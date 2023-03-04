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Правительство расширило границы ТОР "Бурятия" - РИА Новости, 04.03.2023
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15:26 04.03.2023
https://ria.ru/20230304/tor-1855845805.html
Правительство расширило границы ТОР "Бурятия"
Правительство расширило границы ТОР "Бурятия" - РИА Новости, 04.03.2023
Правительство расширило границы ТОР "Бурятия"
Глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление о расширении территории опережающего развития "Бурятия", что позволит запустить строительство... РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T15:26
2023-03-04T15:26
экономика
россия
михаил мишустин
дальневосточный фо
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление о расширении территории опережающего развития "Бурятия", что позволит запустить строительство животноводческого комплекса, сообщается на сайте правительства РФ. "Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о расширении границ территории опережающего развития (ТОР) "Бурятия". Принятое решение позволит начать строительство животноводческого комплекса", - говорится в сообщении. Как уточняется, в Бичурском районе появится племенной репродуктор и фермы для молодняка крупного рогатого скота мясного направления. Благодаря реализации данных проектов откроют свыше 200 новых рабочих мест, а также привлекут более 1,6 миллиарда рублей частных инвестиций. ТОР – специальный инструмент, стимулирующий развитие приоритетных отраслей экономики и привлечение новых инвесторов. Резидентам ТОР доступен широкий перечень льгот и преференций, в том числе сниженные ставки по налогам и страховым взносам, процедура свободной таможенной зоны. Отмечается, что всего в Дальневосточном федеральном округе создано 20 территорий опережающего развития. Количество резидентов – 650, объём инвестиций по соглашениям – более 4,8 триллиона рублей. При этом уже вложено свыше двух триллионов рублей частных инвестиций и создано более 57 тысяч рабочих мест.
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экономика, россия, михаил мишустин, дальневосточный фо
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Дальневосточный ФО
Правительство расширило границы ТОР "Бурятия"

Глава правительства Мишустин подписал постановление о расширении границ ТОР "Бурятия"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Дом правительства РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление о расширении территории опережающего развития "Бурятия", что позволит запустить строительство животноводческого комплекса, сообщается на сайте правительства РФ.
"Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о расширении границ территории опережающего развития (ТОР) "Бурятия". Принятое решение позволит начать строительство животноводческого комплекса", - говорится в сообщении.
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Как уточняется, в Бичурском районе появится племенной репродуктор и фермы для молодняка крупного рогатого скота мясного направления. Благодаря реализации данных проектов откроют свыше 200 новых рабочих мест, а также привлекут более 1,6 миллиарда рублей частных инвестиций.
ТОР – специальный инструмент, стимулирующий развитие приоритетных отраслей экономики и привлечение новых инвесторов. Резидентам ТОР доступен широкий перечень льгот и преференций, в том числе сниженные ставки по налогам и страховым взносам, процедура свободной таможенной зоны.
Отмечается, что всего в Дальневосточном федеральном округе создано 20 территорий опережающего развития. Количество резидентов – 650, объём инвестиций по соглашениям – более 4,8 триллиона рублей. При этом уже вложено свыше двух триллионов рублей частных инвестиций и создано более 57 тысяч рабочих мест.
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