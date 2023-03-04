https://ria.ru/20230304/vaktsina-1855844918.html

В Москве закончился первый компонент вакцины "Спутник V"

В Москве закончился первый компонент вакцины "Спутник V" - РИА Новости, 05.03.2023

В Москве закончился первый компонент вакцины "Спутник V"

Первый компонент вакцины "Спутник V" закончился в Москве, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы в разделе о вакцинации. РИА Новости, 05.03.2023

2023-03-04T15:14

2023-03-04T15:14

2023-03-05T04:18

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Первый компонент вакцины "Спутник V" закончился в Москве, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы в разделе о вакцинации. "Ожидается поставка вакцины Минздравом России. В наличии имеется только второй компонент вакцины "Спутник V", - говорится в сообщении. При этом отмечается, что вакцин "ЭпиВакКорона", "КовиВак", "Спутник Лайт" также нет в наличии.

https://ria.ru/20221214/gripp-1838635976.html

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