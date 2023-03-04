Рейтинг@Mail.ru
В США сделали неожиданные выводы о прогнозах Запада по Украине и России - РИА Новости, 04.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:32 04.03.2023 (обновлено: 16:31 04.03.2023)
https://ria.ru/20230304/ukraina-1855846606.html
В США сделали неожиданные выводы о прогнозах Запада по Украине и России
В США сделали неожиданные выводы о прогнозах Запада по Украине и России - РИА Новости, 04.03.2023
В США сделали неожиданные выводы о прогнозах Запада по Украине и России
С момента начала российской спецоперации на Украине прошел год, но ни один из прогнозов американских властей по поводу конфликта так и не стал реальностью,... РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T15:32
2023-03-04T16:31
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
нато
россия
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795588238_0:131:3078:1862_1920x0_80_0_0_9c36f400433469b5861534bd445d6fa6.jpg
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. С момента начала российской спецоперации на Украине прошел год, но ни один из прогнозов американских властей по поводу конфликта так и не стал реальностью, пишет экономист Райан МакМейкен в статье для аналитического центра "Институт имени фон Мизеса". "Предсказания американских властей и СМИ о том, что Россия уже скоро захватит половину Европы, так и не сбылись. &lt;...&gt; Экономические санкции так и не привели к краху российского режима, большая часть мирового сообщества сохраняет неоднозначное отношение к конфликту, а наиболее вероятным сценарием его урегулирования является перемирие через переговоры", — отметил автор статьи.В материале отмечается, что, несмотря на все усилия Соединенных Штатов и НАТО по превращению украинского конфликта в третью мировую войну, он сохраняет региональный характер. "Похоже, большая часть планеты не заинтересована в том, чтобы идти на жертвы ради претворения в жизнь на Украине американского курса, — и многие видят, что за разговорами США о необходимости уважать национальный суверенитет кроется неизбежное лицемерие", — подчеркнул МакМейкен.Западные политики постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и все более активно накачивают киевский режим оружием. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, цели спецоперации будут достигнуты, ее будущее и успех не вызывают сомнений.
https://ria.ru/20230304/zelenskiy-1855802958.html
https://ria.ru/20230304/putin-1855820400.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795588238_302:0:3033:2048_1920x0_80_0_0_a67a4648275fc2005ee2d4143e0c3aa8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, нато, россия, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, НАТО, Россия, Дмитрий Песков
В США сделали неожиданные выводы о прогнозах Запада по Украине и России

Экономист из США МакМейкен назвал неверными все прогнозы Запада по ситуации на Украине

© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn WhiteВыгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn White
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. С момента начала российской спецоперации на Украине прошел год, но ни один из прогнозов американских властей по поводу конфликта так и не стал реальностью, пишет экономист Райан МакМейкен в статье для аналитического центра "Институт имени фон Мизеса".

"Предсказания американских властей и СМИ о том, что Россия уже скоро захватит половину Европы, так и не сбылись. <...> Экономические санкции так и не привели к краху российского режима, большая часть мирового сообщества сохраняет неоднозначное отношение к конфликту, а наиболее вероятным сценарием его урегулирования является перемирие через переговоры", — отметил автор статьи.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
Слова Зеленского о положении ВСУ шокировали пользователей Сети
Вчера, 09:28
В материале отмечается, что, несмотря на все усилия Соединенных Штатов и НАТО по превращению украинского конфликта в третью мировую войну, он сохраняет региональный характер.

"Похоже, большая часть планеты не заинтересована в том, чтобы идти на жертвы ради претворения в жизнь на Украине американского курса, — и многие видят, что за разговорами США о необходимости уважать национальный суверенитет кроется неизбежное лицемерие", — подчеркнул МакМейкен.

Западные политики постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и все более активно накачивают киевский режим оружием. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, цели спецоперации будут достигнуты, ее будущее и успех не вызывают сомнений.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
В США признали страшную для Украины правду, сказанную Путиным
Вчера, 12:16
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАНАТОРоссияДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала