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ВС России уничтожили на Донецком направлении почти 500 украинских боевиков - РИА Новости, 04.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:23 04.03.2023 (обновлено: 15:20 04.03.2023)
https://ria.ru/20230304/spetsoperatsiya-1855828735.html
ВС России уничтожили на Донецком направлении почти 500 украинских боевиков
ВС России уничтожили на Донецком направлении почти 500 украинских боевиков - РИА Новости, 04.03.2023
ВС России уничтожили на Донецком направлении почти 500 украинских боевиков
За минувшие сутки потери украинской армии на Донецком направлении составили почти полтысячи бойцов, следует из сводки Минобороны. РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T13:23
2023-03-04T15:20
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. За минувшие сутки потери украинской армии на Донецком направлении составили почти полтысячи бойцов, следует из сводки Минобороны."На Донецком направлении в ходе продолжения активных действий подразделений Южной группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено до 490 украинских военнослужащих убитыми и ранеными", — говорится в сообщении.Кроме того, российские войска уничтожили там один танк, три БМП, четыре пикапа, девять автомобилей, две гаубицы "Мста-Б", три Д-30, одну Д-20 и одну американскую М777.На Купянском направлении подразделения Западной группировки нанесли поражение украинским силам в районах Новоселовского (ЛНР), Гряниковки, Тимковки и Табаевки (Харьковая область). Там за сутки уничтожили более 90 украинских военнослужащих, один танк и шесть автомобилей. На Краснолиманском направлении группировка "Центр" нанесла удары по противнику в районах Ямполовки (ДНР), Червонопоповки и Кузьмино (ЛНР). Здесь ВСУ потеряли около 150 человек, две БМП, пять бронемашин и РСЗО "Град".На Южно-Донецком и Запорожском направлениях авиация и артиллерия группировки "Восток" нанесли поражение подразделениям украинской армии в районах Водяного, Угледара, Новополя (ДНР), Щербаков и Каменского (Запорожская область). Там потери противника оцениваются в порядка 80 человек, один танк, две БМП, три пикапа и две гаубицы Д-20.На Херсонском направлении российская армия за сутки уничтожила свыше 70 военнослужащих ВСУ, 20 автомобилей, гаубицу Д-30 и американскую М777.Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 83 артиллерийских подразделения ВСУ, живую силу и технику в 197 районах. Истребители сбили за сутки два вертолета Ми-8, а подразделения ПВО — еще один Ми-8 и 11 беспилотников.
https://ria.ru/20230304/artemovsk-1855821292.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Екатерина Зайцева
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Конашенков о потерях ВСУ на Донецком направлении
Конашенков о потерях ВСУ на Донецком направлении
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Конашенков о потерях ВСУ на Донецком направлении
Конашенков о потерях ВСУ на Донецком направлении
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россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили на Донецком направлении почти 500 украинских боевиков

Минобороны: ВС России при наступлении на Донецком направлении уничтожили до 500 солдат ВСУ

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. За минувшие сутки потери украинской армии на Донецком направлении составили почти полтысячи бойцов, следует из сводки Минобороны.
"На Донецком направлении в ходе продолжения активных действий подразделений Южной группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено до 490 украинских военнослужащих убитыми и ранеными", — говорится в сообщении.
Кроме того, российские войска уничтожили там один танк, три БМП, четыре пикапа, девять автомобилей, две гаубицы "Мста-Б", три Д-30, одну Д-20 и одну американскую М777.
На Купянском направлении подразделения Западной группировки нанесли поражение украинским силам в районах Новоселовского (ЛНР), Гряниковки, Тимковки и Табаевки (Харьковая область). Там за сутки уничтожили более 90 украинских военнослужащих, один танк и шесть автомобилей.
На Краснолиманском направлении группировка "Центр" нанесла удары по противнику в районах Ямполовки (ДНР), Червонопоповки и Кузьмино (ЛНР). Здесь ВСУ потеряли около 150 человек, две БМП, пять бронемашин и РСЗО "Град".
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На Южно-Донецком и Запорожском направлениях авиация и артиллерия группировки "Восток" нанесли поражение подразделениям украинской армии в районах Водяного, Угледара, Новополя (ДНР), Щербаков и Каменского (Запорожская область). Там потери противника оцениваются в порядка 80 человек, один танк, две БМП, три пикапа и две гаубицы Д-20.
На Херсонском направлении российская армия за сутки уничтожила свыше 70 военнослужащих ВСУ, 20 автомобилей, гаубицу Д-30 и американскую М777.
Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 83 артиллерийских подразделения ВСУ, живую силу и технику в 197 районах. Истребители сбили за сутки два вертолета Ми-8, а подразделения ПВО — еще один Ми-8 и 11 беспилотников.
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