https://ria.ru/20230304/ukraina-1855844488.html

Военным ВСУ в Херсонской области не платят "фронтовых" надбавок, пишут СМИ

Военным ВСУ в Херсонской области не платят "фронтовых" надбавок, пишут СМИ - РИА Новости, 04.03.2023

Военным ВСУ в Херсонской области не платят "фронтовых" надбавок, пишут СМИ

Украинские военные, несущие службу в Херсонской области, не получают "фронтовых" надбавок к жалованию, сообщили украинские СМИ. РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T15:13

2023-03-04T15:13

2023-03-04T15:13

специальная военная операция на украине

в мире

херсонская область

херсон

вооруженные силы украины

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832318267_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_96eb20ebe5667cddc6aeb01f0efae142.jpg

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Украинские военные, несущие службу в Херсонской области, не получают "фронтовых" надбавок к жалованию, сообщили украинские СМИ. "Украинские военные, которые служат на правом берегу в Херсонской области (по сути - на линии фронта) не получают причитающуюся им "фронтовую" доплату в 100 000 гривен (около 2,7 тысяч долларов)", - говорится в сообщении в телеграм-канале украинского издания "Страна.ua". Сообщается, что командование не включило в зону боевых действий несколько островов и плавней в русле Днепра, а значит бойцам не положены "надбавки". Ранее издание сообщало о случаях вымогательств в рядах украинской армии, о которых журналистам рассказали сами военнослужащие. Помимо "сбора дани" с похоронных выплат родственникам погибших бойцов, сообщалось о расценках на откуп от отправки на передовую и махинациях для получения "боевых" выплат тыловиками. Херсонская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. Правобережная часть Херсонской области, включая город Херсон, с ноября находится под контролем украинских войск.

https://ria.ru/20230304/kherson-1855822791.html

https://ria.ru/20230301/kherson-1855062740.html

херсонская область

херсон

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, херсонская область , херсон, вооруженные силы украины, украина