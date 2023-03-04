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Посольство России раскрыло причины фабрикации инцидента в Солсбери
Посольство России раскрыло причины фабрикации инцидента в Солсбери - РИА Новости, 04.03.2023
Посольство России раскрыло причины фабрикации инцидента в Солсбери
Британцы сфабриковали отравление Сергея и Юлии Скрипалей для подготовки населения и союзников к конфронтации с Москвой, заявило посольство России в Лондоне в... РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T02:50
2023-03-04T02:50
2023-03-04T03:20
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Британцы сфабриковали отравление Сергея и Юлии Скрипалей для подготовки населения и союзников к конфронтации с Москвой, заявило посольство России в Лондоне в Telegram-канале."Очевидно, что события 2018 года были лишь "пробным шаром" в планомерной информационно-психологической кампании, направленной на демонизацию России. Британцы сфабриковали химинцидент в Солсбери, чтобы начать готовить свое население и своих союзников к конфронтации, которая ныне на Украине перешла в военно-политическую плоскость", — подчеркнули в дипмиссии.Представительство также напомнило, что Лондон так и не установил истинные обстоятельства произошедшего. Отравление осужденного в России за госизмену экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии произошло в марте 2018 года в Солсбери. Этот инцидент спровоцировал международный скандал. Позже в Скотланд-Ярде подтвердили, что другие мужчина и женщина отравились тем же веществом, что и Скрипали. Пострадавшая 44-летняя Дон Стерджес 8 июля умерла в окружной больнице Солсбери. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 якобы причастно российское государство, а Стерджес стала случайной жертвой. Москва это категорически отрицает. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. Министерство направило в Форин-офис десятки дипломатических нот с требованием предоставить Москве доступ к расследованию, пострадавшим гражданам России, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования.
https://ria.ru/20230304/skripali-1855441967.html
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в мире, россия, солсбери, лондон, юлия скрипаль, сергей лавров, главное разведывательное управление рф, скотленд-ярд, форин-офис
В мире, Россия, Солсбери, Лондон, Юлия Скрипаль, Сергей Лавров, Главное разведывательное управление РФ, Скотленд-Ярд, Форин-офис
Посольство России раскрыло причины фабрикации инцидента в Солсбери
Посольство России: Лондон создал инцидент в Солсбери для подготовки к конфликту с Москвой