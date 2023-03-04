Медведев объяснил, что ждет танковый завод Rheinmetall на Украине
Медведев пообещал салют из "Калибров" будущему танковому заводу Rheinmetall на Украине
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Сообщения о том, что концерн Rheinmetall собирается построить на Украине танковый завод, кажутся примитивным троллингом, но, если он там появится, Россия на это ответит, заявил в Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.
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"Если все-таки фрицы решат строить по-настоящему (хотя они люди вроде прагматичные), ждем с нетерпением. Это событие будет должным образом отмечено салютом из "Калибров" и других пиротехнических устройств", — написал он.
О "многообещающих переговорах" с Украиной по поводу строительства завода заявил сегодня глава немецкого концерна Армин Паппергер. По его словам, на это требуется примерно 200 миллионов евро, завод мог бы производить до 400 танков Panther в год.
Западные политики постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и требуют от США и их союзников наращивать поставки вооружений и военной техники. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, цели спецоперации будут достигнуты, ее будущее и успех не вызывают сомнений.