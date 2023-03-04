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В Москве закончился первый компонент вакцины "Спутник V" - РИА Новости, 05.03.2023
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15:14 04.03.2023 (обновлено: 04:18 05.03.2023)
https://ria.ru/20230304/vaktsina-1855844918.html
В Москве закончился первый компонент вакцины "Спутник V"
В Москве закончился первый компонент вакцины "Спутник V" - РИА Новости, 05.03.2023
В Москве закончился первый компонент вакцины "Спутник V"
Первый компонент вакцины "Спутник V" закончился в Москве, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы в разделе о вакцинации. РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-04T15:14
2023-03-05T04:18
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Первый компонент вакцины "Спутник V" закончился в Москве, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы в разделе о вакцинации. "Ожидается поставка вакцины Минздравом России. В наличии имеется только второй компонент вакцины "Спутник V", - говорится в сообщении. При этом отмечается, что вакцин "ЭпиВакКорона", "КовиВак", "Спутник Лайт" также нет в наличии.
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москва, россия, здоровье - общество, распространение коронавируса, коронавирус в россии
Москва, Россия, Здоровье - Общество, Распространение коронавируса, Коронавирус в России
В Москве закончился первый компонент вакцины "Спутник V"

Портал мэра: в Москве закончился первый компонент вакцины "Спутник V"

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкЛюди возле пункта вакцинации от COVID-19 в Москве
Люди возле пункта вакцинации от COVID-19 в Москве - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Люди возле пункта вакцинации от COVID-19 в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Первый компонент вакцины "Спутник V" закончился в Москве, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы в разделе о вакцинации.
"Ожидается поставка вакцины Минздравом России. В наличии имеется только второй компонент вакцины "Спутник V", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что вакцин "ЭпиВакКорона", "КовиВак", "Спутник Лайт" также нет в наличии.
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