https://ria.ru/20230304/ukraina-1855844488.html
Военным ВСУ в Херсонской области не платят "фронтовых" надбавок, пишут СМИ
Военным ВСУ в Херсонской области не платят "фронтовых" надбавок, пишут СМИ - РИА Новости, 04.03.2023
Военным ВСУ в Херсонской области не платят "фронтовых" надбавок, пишут СМИ
Украинские военные, несущие службу в Херсонской области, не получают "фронтовых" надбавок к жалованию, сообщили украинские СМИ. РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T15:13
2023-03-04T15:13
2023-03-04T15:13
специальная военная операция на украине
в мире
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вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Украинские военные, несущие службу в Херсонской области, не получают "фронтовых" надбавок к жалованию, сообщили украинские СМИ. "Украинские военные, которые служат на правом берегу в Херсонской области (по сути - на линии фронта) не получают причитающуюся им "фронтовую" доплату в 100 000 гривен (около 2,7 тысяч долларов)", - говорится в сообщении в телеграм-канале украинского издания "Страна.ua". Сообщается, что командование не включило в зону боевых действий несколько островов и плавней в русле Днепра, а значит бойцам не положены "надбавки". Ранее издание сообщало о случаях вымогательств в рядах украинской армии, о которых журналистам рассказали сами военнослужащие. Помимо "сбора дани" с похоронных выплат родственникам погибших бойцов, сообщалось о расценках на откуп от отправки на передовую и махинациях для получения "боевых" выплат тыловиками. Херсонская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. Правобережная часть Херсонской области, включая город Херсон, с ноября находится под контролем украинских войск.
https://ria.ru/20230304/kherson-1855822791.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Херсон, Вооруженные силы Украины, Украина
Военным ВСУ в Херсонской области не платят "фронтовых" надбавок, пишут СМИ
"Страна.ua": украинские военные в Херсонской области не получают фронтовых надбавох
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости.
Украинские военные, несущие службу в Херсонской области, не получают "фронтовых" надбавок к жалованию, сообщили
украинские СМИ.
"Украинские военные, которые служат на правом берегу в Херсонской области (по сути - на линии фронта) не получают причитающуюся им "фронтовую" доплату в 100 000 гривен (около 2,7 тысяч долларов)", - говорится в сообщении в телеграм-канале украинского издания "Страна.ua".
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Сообщается, что командование не включило в зону боевых действий несколько островов и плавней в русле Днепра, а значит бойцам не положены "надбавки".
Ранее издание сообщало о случаях вымогательств в рядах украинской армии, о которых журналистам рассказали сами военнослужащие. Помимо "сбора дани" с похоронных выплат родственникам погибших бойцов, сообщалось о расценках на откуп от отправки на передовую и махинациях для получения "боевых" выплат тыловиками.
Херсонская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона.
Правобережная часть Херсонской области, включая город Херсон
, с ноября находится под контролем украинских войск.
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