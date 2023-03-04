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Российские артиллеристы поразили танк ВСУ снарядом не для прицельного огня - РИА Новости, 04.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:36 04.03.2023
https://ria.ru/20230304/tank-1855831122.html
Российские артиллеристы поразили танк ВСУ снарядом не для прицельного огня
Российские артиллеристы поразили танк ВСУ снарядом не для прицельного огня - РИА Новости, 04.03.2023
Российские артиллеристы поразили танк ВСУ снарядом не для прицельного огня
Российские артиллеристы под Авдеевкой уничтожили украинский танк первым же снарядом, ведя огонь из установки "Град", не предназначенной для прицельного огня,... РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T13:36
2023-03-04T13:36
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
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ДОНЕЦК, 4 мар - РИА Новости. Российские артиллеристы под Авдеевкой уничтожили украинский танк первым же снарядом, ведя огонь из установки "Град", не предназначенной для прицельного огня, что случается крайне редко. Уникальные видеокадры оказались в распоряжении РИА Новости. После обнаружения вражеской техники аэроразведкой 1-й Славянской бригады ее координаты были переданы установке БМ-21 "Град", осуществлявшей контроль за конкретным участком местности. Так как реактивные снаряды этой системы не являются управляемыми и предназначены для стрельбы по большой площади, экипаж надеялся поразить цель хотя бы одним из 40 снарядов. Но в танк угодил первый же из четырех пристрелочных. "Заряд осколочно-фугасный, чтобы танк уничтожить нужно прямо в него попасть, если рядом — не сработает. А попасть первой же "градиной" — это где-то из разряда фантастики. Но случается. Видимо, много плохого экипаж их "коробочки" совершил, и вот настигла расплата", — заявил РИА Новости оператор БПЛА с позывным "Дробан".
https://ria.ru/20230303/spetsoperatsiya-1855768553.html
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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские артиллеристы поразили танк ВСУ снарядом не для прицельного огня

ВС России уничтожили украинский танк снарядом, не предназначенным для прицельного огня

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота расчетов РСЗО БМ-21 "Град" в зоне СВО
Работа расчетов РСЗО БМ-21 Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
© РИА Новости
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Работа расчетов РСЗО БМ-21 "Град" в зоне СВО. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 мар - РИА Новости. Российские артиллеристы под Авдеевкой уничтожили украинский танк первым же снарядом, ведя огонь из установки "Град", не предназначенной для прицельного огня, что случается крайне редко.
Уникальные видеокадры оказались в распоряжении РИА Новости.
После обнаружения вражеской техники аэроразведкой 1-й Славянской бригады ее координаты были переданы установке БМ-21 "Град", осуществлявшей контроль за конкретным участком местности. Так как реактивные снаряды этой системы не являются управляемыми и предназначены для стрельбы по большой площади, экипаж надеялся поразить цель хотя бы одним из 40 снарядов. Но в танк угодил первый же из четырех пристрелочных.
"Заряд осколочно-фугасный, чтобы танк уничтожить нужно прямо в него попасть, если рядом — не сработает. А попасть первой же "градиной" — это где-то из разряда фантастики. Но случается. Видимо, много плохого экипаж их "коробочки" совершил, и вот настигла расплата", — заявил РИА Новости оператор БПЛА с позывным "Дробан".
Самоходная артиллерийская установка (САУ) Мста-С на боевой позиции в южном секторе спецоперации - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
Спецоперация, 3 марта: российские силы практически окружили Артемовск
3 марта, 21:55
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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