https://ria.ru/20230304/sobaki-1855897721.html

В Краснодаре установят личность разбросавшего на улице отраву для собак

В Краснодаре установят личность разбросавшего на улице отраву для собак - РИА Новости, 04.03.2023

В Краснодаре установят личность разбросавшего на улице отраву для собак

Полиция кубанской столицы проверяет сообщения о травле бродячих собак, сотрудники устанавливают личность разбросавшего начиненные таблетками сосиски на улице... РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T22:23

2023-03-04T22:23

2023-03-04T22:23

происшествия

краснодар

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733296232_0:0:3053:1717_1920x0_80_0_0_aeffa2f3d1b81a9c3ae27a36242031f2.jpg

КРАСНОДАР, 4 мар - РИА Новости. Полиция кубанской столицы проверяет сообщения о травле бродячих собак, сотрудники устанавливают личность разбросавшего начиненные таблетками сосиски на улице краснодарского поселка, сообщили в пресс-службе городского УМВД России. В сети появилось видео, где жители краснодарского поселка Российский показывают раскиданные во дворе многоэтажек кусочки сосисок, начинённые таблетками. "По данному факту проводится проверка. Таблетки, находившиеся в сосисках изъяты и приобщены к материалам. Также личность, разбросавшего таблетки по улице, устанавливается", - сообщил представитель правоохранительных органов. Уточняется, что заявления о пострадавших домашних или бездомных собак по данному факту не поступало.

https://ria.ru/20230302/kot-1855408809.html

https://ria.ru/20230302/otravlenie-1855301058.html

краснодар

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, краснодар, россия