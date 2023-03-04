https://ria.ru/20230304/ukraina-1855846606.html

В США сделали неожиданные выводы о прогнозах Запада по Украине и России

В США сделали неожиданные выводы о прогнозах Запада по Украине и России - РИА Новости, 04.03.2023

В США сделали неожиданные выводы о прогнозах Запада по Украине и России

С момента начала российской спецоперации на Украине прошел год, но ни один из прогнозов американских властей по поводу конфликта так и не стал реальностью,... РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T15:32

2023-03-04T15:32

2023-03-04T16:31

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. С момента начала российской спецоперации на Украине прошел год, но ни один из прогнозов американских властей по поводу конфликта так и не стал реальностью, пишет экономист Райан МакМейкен в статье для аналитического центра "Институт имени фон Мизеса". "Предсказания американских властей и СМИ о том, что Россия уже скоро захватит половину Европы, так и не сбылись. <...> Экономические санкции так и не привели к краху российского режима, большая часть мирового сообщества сохраняет неоднозначное отношение к конфликту, а наиболее вероятным сценарием его урегулирования является перемирие через переговоры", — отметил автор статьи.В материале отмечается, что, несмотря на все усилия Соединенных Штатов и НАТО по превращению украинского конфликта в третью мировую войну, он сохраняет региональный характер. "Похоже, большая часть планеты не заинтересована в том, чтобы идти на жертвы ради претворения в жизнь на Украине американского курса, — и многие видят, что за разговорами США о необходимости уважать национальный суверенитет кроется неизбежное лицемерие", — подчеркнул МакМейкен.Западные политики постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и все более активно накачивают киевский режим оружием. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, цели спецоперации будут достигнуты, ее будущее и успех не вызывают сомнений.

https://ria.ru/20230304/zelenskiy-1855802958.html

https://ria.ru/20230304/putin-1855820400.html

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в мире, украина, сша, нато, россия, дмитрий песков