https://ria.ru/20230304/terakt-1855820783.html

В Брянской области простились с мужчиной, погибшим при атаке диверсантов

В Брянской области простились с мужчиной, погибшим при атаке диверсантов - РИА Новости, 04.03.2023

В Брянской области простились с мужчиной, погибшим при атаке диверсантов

В Брянской области простились с Леонидом Головановым, который погиб в результате теракта украинских боевиков в поселке Любечане, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T12:21

2023-03-04T12:21

2023-03-04T12:57

брянская область

происшествия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

климовский район

специальная военная операция на украине

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КЛИМОВО (Брянская область), 4 мар - РИА Новости. В Брянской области простились с Леонидом Головановым, который погиб в результате теракта украинских боевиков в поселке Любечане, передает корреспондент РИА Новости. Отпевание прошло в церкви Успения Пресвятой Богородицы в Климово. Похоронят его на местном кладбище. Мужчина был застрелен в селе Любечане, когда вез троих детей в школу в соседний населенный пункт Новый Ропск. Проститься с погибшим, помимо родственников и родных, пришли односельчане и неравнодушные жители города. Похоронная процессия прошла по улицам Климова. Второй погибший - Александр Ткаченко, он был застрелен украинскими боевиками на окраине Любечан. Его также похоронят в субботу, но в селе. Мужчина работал оператором в местной котельной. Похороны погибших пройдут за счет властей администрации Климовского района. Брянский губернатор Александр Богомаз утром в четверг сообщил, что с Украины в Климовский район проникла диверсионно-разведывательная группа. В результате атаки два человека погибли, десятилетний ребенок ранен. Президент РФ Владимир Путин назвал атаку украинских диверсантов терактом. Силовики провели в Брянской области мероприятия по уничтожению проникших в регион вооруженных украинских националистов, вечером ФСБ сообщила, что диверсанты выдавлены на территорию Украины, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар.

https://ria.ru/20230303/rezhim-1855479374.html

брянская область

климовский район

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Церемония прощания с водителем, погибшим при атаке диверсантов под Брянском В Брянской области простились с Леонидом Головановым, который погиб в четверг в результате теракта украинских боевиков в поселке Любечане, когда вез детей в школу в соседний населенный пункт. Видео корреспондента РИА Новости. 2023-03-04T12:21 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

брянская область, происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), климовский район