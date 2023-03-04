https://ria.ru/20230304/tank-1855831122.html

Российские артиллеристы поразили танк ВСУ снарядом не для прицельного огня

Российские артиллеристы поразили танк ВСУ снарядом не для прицельного огня - РИА Новости, 04.03.2023

Российские артиллеристы поразили танк ВСУ снарядом не для прицельного огня

Российские артиллеристы под Авдеевкой уничтожили украинский танк первым же снарядом, ведя огонь из установки "Град", не предназначенной для прицельного огня,... РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T13:36

2023-03-04T13:36

2023-03-04T13:36

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

безопасность

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ДОНЕЦК, 4 мар - РИА Новости. Российские артиллеристы под Авдеевкой уничтожили украинский танк первым же снарядом, ведя огонь из установки "Град", не предназначенной для прицельного огня, что случается крайне редко. Уникальные видеокадры оказались в распоряжении РИА Новости. После обнаружения вражеской техники аэроразведкой 1-й Славянской бригады ее координаты были переданы установке БМ-21 "Град", осуществлявшей контроль за конкретным участком местности. Так как реактивные снаряды этой системы не являются управляемыми и предназначены для стрельбы по большой площади, экипаж надеялся поразить цель хотя бы одним из 40 снарядов. Но в танк угодил первый же из четырех пристрелочных. "Заряд осколочно-фугасный, чтобы танк уничтожить нужно прямо в него попасть, если рядом — не сработает. А попасть первой же "градиной" — это где-то из разряда фантастики. Но случается. Видимо, много плохого экипаж их "коробочки" совершил, и вот настигла расплата", — заявил РИА Новости оператор БПЛА с позывным "Дробан".

https://ria.ru/20230303/spetsoperatsiya-1855768553.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность