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В Китае указали на серьезный просчет США - РИА Новости, 04.03.2023
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12:04 04.03.2023 (обновлено: 14:23 04.03.2023)
https://ria.ru/20230304/ssha-1855819128.html
В Китае указали на серьезный просчет США
В Китае указали на серьезный просчет США - РИА Новости, 04.03.2023
В Китае указали на серьезный просчет США
Заявление США о лидерстве в Азиатском регионе необоснованно, они пытаются выдать желаемое за действительное, пишет Global Times. РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T12:04
2023-03-04T14:23
в мире
сша
пекин
китай
нато
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Заявление США о лидерстве в Азиатском регионе необоснованно, они пытаются выдать желаемое за действительное, пишет Global Times."Вашингтон должен понять, что большинство стран Азиатско-Тихоокеанского региона не хотят противостояния, подобного холодной войне, и не хотят видеть конфликты между крупными державами. Желание США стать региональным лидером — выдача желаемого за действительное", — говорится в статье.Авторы материала напомнили, как посол США в Китае Николас Бернс ранее заявил, что Пекин должен признать лидерство Вашингтона в Азии. Такая позиция крайне американоцентрична, поскольку учитывает исключительно точку зрения Белого дома, игнорируя мнение других стран АТР, подчеркивается в публикации.Соединенные Штаты допускают стратегические просчеты: они считают, что КНР хочет вытеснить их из региона, но Китай не только признает присутствие США, но и стремится к мирному сосуществованию на основе взаимного уважения. При этом Пекин никогда не будет подчиняться чужим указаниям, уточняется в статье."В прошлом Америка могла уверенно вмешиваться в дела любого региона и использовать силу или принуждение для сохранения лидерства. Сейчас она теряет способность выступать в такой роли", — считает Чжан Тэнцзюнь, заместитель директора департамента азиатско-тихоокеанских исследований Китайского института международных исследований.В конце февраля официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что Пекин не будет мириться с давлением и угрозами со стороны Вашингтона. Она также отметила, что США не имеют права распоряжаться российско-китайскими отношениями.
https://ria.ru/20230304/namek-1855792508.html
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в мире, сша, пекин, китай, нато
В мире, США, Пекин, Китай, НАТО
В Китае указали на серьезный просчет США

Global Times: США говорят о лидерстве в Азии, игнорируя мнение других стран региона

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Заявление США о лидерстве в Азиатском регионе необоснованно, они пытаются выдать желаемое за действительное, пишет Global Times.
"Вашингтон должен понять, что большинство стран Азиатско-Тихоокеанского региона не хотят противостояния, подобного холодной войне, и не хотят видеть конфликты между крупными державами. Желание США стать региональным лидером — выдача желаемого за действительное", — говорится в статье.
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Авторы материала напомнили, как посол США в Китае Николас Бернс ранее заявил, что Пекин должен признать лидерство Вашингтона в Азии. Такая позиция крайне американоцентрична, поскольку учитывает исключительно точку зрения Белого дома, игнорируя мнение других стран АТР, подчеркивается в публикации.
Соединенные Штаты допускают стратегические просчеты: они считают, что КНР хочет вытеснить их из региона, но Китай не только признает присутствие США, но и стремится к мирному сосуществованию на основе взаимного уважения. При этом Пекин никогда не будет подчиняться чужим указаниям, уточняется в статье.
"В прошлом Америка могла уверенно вмешиваться в дела любого региона и использовать силу или принуждение для сохранения лидерства. Сейчас она теряет способность выступать в такой роли", — считает Чжан Тэнцзюнь, заместитель директора департамента азиатско-тихоокеанских исследований Китайского института международных исследований.
В конце февраля официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что Пекин не будет мириться с давлением и угрозами со стороны Вашингтона. Она также отметила, что США не имеют права распоряжаться российско-китайскими отношениями.
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