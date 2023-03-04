https://ria.ru/20230304/vmeshatelstvo-1855790763.html

Посольство России обвинило США во вмешательстве во внутренние дела

Посольство России обвинило США во вмешательстве во внутренние дела - РИА Новости, 04.03.2023

Посольство России обвинило США во вмешательстве во внутренние дела

Посольство России рассматривает введенные США санкции против российских граждан, работающих в системе юстиции, как вмешательство во внутренние дела с целью... РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T04:45

2023-03-04T04:45

2023-03-04T09:38

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сша

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владимир кара-мурза

олег свириденко

елена ленская

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ВАШИНГТОН, 4 мар — РИА Новости. Посольство России рассматривает введенные США санкции против российских граждан, работающих в системе юстиции, как вмешательство во внутренние дела с целью препятствия правосудию, заявил в пятницу пресс-секретарь российской дипмиссии Игорь Гиренко. Ранее днем США ввели рестрикции против шести представителей юстиции России в связи с делом оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзы*. Среди попавших под санкции указан заместитель министра юстиции России Олег Свириденко, судья Басманного суда Москвы Елена Ленская, судья Хамовнического районного суда Диана Мищенко и другие. Вашингтон обвиняет попавших под санкции якобы в нарушении прав человека. "Расцениваем введенные 3 марта Вашингтоном санкции против ряда российских должностных лиц под предлогом их якобы причастности к нарушению прав Владимира Кара-Мурзы* как вмешательство во внутренние дела нашей страны с целью воспрепятствовать правосудию", — сказал Гиренко, чей комментарий опубликован в телеграм-канале посольства России. Он напомнил, что данный российский гражданин обвиняется в серьезных преступлениях, среди которых: государственная измена, распространение заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил России, а также сотрудничество с нежелательной в России организацией. Кара-Мурзу* обвиняют в госизмене и распространении фейков про российскую армию. В начале февраля Басманный суд Москвы продлил срок ареста Кара-Мурзы* до 12 марта.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20230304/solsberi-1855787027.html

https://ria.ru/20230224/antonov-1854066753.html

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в мире, россия, сша, москва, владимир кара-мурза, олег свириденко, елена ленская