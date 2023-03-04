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В Брянской области простились с мужчиной, погибшим при атаке диверсантов - РИА Новости, 04.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:21 04.03.2023 (обновлено: 12:57 04.03.2023)
https://ria.ru/20230304/terakt-1855820783.html
В Брянской области простились с мужчиной, погибшим при атаке диверсантов
В Брянской области простились с мужчиной, погибшим при атаке диверсантов - РИА Новости, 04.03.2023
В Брянской области простились с мужчиной, погибшим при атаке диверсантов
В Брянской области простились с Леонидом Головановым, который погиб в результате теракта украинских боевиков в поселке Любечане, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T12:21
2023-03-04T12:57
брянская область
происшествия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
климовский район
специальная военная операция на украине
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КЛИМОВО (Брянская область), 4 мар - РИА Новости. В Брянской области простились с Леонидом Головановым, который погиб в результате теракта украинских боевиков в поселке Любечане, передает корреспондент РИА Новости. Отпевание прошло в церкви Успения Пресвятой Богородицы в Климово. Похоронят его на местном кладбище. Мужчина был застрелен в селе Любечане, когда вез троих детей в школу в соседний населенный пункт Новый Ропск. Проститься с погибшим, помимо родственников и родных, пришли односельчане и неравнодушные жители города. Похоронная процессия прошла по улицам Климова. Второй погибший - Александр Ткаченко, он был застрелен украинскими боевиками на окраине Любечан. Его также похоронят в субботу, но в селе. Мужчина работал оператором в местной котельной. Похороны погибших пройдут за счет властей администрации Климовского района. Брянский губернатор Александр Богомаз утром в четверг сообщил, что с Украины в Климовский район проникла диверсионно-разведывательная группа. В результате атаки два человека погибли, десятилетний ребенок ранен. Президент РФ Владимир Путин назвал атаку украинских диверсантов терактом. Силовики провели в Брянской области мероприятия по уничтожению проникших в регион вооруженных украинских националистов, вечером ФСБ сообщила, что диверсанты выдавлены на территорию Украины, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар.
https://ria.ru/20230303/rezhim-1855479374.html
брянская область
климовский район
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Церемония прощания с водителем, погибшим при атаке диверсантов под Брянском
В Брянской области простились с Леонидом Головановым, который погиб в четверг в результате теракта украинских боевиков в поселке Любечане, когда вез детей в школу в соседний населенный пункт. Видео корреспондента РИА Новости.
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брянская область, происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), климовский район
Брянская область, Происшествия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Климовский район, Специальная военная операция на Украине
В Брянской области простились с мужчиной, погибшим при атаке диверсантов

В Брянской области простились с Леонидом Головановым, убитым при нападении украинской ДРГ

Читать ria.ru в
КЛИМОВО (Брянская область), 4 мар - РИА Новости. В Брянской области простились с Леонидом Головановым, который погиб в результате теракта украинских боевиков в поселке Любечане, передает корреспондент РИА Новости.
Отпевание прошло в церкви Успения Пресвятой Богородицы в Климово. Похоронят его на местном кладбище. Мужчина был застрелен в селе Любечане, когда вез троих детей в школу в соседний населенный пункт Новый Ропск. Проститься с погибшим, помимо родственников и родных, пришли односельчане и неравнодушные жители города. Похоронная процессия прошла по улицам Климова.
Второй погибший - Александр Ткаченко, он был застрелен украинскими боевиками на окраине Любечан. Его также похоронят в субботу, но в селе. Мужчина работал оператором в местной котельной.
Похороны погибших пройдут за счет властей администрации Климовского района.
Брянский губернатор Александр Богомаз утром в четверг сообщил, что с Украины в Климовский район проникла диверсионно-разведывательная группа. В результате атаки два человека погибли, десятилетний ребенок ранен. Президент РФ Владимир Путин назвал атаку украинских диверсантов терактом. Силовики провели в Брянской области мероприятия по уничтожению проникших в регион вооруженных украинских националистов, вечером ФСБ сообщила, что диверсанты выдавлены на территорию Украины, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар.
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Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьПроисшествияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Климовский район
 
 
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