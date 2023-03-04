https://ria.ru/20230304/ukraina-1855847433.html
NYT увидел признак шаткого положения украинских солдат в Артемовске
NYT увидел признак шаткого положения украинских солдат в Артемовске - РИА Новости, 04.03.2023
NYT увидел признак шаткого положения украинских солдат в Артемовске
Второй приезд за короткое время командующего Восточной группировкой ВСУ генерала Александра Сырского в Артемовск говорит о сложной ситуации для украинских... РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T15:35
2023-03-04T15:35
2023-03-04T15:50
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
украина
россия
вооруженные силы украины
верховная рада украины
евгений пригожин
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Второй приезд за короткое время командующего Восточной группировкой ВСУ генерала Александра Сырского в Артемовск говорит о сложной ситуации для украинских войск, пишет обозреватель New York Times Марк Сантора."В пятницу командующий Сухопутными войсками Украины во второй раз менее чем за неделю посетил солдат в Артемовске, что свидетельствует о шатком положении, в котором оказались украинские военные, цепляющиеся за свои позиции в разрушенном городе", — говорится в статье.По мнению автора, украинцы рискуют попасть в окружение, и тогда перед ними встанет выбор: погибнуть или сдаться. Россия в скором времени окончательно перекроет пути пополнение припасов ВСУ в городе и его окрестностях, отметил он.Так, российские войска уже перекрыли одну из жизненно важных артерий снабжения украинской армии в Артемовске и приближаются к двум оставшимся, добавил Сантора.Накануне основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что бойцы группы практически окружили населенный пункт.Как сообщил в четверг член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин, ситуация в Артемовске для ВСУ сложилась критическая. По его мнению, с военной точки зрения не имеет смысла удерживать город любой ценой.
https://ria.ru/20230304/artemovsk-1855791503.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, артемовск, украина, россия, вооруженные силы украины, верховная рада украины, евгений пригожин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовск, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, Евгений Пригожин
NYT увидел признак шаткого положения украинских солдат в Артемовске
NYT: второй приезд генерала Сырского в Артемовск говорит о шатком положении ВСУ в городе