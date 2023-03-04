https://ria.ru/20230304/tank-1855831122.html
Российские артиллеристы поразили танк ВСУ снарядом не для прицельного огня
Российские артиллеристы поразили танк ВСУ снарядом не для прицельного огня - РИА Новости, 04.03.2023
Российские артиллеристы поразили танк ВСУ снарядом не для прицельного огня
Российские артиллеристы под Авдеевкой уничтожили украинский танк первым же снарядом, ведя огонь из установки "Град", не предназначенной для прицельного огня,... РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T13:36
2023-03-04T13:36
2023-03-04T13:36
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
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ДОНЕЦК, 4 мар - РИА Новости. Российские артиллеристы под Авдеевкой уничтожили украинский танк первым же снарядом, ведя огонь из установки "Град", не предназначенной для прицельного огня, что случается крайне редко. Уникальные видеокадры оказались в распоряжении РИА Новости. После обнаружения вражеской техники аэроразведкой 1-й Славянской бригады ее координаты были переданы установке БМ-21 "Град", осуществлявшей контроль за конкретным участком местности. Так как реактивные снаряды этой системы не являются управляемыми и предназначены для стрельбы по большой площади, экипаж надеялся поразить цель хотя бы одним из 40 снарядов. Но в танк угодил первый же из четырех пристрелочных. "Заряд осколочно-фугасный, чтобы танк уничтожить нужно прямо в него попасть, если рядом — не сработает. А попасть первой же "градиной" — это где-то из разряда фантастики. Но случается. Видимо, много плохого экипаж их "коробочки" совершил, и вот настигла расплата", — заявил РИА Новости оператор БПЛА с позывным "Дробан".
https://ria.ru/20230303/spetsoperatsiya-1855768553.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские артиллеристы поразили танк ВСУ снарядом не для прицельного огня
ВС России уничтожили украинский танк снарядом, не предназначенным для прицельного огня
ДОНЕЦК, 4 мар - РИА Новости. Российские артиллеристы под Авдеевкой уничтожили украинский танк первым же снарядом, ведя огонь из установки "Град", не предназначенной для прицельного огня, что случается крайне редко.
Уникальные видеокадры оказались в распоряжении РИА Новости.
После обнаружения вражеской техники аэроразведкой 1-й Славянской бригады ее координаты были переданы установке БМ-21 "Град", осуществлявшей контроль за конкретным участком местности. Так как реактивные снаряды этой системы не являются управляемыми и предназначены для стрельбы по большой площади, экипаж надеялся поразить цель хотя бы одним из 40 снарядов. Но в танк угодил первый же из четырех пристрелочных.
"Заряд осколочно-фугасный, чтобы танк уничтожить нужно прямо в него попасть, если рядом — не сработает. А попасть первой же "градиной" — это где-то из разряда фантастики. Но случается. Видимо, много плохого экипаж их "коробочки" совершил, и вот настигла расплата", — заявил РИА Новости оператор БПЛА с позывным "Дробан".
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