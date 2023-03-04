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В Краснодаре установят личность разбросавшего на улице отраву для собак - РИА Новости, 04.03.2023
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22:23 04.03.2023
https://ria.ru/20230304/sobaki-1855897721.html
В Краснодаре установят личность разбросавшего на улице отраву для собак
В Краснодаре установят личность разбросавшего на улице отраву для собак - РИА Новости, 04.03.2023
В Краснодаре установят личность разбросавшего на улице отраву для собак
Полиция кубанской столицы проверяет сообщения о травле бродячих собак, сотрудники устанавливают личность разбросавшего начиненные таблетками сосиски на улице... РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T22:23
2023-03-04T22:23
происшествия
краснодар
россия
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КРАСНОДАР, 4 мар - РИА Новости. Полиция кубанской столицы проверяет сообщения о травле бродячих собак, сотрудники устанавливают личность разбросавшего начиненные таблетками сосиски на улице краснодарского поселка, сообщили в пресс-службе городского УМВД России. В сети появилось видео, где жители краснодарского поселка Российский показывают раскиданные во дворе многоэтажек кусочки сосисок, начинённые таблетками. "По данному факту проводится проверка. Таблетки, находившиеся в сосисках изъяты и приобщены к материалам. Также личность, разбросавшего таблетки по улице, устанавливается", - сообщил представитель правоохранительных органов. Уточняется, что заявления о пострадавших домашних или бездомных собак по данному факту не поступало.
https://ria.ru/20230302/kot-1855408809.html
https://ria.ru/20230302/otravlenie-1855301058.html
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происшествия, краснодар, россия
Происшествия, Краснодар, Россия
В Краснодаре установят личность разбросавшего на улице отраву для собак

МВД Краснодара установит личность разбросавшего на улице сосиски с отравой для собак

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкБездомная собака
Бездомная собака - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Бездомная собака. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 4 мар - РИА Новости. Полиция кубанской столицы проверяет сообщения о травле бродячих собак, сотрудники устанавливают личность разбросавшего начиненные таблетками сосиски на улице краснодарского поселка, сообщили в пресс-службе городского УМВД России.
В сети появилось видео, где жители краснодарского поселка Российский показывают раскиданные во дворе многоэтажек кусочки сосисок, начинённые таблетками.
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"По данному факту проводится проверка. Таблетки, находившиеся в сосисках изъяты и приобщены к материалам. Также личность, разбросавшего таблетки по улице, устанавливается", - сообщил представитель правоохранительных органов.
Уточняется, что заявления о пострадавших домашних или бездомных собак по данному факту не поступало.
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