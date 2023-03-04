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Rheinmetall ведет переговоры с Киевом по строительству танкового завода - РИА Новости, 04.03.2023
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11:36 04.03.2023 (обновлено: 11:38 04.03.2023)
https://ria.ru/20230304/tanki-1855816208.html
Rheinmetall ведет переговоры с Киевом по строительству танкового завода
Rheinmetall ведет переговоры с Киевом по строительству танкового завода - РИА Новости, 04.03.2023
Rheinmetall ведет переговоры с Киевом по строительству танкового завода
Глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер сообщил о "многообещающих" переговорах с Украиной о строительстве в этой стране завода по... РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T11:36
2023-03-04T11:38
специальная военная операция на украине
в мире
украина
германия
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нато
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер сообщил о "многообещающих" переговорах с Украиной о строительстве в этой стране завода по производству танков и назвал примерную стоимость - 200 миллионов евро. "Примерно за 200 миллионов евро на Украине может быть построен завод Rheinmetall", - заявил Паппергер в интервью газете Rheinische Post. По словам главы концерна, такой завод мог бы ежегодно производить до 400 танков Panther. Паппергер назвал "многообещающими" переговоры с Киевом, выразив надежду на решение "в ближайшие два месяца". Глава Rheinmetall отметил, что Украине для победы необходимо от 600 до 800 танков, поэтому даже если Германия отдаст стране все 300 танков Leopard 2 из запасов Бундесвера (ВС ФРГ), этого все равно будет "слишком мало". При этом, по словам Паппергера, в возглавляемом им концерне "работа идет полным ходом". РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20230303/tanki-1855552401.html
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в мире, украина, германия, бундесвер германии, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, Бундесвер Германии, НАТО
Rheinmetall ведет переговоры с Киевом по строительству танкового завода

Глава Rheinmetall Паппергер назвал переговоры с Киевом по танковому заводу многообещающими

CC BY-SA 4.0 / Rheinmetall Defence / Немецкий основной боевой танк Panther KF51
Немецкий основной боевой танк Panther KF51 - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
CC BY-SA 4.0 / Rheinmetall Defence /
Немецкий основной боевой танк Panther KF51. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер сообщил о "многообещающих" переговорах с Украиной о строительстве в этой стране завода по производству танков и назвал примерную стоимость - 200 миллионов евро.
"Примерно за 200 миллионов евро на Украине может быть построен завод Rheinmetall", - заявил Паппергер в интервью газете Rheinische Post.
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По словам главы концерна, такой завод мог бы ежегодно производить до 400 танков Panther. Паппергер назвал "многообещающими" переговоры с Киевом, выразив надежду на решение "в ближайшие два месяца".
Глава Rheinmetall отметил, что Украине для победы необходимо от 600 до 800 танков, поэтому даже если Германия отдаст стране все 300 танков Leopard 2 из запасов Бундесвера (ВС ФРГ), этого все равно будет "слишком мало". При этом, по словам Паппергера, в возглавляемом им концерне "работа идет полным ходом".
РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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