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Суд зарегистрировал заявление кредитора о банкротстве ретейлера "Связной" - РИА Новости, 04.03.2023
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15:03 04.03.2023 (обновлено: 23:02 04.03.2023)
https://ria.ru/20230304/svyaznoy-1855842779.html
Суд зарегистрировал заявление кредитора о банкротстве ретейлера "Связной"
Суд зарегистрировал заявление кредитора о банкротстве ретейлера "Связной" - РИА Новости, 04.03.2023
Суд зарегистрировал заявление кредитора о банкротстве ретейлера "Связной"
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление индивидуального предпринимателя из Мордовии Петра Колотилина, требующего признать банкротом крупнейшего... РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T15:03
2023-03-04T23:02
россия
москва
связной
альфа-банк
евросеть
экономика
арбитражный суд г. москвы
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление индивидуального предпринимателя из Мордовии Петра Колотилина, требующего признать банкротом крупнейшего российского сотового ретейлера "Связной", следует из информации в картотеке арбитражных дел. Заявление поступило в суд 3 марта, к рассмотрению оно пока не принято. Колотилин 13 февраля разместил на Федресурсе сообщение о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве ООО "Сеть Связной". Он сообщил, что задолженность ретейлера подтверждается решением Арбитражного суда Мордовии, который еще в декабре 2021 года взыскал со "Связного" около 287 тысяч рублей долга, более 72 тысяч рублей пени по двум договорам аренды помещений, а также около 16 тысяч рублей судебных расходов по оплате госпошлины. Предприниматель сдавал "Связному" помещения в торговом комплексе "Макс" в Саранске. По закону о банкротстве суд может возбудить дело о банкротстве юрлица, если его задолженность составляет не менее 300 тысяч рублей, при этом для этих целей пени не учитываются, а судебные расходы относятся к основному долгу. Сам "Связной" 14 февраля тоже опубликовал на Федресурсе объявление о намерении обратиться в Арбитражный суд Москвы с заявлением о своем банкротстве, как отмечалось в сообщении, "в связи с появлением &lt;…&gt; признаков банкротства". Арбитражный суд Москвы в январе взыскал со "Связного" чуть более пяти миллиардов рублей в пользу ООО "Мерлион" — крупного российского дистрибьютора на рынке IT, бытовой техники, канцелярских товаров и офисной мебели. В декабре прошлого года этот же суд утвердил мировое соглашение "Связного" с Альфа-банком, по условиям которого ретейлер обязался выплатить банку более 6,7 миллиарда рублей долга с процентами до конца 2025 года. Также в декабре суд взыскал со "Связного" около 839 миллионов рублей по иску ПАО "Вымпел-Коммуникации". Ранее было утверждено мировое соглашение "Связного" с Совкомбанком, которому ретейлер обязался выплатить около 2,6 миллиарда рублей до конца 2025 года. "Связной" (объединяет магазины под брендами "Связной" и "Евросеть") — крупнейшая розничная сеть в сегменте высоких технологий и крупнейший онлайн-продавец смартфонов в России. Сеть компании по состоянию на начало 2021 года насчитывала пять тысяч магазинов в 1,3 тысячи населенных пунктов России.
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россия, москва, связной, альфа-банк, евросеть, экономика, арбитражный суд г. москвы
Россия, Москва, Связной, Альфа-банк, Евросеть, Экономика, Арбитражный суд г. Москвы
Суд зарегистрировал заявление кредитора о банкротстве ретейлера "Связной"

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление о банкротстве ретейлера "Связной"

© Фото : СвязнойМагазин "Связной"
Магазин Связной - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
© Фото : Связной
Магазин "Связной". Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление индивидуального предпринимателя из Мордовии Петра Колотилина, требующего признать банкротом крупнейшего российского сотового ретейлера "Связной", следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Заявление поступило в суд 3 марта, к рассмотрению оно пока не принято.
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Колотилин 13 февраля разместил на Федресурсе сообщение о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве ООО "Сеть Связной". Он сообщил, что задолженность ретейлера подтверждается решением Арбитражного суда Мордовии, который еще в декабре 2021 года взыскал со "Связного" около 287 тысяч рублей долга, более 72 тысяч рублей пени по двум договорам аренды помещений, а также около 16 тысяч рублей судебных расходов по оплате госпошлины. Предприниматель сдавал "Связному" помещения в торговом комплексе "Макс" в Саранске.
По закону о банкротстве суд может возбудить дело о банкротстве юрлица, если его задолженность составляет не менее 300 тысяч рублей, при этом для этих целей пени не учитываются, а судебные расходы относятся к основному долгу.
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Сам "Связной" 14 февраля тоже опубликовал на Федресурсе объявление о намерении обратиться в Арбитражный суд Москвы с заявлением о своем банкротстве, как отмечалось в сообщении, "в связи с появлением <…> признаков банкротства".
Арбитражный суд Москвы в январе взыскал со "Связного" чуть более пяти миллиардов рублей в пользу ООО "Мерлион" — крупного российского дистрибьютора на рынке IT, бытовой техники, канцелярских товаров и офисной мебели. В декабре прошлого года этот же суд утвердил мировое соглашение "Связного" с Альфа-банком, по условиям которого ретейлер обязался выплатить банку более 6,7 миллиарда рублей долга с процентами до конца 2025 года. Также в декабре суд взыскал со "Связного" около 839 миллионов рублей по иску ПАО "Вымпел-Коммуникации". Ранее было утверждено мировое соглашение "Связного" с Совкомбанком, которому ретейлер обязался выплатить около 2,6 миллиарда рублей до конца 2025 года.
"Связной" (объединяет магазины под брендами "Связной" и "Евросеть") — крупнейшая розничная сеть в сегменте высоких технологий и крупнейший онлайн-продавец смартфонов в России. Сеть компании по состоянию на начало 2021 года насчитывала пять тысяч магазинов в 1,3 тысячи населенных пунктов России.
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РоссияМоскваСвязнойАльфа-банкЕвросетьЭкономикаАрбитражный суд г. Москвы
 
 
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