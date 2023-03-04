https://ria.ru/20230304/tor-1855845805.html

Правительство расширило границы ТОР "Бурятия"

Правительство расширило границы ТОР "Бурятия" - РИА Новости, 04.03.2023

Правительство расширило границы ТОР "Бурятия"

Глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление о расширении территории опережающего развития "Бурятия", что позволит запустить строительство... РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T15:26

2023-03-04T15:26

2023-03-04T15:26

экономика

россия

михаил мишустин

дальневосточный фо

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление о расширении территории опережающего развития "Бурятия", что позволит запустить строительство животноводческого комплекса, сообщается на сайте правительства РФ. "Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о расширении границ территории опережающего развития (ТОР) "Бурятия". Принятое решение позволит начать строительство животноводческого комплекса", - говорится в сообщении. Как уточняется, в Бичурском районе появится племенной репродуктор и фермы для молодняка крупного рогатого скота мясного направления. Благодаря реализации данных проектов откроют свыше 200 новых рабочих мест, а также привлекут более 1,6 миллиарда рублей частных инвестиций. ТОР – специальный инструмент, стимулирующий развитие приоритетных отраслей экономики и привлечение новых инвесторов. Резидентам ТОР доступен широкий перечень льгот и преференций, в том числе сниженные ставки по налогам и страховым взносам, процедура свободной таможенной зоны. Отмечается, что всего в Дальневосточном федеральном округе создано 20 территорий опережающего развития. Количество резидентов – 650, объём инвестиций по соглашениям – более 4,8 триллиона рублей. При этом уже вложено свыше двух триллионов рублей частных инвестиций и создано более 57 тысяч рабочих мест.

https://ria.ru/20230126/tor-1847512978.html

https://realty.ria.ru/20230210/beton-1851026535.html

россия

дальневосточный фо

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, михаил мишустин, дальневосточный фо