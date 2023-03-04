В США сделали неожиданные выводы о прогнозах Запада по Украине и России
Экономист из США МакМейкен назвал неверными все прогнозы Запада по ситуации на Украине
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn WhiteВыгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn White
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. С момента начала российской спецоперации на Украине прошел год, но ни один из прогнозов американских властей по поводу конфликта так и не стал реальностью, пишет экономист Райан МакМейкен в статье для аналитического центра "Институт имени фон Мизеса".
"Предсказания американских властей и СМИ о том, что Россия уже скоро захватит половину Европы, так и не сбылись. <...> Экономические санкции так и не привели к краху российского режима, большая часть мирового сообщества сохраняет неоднозначное отношение к конфликту, а наиболее вероятным сценарием его урегулирования является перемирие через переговоры", — отметил автор статьи.
"Предсказания американских властей и СМИ о том, что Россия уже скоро захватит половину Европы, так и не сбылись. <...> Экономические санкции так и не привели к краху российского режима, большая часть мирового сообщества сохраняет неоднозначное отношение к конфликту, а наиболее вероятным сценарием его урегулирования является перемирие через переговоры", — отметил автор статьи.
В материале отмечается, что, несмотря на все усилия Соединенных Штатов и НАТО по превращению украинского конфликта в третью мировую войну, он сохраняет региональный характер.
"Похоже, большая часть планеты не заинтересована в том, чтобы идти на жертвы ради претворения в жизнь на Украине американского курса, — и многие видят, что за разговорами США о необходимости уважать национальный суверенитет кроется неизбежное лицемерие", — подчеркнул МакМейкен.
Западные политики постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и все более активно накачивают киевский режим оружием. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, цели спецоперации будут достигнуты, ее будущее и успех не вызывают сомнений.
"Похоже, большая часть планеты не заинтересована в том, чтобы идти на жертвы ради претворения в жизнь на Украине американского курса, — и многие видят, что за разговорами США о необходимости уважать национальный суверенитет кроется неизбежное лицемерие", — подчеркнул МакМейкен.
Западные политики постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и все более активно накачивают киевский режим оружием. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, цели спецоперации будут достигнуты, ее будущее и успех не вызывают сомнений.