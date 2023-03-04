https://ria.ru/20230304/trevoga-1855877965.html
Воздушную тревогу объявили в центре и на юго-востоке Украины
Воздушную тревогу объявили в центре и на юго-востоке Украины - РИА Новости, 04.03.2023
Воздушную тревогу объявили в центре и на юго-востоке Украины
В Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской и Харьковской областях Украины, а также в подконтрольной киевским властям части Запорожской области объявили... РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T19:21
2023-03-04T19:21
2023-03-04T21:31
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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харьковская область
полтавская область
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. В Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской и Харьковской областях Украины, а также в подконтрольной киевским властям части Запорожской области объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации. Сообщается, что сигнал опасности прозвучал в этих регионах одновременно в 18:50 мск. В субботу днем тревогу также объявляли в Сумской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской, Николаевской областях и в подконтрольных киевским властям частях ДНР и Запорожской области. Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Первые удары прошли через два дня после взрыва на Крымском мосту, который организовали украинские спецслужбы.С тех пор воздушная тревога объявляется каждый день, иногда по всей стране, а жители регулярно сталкиваются с экстренными отключениями электроэнергии, воды и отопления.
https://ria.ru/20230304/spetsoperatsiya-1855848432.html
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Воздушную тревогу объявили в центре и на юго-востоке Украины
В центре и на юго-востоке Украины объявили воздушную тревогу