антироссийские рестрикции, отражает бессильную злобу правящих кругов США из-за неспособности заставить подчиниться их воле. Властям Соединенных Штатов вместо размахивания санкционной дубиной пора бы соприкоснуться с реальностью и обратить внимание на плачевную ситуацию в области прав и свобод человека у себя дома", — резюмировал российский дипломат.
Кара-Мурзу* обвиняют в госизмене и распространении фейков про российскую армию. В начале февраля Басманный суд Москвы продлил срок ареста Кара-Мурзы* до 12 марта.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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