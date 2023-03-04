https://ria.ru/20230304/union-1855780953.html

UnionPay удалила информацию об оформлении карт санкционных банков

UnionPay удалила информацию об оформлении карт санкционных банков - РИА Новости, 04.03.2023

UnionPay удалила информацию об оформлении карт санкционных банков

Китайская UnionPay удалила информацию об оформлении своих карт в российских банках, которые недавно попали под санкции, следует из информации на сайте платёжной РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T00:08

2023-03-04T00:08

2023-03-04T00:42

экономика

технологии

сша

мтс

газпромбанк

россельхозбанк

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Китайская UnionPay удалила информацию об оформлении своих карт в российских банках, которые недавно попали под санкции, следует из информации на сайте платёжной системы. Согласно российской версии сайта системы, сейчас карты UnionPay можно оформить в Газпромбанке, Россельхозбанке, "Русском стандарте", "Солидарности", Примсоцбанке, "Почта банке" и ВБРР. При этом ранее выпустить карту UnionPay также можно было в МТС-банке, банках "Санкт-Петербург", "Приморье" и "Зенит". США на прошлой неделе ввели новые санкции против российских кредитных организаций, в том числе против банков "Уралсиб", "Зенит", "Приморье", "Санкт-Петербург" и МТС-банка.На сайтах МТС-банка, а также "Приморья" и "Зенита" информация о возможности оформления китайского "пластика" также пропала. При этом у "Санкт-Петербурга" такая опция еще отображается."С 25 февраля банк попал под санкции США и Великобритании, соответственно, в связи с этим пропала возможность оплачивать за рубежом. Банк выпускает UnionPay в том числе, но оплачивать за рубежом не получится", - пояснил в беседе с корреспондентом РИА Новости сотрудник колл-центра банка.

https://ria.ru/20230227/bank-1854479222.html

https://ria.ru/20230303/bank-1855618440.html

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экономика, технологии, сша, мтс, газпромбанк, россельхозбанк, санкции в отношении россии