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В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.03.2023
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в четырех областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T16:31
2023-03-04T16:31
2023-03-04T16:31
специальная военная операция на украине
украина
черкасская область
в мире
николаевская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в четырех областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, тревога звучит в Сумской, Полтавской, Кировоградской и Черкасской областях Украины. Ранее в субботу тревога была объявлена в Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской и Николаевской области, а также подконтрольных Киеву частях ДНР и Запорожской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
украина
черкасская область
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, черкасская область, в мире, николаевская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, Черкасская область, В мире, Николаевская область, Вооруженные силы РФ
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Власти Украины объявили воздушную тревогу в четырех областях страны