https://ria.ru/20230304/swift-1855811385.html
ЕС назвал новый способ транзакций для российских банков вместо SWIFT
ЕС назвал новый способ транзакций для российских банков вместо SWIFT - РИА Новости, 04.03.2023
ЕС назвал новый способ транзакций для российских банков вместо SWIFT
Евросоюз разрешил европейским банкам пользоваться альтернативными SWIFT способами для получения платежных поручений от российских кредитных организаций,... РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T10:57
2023-03-04T10:57
2023-03-04T14:17
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санкции в отношении россии
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Евросоюз разрешил европейским банкам пользоваться альтернативными SWIFT способами для получения платежных поручений от российских кредитных организаций, отключенных от международной платежной системы, но не попавших под санкции, сообщает РБК.Портал ссылается на разъяснения ЕС от 28 февраля. Из них следует, что такими альтернативными каналами могут быть "неспециализированные службы обмена финансовыми сообщениями": бумага, факс, электронная почта и тому подобное."Банки, не попавшие в санкционный список, могут по-прежнему проводить транзакции с европейскими кредитными организациями для неподсанкционной торговли (то есть не затронутой ограничениями на экспорт или импорт)", — говорится в статье.РБК отмечает, что к таким финансовым организациям относится, например, Россельхозбанк.На сегодняшний день от SWIFT отключены Сбербанк, ВТБ, "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, "Россия", Совкомбанк. Последний пакет санкций Евросоюза, утвержденный на прошлой неделе, накладывает ограничения также на Альфа-банк, Тинькофф Банк, Росбанк, ВБРР и Дальневосточный банк.В Москве не раз отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах все чаще звучат мнения, что ограничительные меры неэффективны.
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экономика, москва, россия, евросоюз, swift, санкции в отношении россии, технологии
Экономика, Москва, Россия, Евросоюз, SWIFT, Санкции в отношении России, Технологии
ЕС назвал новый способ транзакций для российских банков вместо SWIFT
РБК: ЕС разрешил Россельхозбанку использовать факс и e-mail вместо SWIFT