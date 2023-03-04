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Киев потерял до 80 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 04.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:28 04.03.2023 (обновлено: 17:58 04.03.2023)
https://ria.ru/20230304/spetsoperatsiya-1855829400.html
Киев потерял до 80 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях
Киев потерял до 80 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 04.03.2023
Киев потерял до 80 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях
На Южнодонецком и Запорожском направлениях российские войска уничтожили до 80 украинских военнослужащих, один танк, две гаубицы, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T13:28
2023-03-04T17:58
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
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ми-8 амтш
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. На Южнодонецком и Запорожском направлениях российские войска уничтожили до 80 украинских военнослужащих, один танк, две гаубицы, сообщили в Минобороны РФ.В министерстве сообщили, что на Южнодонецком и Запорожском направлениях оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск "Восток" нанесено комплексное поражение подразделениям украинских войск в районах населенных пунктов Водяное, Угледар, Новополь Донецкой народной республики, Щербаки и Каменское Запорожской области."За сутки на данных направлениях потери противника составили до 80 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также две гаубицы Д-20", - говорится в сводке Минобороны РФ.
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россия
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россия, донецкая народная республика, зрк с-300, ми-8 амтш, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, ЗРК С-300, Ми-8 АМТШ, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Киев потерял до 80 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях

За сутки Киев потерял до 80 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ совершает выстрел из переносного зенитного ракетного комплекса
Военнослужащий ВС РФ совершает выстрел из переносного зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
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Военнослужащий ВС РФ совершает выстрел из переносного зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. На Южнодонецком и Запорожском направлениях российские войска уничтожили до 80 украинских военнослужащих, один танк, две гаубицы, сообщили в Минобороны РФ.
В министерстве сообщили, что на Южнодонецком и Запорожском направлениях оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск "Восток" нанесено комплексное поражение подразделениям украинских войск в районах населенных пунктов Водяное, Угледар, Новополь Донецкой народной республики, Щербаки и Каменское Запорожской области.
"За сутки на данных направлениях потери противника составили до 80 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также две гаубицы Д-20", - говорится в сводке Минобороны РФ.
Военнослужащий артиллерийского расчета гаубицы Д-30 вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаЗРК С-300Ми-8 АМТШБезопасностьВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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