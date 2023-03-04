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Медведев объяснил, что ждет танковый завод Rheinmetall на Украине - РИА Новости, 04.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:59 04.03.2023 (обновлено: 15:48 04.03.2023)
https://ria.ru/20230304/ukraina-1855832917.html
Медведев объяснил, что ждет танковый завод Rheinmetall на Украине
Медведев объяснил, что ждет танковый завод Rheinmetall на Украине - РИА Новости, 04.03.2023
Медведев объяснил, что ждет танковый завод Rheinmetall на Украине
Сообщения о том, что концерн Rheinmetall собирается построить на Украине танковый завод, кажутся примитивным троллингом, но, если он там появится, Россия на это РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T13:59
2023-03-04T15:48
специальная военная операция на украине
украина
германия
в мире
дмитрий медведев
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Сообщения о том, что концерн Rheinmetall собирается построить на Украине танковый завод, кажутся примитивным троллингом, но, если он там появится, Россия на это ответит, заявил в Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.О "многообещающих переговорах" с Украиной по поводу строительства завода заявил сегодня глава немецкого концерна Армин Паппергер. По его словам, на это требуется примерно 200 миллионов евро, завод мог бы производить до 400 танков Panther в год.Западные политики постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и требуют от США и их союзников наращивать поставки вооружений и военной техники. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, цели спецоперации будут достигнуты, ее будущее и успех не вызывают сомнений.
https://ria.ru/20230217/rossiya-1852529089.html
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украина, германия, в мире, дмитрий медведев
Специальная военная операция на Украине, Украина, Германия, В мире, Дмитрий Медведев
Медведев объяснил, что ждет танковый завод Rheinmetall на Украине

Медведев пообещал салют из "Калибров" будущему танковому заводу Rheinmetall на Украине

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗампред Совбеза России Дмитрий Медведев
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Сообщения о том, что концерн Rheinmetall собирается построить на Украине танковый завод, кажутся примитивным троллингом, но, если он там появится, Россия на это ответит, заявил в Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.
«
"Если все-таки фрицы решат строить по-настоящему (хотя они люди вроде прагматичные), ждем с нетерпением. Это событие будет должным образом отмечено салютом из "Калибров" и других пиротехнических устройств", — написал он.
О "многообещающих переговорах" с Украиной по поводу строительства завода заявил сегодня глава немецкого концерна Армин Паппергер. По его словам, на это требуется примерно 200 миллионов евро, завод мог бы производить до 400 танков Panther в год.
Западные политики постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и требуют от США и их союзников наращивать поставки вооружений и военной техники. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, цели спецоперации будут достигнуты, ее будущее и успех не вызывают сомнений.
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