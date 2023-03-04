https://ria.ru/20230304/vaktsina-1855863565.html
Минздрав сообщил о направлении партий "Спутника V" в Москву
Минздрав сообщил о направлении партий "Спутника V" в Москву - РИА Новости, 04.03.2023
Минздрав сообщил о направлении партий "Спутника V" в Москву
Партии вакцины "Спутник V" распределены и уже направлены в Москву и ряд других регионов, сообщивших о снижении остатков, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T17:29
2023-03-04T17:29
2023-03-04T17:34
россия
москва
общество
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
вакцина "спутник v"
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Партии вакцины "Спутник V" распределены и уже направлены в Москву и ряд других регионов, сообщивших о снижении остатков, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава России.Ранее на официальном портале мэра и правительства Москвы в разделе о вакцинации появилась информация, что первый компонент вакцины "Спутник V" закончился в Москве."Партии вакцины "Спутник V" распределены минздравом и уже направлены компанией-поставщиком в город Москву и ряд других регионов, сообщивших о снижении остатков вакцины",- говорится в сообщении.Вакцина "Спутник V" эффективно защищает от тяжелого течения COVID-19 и летальных исходов. Вакцинация и своевременная ревакцинация особенно актуальны для лиц старше 60 лет и людей, имеющих хронические заболевания, такие как болезни сердца и сосудов, сахарный диабет, уточнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230302/covid-19-1855252022.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, москва, общество, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), вакцина "спутник v"
Россия, Москва, Общество, Здоровье - Общество, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России), Вакцина "Спутник V"
Минздрав сообщил о направлении партий "Спутника V" в Москву
Минздрав: партии "Спутника V" распределены и направлены в регионы, сообщившие о нехватке
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Партии вакцины "Спутник V" распределены и уже направлены в Москву и ряд других регионов, сообщивших о снижении остатков, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава России.
Ранее на официальном портале мэра и правительства Москвы в разделе о вакцинации появилась информация, что первый компонент вакцины "Спутник V" закончился в Москве.
"Партии вакцины "Спутник V" распределены минздравом и уже направлены компанией-поставщиком в город Москву и ряд других регионов, сообщивших о снижении остатков вакцины",- говорится в сообщении.
Вакцина "Спутник V" эффективно защищает от тяжелого течения COVID-19 и летальных исходов. Вакцинация и своевременная ревакцинация особенно актуальны для лиц старше 60 лет и людей, имеющих хронические заболевания, такие как болезни сердца и сосудов, сахарный диабет, уточнили в пресс-службе.
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