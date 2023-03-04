https://ria.ru/20230304/solsberi-1855787027.html

Посольство России раскрыло причины фабрикации инцидента в Солсбери

Посольство России раскрыло причины фабрикации инцидента в Солсбери - РИА Новости, 04.03.2023

Посольство России раскрыло причины фабрикации инцидента в Солсбери

Британцы сфабриковали отравление Сергея и Юлии Скрипалей для подготовки населения и союзников к конфронтации с Москвой, заявило посольство России в Лондоне в... РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T02:50

2023-03-04T02:50

2023-03-04T03:20

в мире

россия

солсбери

лондон

юлия скрипаль

сергей лавров

главное разведывательное управление рф

скотленд-ярд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568127073_0:189:2016:1323_1920x0_80_0_0_3496ce36ec5bd446da0c1ce0a928fe82.jpg

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Британцы сфабриковали отравление Сергея и Юлии Скрипалей для подготовки населения и союзников к конфронтации с Москвой, заявило посольство России в Лондоне в Telegram-канале."Очевидно, что события 2018 года были лишь "пробным шаром" в планомерной информационно-психологической кампании, направленной на демонизацию России. Британцы сфабриковали химинцидент в Солсбери, чтобы начать готовить свое население и своих союзников к конфронтации, которая ныне на Украине перешла в военно-политическую плоскость", — подчеркнули в дипмиссии.Представительство также напомнило, что Лондон так и не установил истинные обстоятельства произошедшего. Отравление осужденного в России за госизмену экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии произошло в марте 2018 года в Солсбери. Этот инцидент спровоцировал международный скандал. Позже в Скотланд-Ярде подтвердили, что другие мужчина и женщина отравились тем же веществом, что и Скрипали. Пострадавшая 44-летняя Дон Стерджес 8 июля умерла в окружной больнице Солсбери. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 якобы причастно российское государство, а Стерджес стала случайной жертвой. Москва это категорически отрицает. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. Министерство направило в Форин-офис десятки дипломатических нот с требованием предоставить Москве доступ к расследованию, пострадавшим гражданам России, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования.

https://ria.ru/20230304/skripali-1855441967.html

https://ria.ru/20230205/dom-1849843175.html

россия

солсбери

лондон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, солсбери, лондон, юлия скрипаль, сергей лавров, главное разведывательное управление рф, скотленд-ярд, форин-офис