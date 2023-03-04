https://ria.ru/20230304/spetsoperatsiya-1855829400.html
Киев потерял до 80 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях
Киев потерял до 80 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 04.03.2023
Киев потерял до 80 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях
На Южнодонецком и Запорожском направлениях российские войска уничтожили до 80 украинских военнослужащих, один танк, две гаубицы, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T13:28
2023-03-04T13:28
2023-03-04T17:58
специальная военная операция на украине
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безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. На Южнодонецком и Запорожском направлениях российские войска уничтожили до 80 украинских военнослужащих, один танк, две гаубицы, сообщили в Минобороны РФ.В министерстве сообщили, что на Южнодонецком и Запорожском направлениях оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск "Восток" нанесено комплексное поражение подразделениям украинских войск в районах населенных пунктов Водяное, Угледар, Новополь Донецкой народной республики, Щербаки и Каменское Запорожской области."За сутки на данных направлениях потери противника составили до 80 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также две гаубицы Д-20", - говорится в сводке Минобороны РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, донецкая народная республика, зрк с-300, ми-8 амтш, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
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Киев потерял до 80 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях
За сутки Киев потерял до 80 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях