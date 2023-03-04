https://ria.ru/20230304/swift-1855811385.html

ЕС назвал новый способ транзакций для российских банков вместо SWIFT

ЕС назвал новый способ транзакций для российских банков вместо SWIFT - РИА Новости, 04.03.2023

ЕС назвал новый способ транзакций для российских банков вместо SWIFT

Евросоюз разрешил европейским банкам пользоваться альтернативными SWIFT способами для получения платежных поручений от российских кредитных организаций,... РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T10:57

2023-03-04T10:57

2023-03-04T14:17

экономика

москва

россия

евросоюз

swift

санкции в отношении россии

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/16/1602329569_0:72:1200:747_1920x0_80_0_0_206424e56af66007b167cd98e04619e4.jpg

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Евросоюз разрешил европейским банкам пользоваться альтернативными SWIFT способами для получения платежных поручений от российских кредитных организаций, отключенных от международной платежной системы, но не попавших под санкции, сообщает РБК.Портал ссылается на разъяснения ЕС от 28 февраля. Из них следует, что такими альтернативными каналами могут быть "неспециализированные службы обмена финансовыми сообщениями": бумага, факс, электронная почта и тому подобное."Банки, не попавшие в санкционный список, могут по-прежнему проводить транзакции с европейскими кредитными организациями для неподсанкционной торговли (то есть не затронутой ограничениями на экспорт или импорт)", — говорится в статье.РБК отмечает, что к таким финансовым организациям относится, например, Россельхозбанк.На сегодняшний день от SWIFT отключены Сбербанк, ВТБ, "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, "Россия", Совкомбанк. Последний пакет санкций Евросоюза, утвержденный на прошлой неделе, накладывает ограничения также на Альфа-банк, Тинькофф Банк, Росбанк, ВБРР и Дальневосточный банк.В Москве не раз отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах все чаще звучат мнения, что ограничительные меры неэффективны.

https://ria.ru/20230301/sanktsii-1855049354.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, москва, россия, евросоюз, swift, санкции в отношении россии, технологии