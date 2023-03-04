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NYT увидел признак шаткого положения украинских солдат в Артемовске - РИА Новости, 04.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:35 04.03.2023 (обновлено: 15:50 04.03.2023)
https://ria.ru/20230304/ukraina-1855847433.html
NYT увидел признак шаткого положения украинских солдат в Артемовске
NYT увидел признак шаткого положения украинских солдат в Артемовске - РИА Новости, 04.03.2023
NYT увидел признак шаткого положения украинских солдат в Артемовске
Второй приезд за короткое время командующего Восточной группировкой ВСУ генерала Александра Сырского в Артемовск говорит о сложной ситуации для украинских... РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T15:35
2023-03-04T15:50
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
украина
россия
вооруженные силы украины
верховная рада украины
евгений пригожин
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Второй приезд за короткое время командующего Восточной группировкой ВСУ генерала Александра Сырского в Артемовск говорит о сложной ситуации для украинских войск, пишет обозреватель New York Times Марк Сантора."В пятницу командующий Сухопутными войсками Украины во второй раз менее чем за неделю посетил солдат в Артемовске, что свидетельствует о шатком положении, в котором оказались украинские военные, цепляющиеся за свои позиции в разрушенном городе", — говорится в статье.По мнению автора, украинцы рискуют попасть в окружение, и тогда перед ними встанет выбор: погибнуть или сдаться. Россия в скором времени окончательно перекроет пути пополнение припасов ВСУ в городе и его окрестностях, отметил он.Так, российские войска уже перекрыли одну из жизненно важных артерий снабжения украинской армии в Артемовске и приближаются к двум оставшимся, добавил Сантора.Накануне основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что бойцы группы практически окружили населенный пункт.Как сообщил в четверг член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин, ситуация в Артемовске для ВСУ сложилась критическая. По его мнению, с военной точки зрения не имеет смысла удерживать город любой ценой.
https://ria.ru/20230304/artemovsk-1855791503.html
артемовск
украина
россия
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в мире, артемовск, украина, россия, вооруженные силы украины, верховная рада украины, евгений пригожин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовск, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, Евгений Пригожин
NYT увидел признак шаткого положения украинских солдат в Артемовске

NYT: второй приезд генерала Сырского в Артемовск говорит о шатком положении ВСУ в городе

© AFP 2023 / Anatolii StepanovРазрушенные здания в Артемовске
Разрушенные здания в Артемовске - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
© AFP 2023 / Anatolii Stepanov
Разрушенные здания в Артемовске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Второй приезд за короткое время командующего Восточной группировкой ВСУ генерала Александра Сырского в Артемовск говорит о сложной ситуации для украинских войск, пишет обозреватель New York Times Марк Сантора.
"В пятницу командующий Сухопутными войсками Украины во второй раз менее чем за неделю посетил солдат в Артемовске, что свидетельствует о шатком положении, в котором оказались украинские военные, цепляющиеся за свои позиции в разрушенном городе", — говорится в статье.
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По мнению автора, украинцы рискуют попасть в окружение, и тогда перед ними встанет выбор: погибнуть или сдаться. Россия в скором времени окончательно перекроет пути пополнение припасов ВСУ в городе и его окрестностях, отметил он.
Так, российские войска уже перекрыли одну из жизненно важных артерий снабжения украинской армии в Артемовске и приближаются к двум оставшимся, добавил Сантора.
Накануне основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что бойцы группы практически окружили населенный пункт.
Как сообщил в четверг член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин, ситуация в Артемовске для ВСУ сложилась критическая. По его мнению, с военной точки зрения не имеет смысла удерживать город любой ценой.
Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонАртемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАртемовскУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныВерховная Рада УкраиныЕвгений Пригожин
 
 
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