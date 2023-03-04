https://ria.ru/20230304/ukraina-1855847433.html

NYT увидел признак шаткого положения украинских солдат в Артемовске

NYT увидел признак шаткого положения украинских солдат в Артемовске - РИА Новости, 04.03.2023

NYT увидел признак шаткого положения украинских солдат в Артемовске

Второй приезд за короткое время командующего Восточной группировкой ВСУ генерала Александра Сырского в Артемовск говорит о сложной ситуации для украинских... РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T15:35

2023-03-04T15:35

2023-03-04T15:50

специальная военная операция на украине

в мире

артемовск

украина

россия

вооруженные силы украины

верховная рада украины

евгений пригожин

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Второй приезд за короткое время командующего Восточной группировкой ВСУ генерала Александра Сырского в Артемовск говорит о сложной ситуации для украинских войск, пишет обозреватель New York Times Марк Сантора."В пятницу командующий Сухопутными войсками Украины во второй раз менее чем за неделю посетил солдат в Артемовске, что свидетельствует о шатком положении, в котором оказались украинские военные, цепляющиеся за свои позиции в разрушенном городе", — говорится в статье.По мнению автора, украинцы рискуют попасть в окружение, и тогда перед ними встанет выбор: погибнуть или сдаться. Россия в скором времени окончательно перекроет пути пополнение припасов ВСУ в городе и его окрестностях, отметил он.Так, российские войска уже перекрыли одну из жизненно важных артерий снабжения украинской армии в Артемовске и приближаются к двум оставшимся, добавил Сантора.Накануне основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что бойцы группы практически окружили населенный пункт.Как сообщил в четверг член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин, ситуация в Артемовске для ВСУ сложилась критическая. По его мнению, с военной точки зрения не имеет смысла удерживать город любой ценой.

https://ria.ru/20230304/artemovsk-1855791503.html

артемовск

украина

россия

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, артемовск, украина, россия, вооруженные силы украины, верховная рада украины, евгений пригожин