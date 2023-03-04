https://ria.ru/20230304/ukraina-1855832917.html

Медведев объяснил, что ждет танковый завод Rheinmetall на Украине

Медведев объяснил, что ждет танковый завод Rheinmetall на Украине - РИА Новости, 04.03.2023

Медведев объяснил, что ждет танковый завод Rheinmetall на Украине

Сообщения о том, что концерн Rheinmetall собирается построить на Украине танковый завод, кажутся примитивным троллингом, но, если он там появится, Россия на это РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T13:59

2023-03-04T13:59

2023-03-04T15:48

специальная военная операция на украине

украина

германия

в мире

дмитрий медведев

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Сообщения о том, что концерн Rheinmetall собирается построить на Украине танковый завод, кажутся примитивным троллингом, но, если он там появится, Россия на это ответит, заявил в Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.О "многообещающих переговорах" с Украиной по поводу строительства завода заявил сегодня глава немецкого концерна Армин Паппергер. По его словам, на это требуется примерно 200 миллионов евро, завод мог бы производить до 400 танков Panther в год.Западные политики постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и требуют от США и их союзников наращивать поставки вооружений и военной техники. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, цели спецоперации будут достигнуты, ее будущее и успех не вызывают сомнений.

https://ria.ru/20230217/rossiya-1852529089.html

украина

германия

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Ольга Фомченкова

украина, германия, в мире, дмитрий медведев