https://ria.ru/20230304/tanki-1855816208.html

Rheinmetall ведет переговоры с Киевом по строительству танкового завода

Rheinmetall ведет переговоры с Киевом по строительству танкового завода - РИА Новости, 04.03.2023

Rheinmetall ведет переговоры с Киевом по строительству танкового завода

Глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер сообщил о "многообещающих" переговорах с Украиной о строительстве в этой стране завода по... РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T11:36

2023-03-04T11:36

2023-03-04T11:38

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер сообщил о "многообещающих" переговорах с Украиной о строительстве в этой стране завода по производству танков и назвал примерную стоимость - 200 миллионов евро. "Примерно за 200 миллионов евро на Украине может быть построен завод Rheinmetall", - заявил Паппергер в интервью газете Rheinische Post. По словам главы концерна, такой завод мог бы ежегодно производить до 400 танков Panther. Паппергер назвал "многообещающими" переговоры с Киевом, выразив надежду на решение "в ближайшие два месяца". Глава Rheinmetall отметил, что Украине для победы необходимо от 600 до 800 танков, поэтому даже если Германия отдаст стране все 300 танков Leopard 2 из запасов Бундесвера (ВС ФРГ), этого все равно будет "слишком мало". При этом, по словам Паппергера, в возглавляемом им концерне "работа идет полным ходом". РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230303/tanki-1855552401.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, германия, бундесвер германии, нато