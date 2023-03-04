https://ria.ru/20230304/vaktsina-1855863565.html

Минздрав сообщил о направлении партий "Спутника V" в Москву

Минздрав сообщил о направлении партий "Спутника V" в Москву - РИА Новости, 04.03.2023

Минздрав сообщил о направлении партий "Спутника V" в Москву

Партии вакцины "Спутник V" распределены и уже направлены в Москву и ряд других регионов, сообщивших о снижении остатков, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T17:29

2023-03-04T17:29

2023-03-04T17:34

россия

москва

общество

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

вакцина "спутник v"

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Партии вакцины "Спутник V" распределены и уже направлены в Москву и ряд других регионов, сообщивших о снижении остатков, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава России.Ранее на официальном портале мэра и правительства Москвы в разделе о вакцинации появилась информация, что первый компонент вакцины "Спутник V" закончился в Москве."Партии вакцины "Спутник V" распределены минздравом и уже направлены компанией-поставщиком в город Москву и ряд других регионов, сообщивших о снижении остатков вакцины",- говорится в сообщении.Вакцина "Спутник V" эффективно защищает от тяжелого течения COVID-19 и летальных исходов. Вакцинация и своевременная ревакцинация особенно актуальны для лиц старше 60 лет и людей, имеющих хронические заболевания, такие как болезни сердца и сосудов, сахарный диабет, уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230302/covid-19-1855252022.html

россия

москва

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, москва, общество, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), вакцина "спутник v"